Palinsesti Rai: Elisa Isoardi regina d'estate, Emma D’Aquino rimpiazza Matano, Lorella Boccia raddoppia La tv di Stato sta definendo la programmazione estiva: La Volta Buona e La Vita in diretta in onda fino al 26 giugno, poi arrivano Elisa Isoardi ed Emma D’Aquino.

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L’estate televisiva della Rai inizia a prendere forma. Nei corridoi di Viale Mazzini si respira un’aria di cauto fermento: tra conferme attese, piccoli aggiustamenti e decisioni ancora in bilico, il daytime di Rai 1 si avvia verso una stagione estiva che punta sulla continuità, pur lasciando spazio a qualche novità mirata. Il segnale più evidente di questo nuovo approccio arriva dall’allungamento di due programmi simbolo del pomeriggio: "La Volta Buona" e "La Vita in Diretta", che quest’anno accompagneranno il pubblico fino alla fine di giugno, andando oltre la tradizionale chiusura di fine maggio. Una scelta che racconta molto della strategia Rai: presidiare le fasce pregiate della giornata televisiva anche nei mesi più caldi, evitando di lasciare spazio a Mediaset.

Palinsesti Rai, straordinari estivi per Balivo e Matano

Ormai da giorni si susseguivano voci riguardo a un probabile allungamento di La volta buona e La Vita in diretta, i due programmi di punta del palinsesto invernale di Rai 1. E ora c’è una notizia fresca che riguarda l’effettiva data di chiusura: Caterina Balivo e Alberto Matano resteranno in onda fino a venerdì 26 giugno 2026, aggiungendo quindi un mese extra alla durata delle passate stagioni.

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Se il pomeriggio feriale punta sulla stabilità, il fine settimana si prepara invece a cambiare pelle. Stando a quanto scrive Panorama, a partire dalla fine di maggio il sabato pomeriggio di Rai 1 saluterà temporaneamente Elisa Isoardi per lasciare spazio al ritorno di un titolo storico come "Linea Blu" di Donatella Bianchi, pronta a riprendere il suo racconto tra mare e territorio subito dopo il Tg1 delle 13.30. Ma non è tutto: nel mosaico televisivo del weekend entra anche "Musica Mia", programma dedicato alla tradizione popolare che compie il salto da Rai 2 alla rete ammiraglia. Alla guida ci saranno Lorella Boccia e Marco Conidi, con un coinvolgimento che potrebbe includere anche Edoardo Sylos Labini. Per la Boccia sarà la seconda trasmissione in onda sulla Rai oltre a PETS – Animali del cuore, partito ieri mattina sulla seconda rete. Un segnale evidente di come la Rai abbia deciso di puntare sull’ex ballerina di Amici, destinata a diventare nei prossimi anni uno dei volti simbolo della tv pubblica.

Elisa Isoardi, Bar Centrale diventa daily

Nel frattempo resta ancora aperto uno dei dossier più delicati: quello legato proprio a Elisa Isoardi. Il progetto estivo pensato per lei è ancora in fase di valutazione, ma il nodo principale – scrive ancora Panorama – non riguarda tanto i contenuti quanto la sostenibilità produttiva. I budget estivi, tradizionalmente più contenuti, impongono scelte oculate e rendono meno praticabile il ricorso a produzioni esterne. Proprio per questo prende sempre più quota l’idea di trasformare "Bar Centrale" – finora in onda al sabato pomeriggio – in un appuntamento quotidiano da piazzare in palinsesto tra le 14 e le 16 nei mesi di luglio e agosto al posto di La Volta buona. Una soluzione che garantirebbe la presenza di un volto noto in fascia pomeridiana, senza gravare troppo sul bilancio della prima rete.

Emma D’Aquino a Estate in Diretta

Sul fronte dell’informazione, occhi puntati su "Estate in Diretta". Tra indiscrezioni e voci di corridoio, il nome più caldo per la conduzione è quello di Emma D’Aquino, che potrebbe essere affiancata da un’altra presenza femminile. Un ritorno significativo per la giornalista, che tornerebbe così alla conduzione su Rai 1 dopo l’esperienza alla guida di Sabato in Diretta (lo spin-off del sabato de La Vita in Diretta) nella stagione 2024/2025 (conclusa con un pizzico di polemica). Diversa invece la situazione di Gianluca Semprini, che avrebbe deciso di non tornare alla guida del programma dopo l’esperienza della scorsa stagione al fianco di Greta Mauro.

Nessuna rivoluzione invece per "UnoMattina Estate", che dovrebbe ripartire nel segno della continuità con Carolina Rey e Alessandro Greco, forti dei buoni risultati ottenuti. E come da tradizione, non mancherà il classico cambio di testimone tra "L’Eredità" di Marco Liorni e "Reazione a Catena" di Pino Insegno, previsto tra metà e fine maggio. Infine, un piccolo allungamento anche per "Il Paradiso delle Signore", che saluterà il pubblico il 22 maggio, posticipando la chiusura per garantire una copertura più solida del pomeriggio prima della pausa estiva.

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