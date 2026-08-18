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Palinsesti Rai autunno 2026: l’ultimo ‘Doc’ di Luca Argentero, la rivoluzione di Report e Sal Da Vinci oltre Sanremo

La nuova stagione Rai prende forma con fiction molto attese, show di approfondimento, grandi eventi musicali e alcune conferme che riporteranno i volti più amati dal pubblico.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

L’autunno 2026 della Rai si presenta come una stagione costruita sull’equilibrio tra ritorni molto attesi, nuove produzioni e appuntamenti ormai consolidati, con una programmazione che prova a distribuire generi differenti tra Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Il calendario, presentato dalla Rai e suscettibile naturalmente di possibili variazioni, concentra soprattutto tra settembre e novembre alcuni dei titoli più importanti della nuova stagione, dalla fiction all’intrattenimento, passando per informazione e grandi eventi.

Palinsesti Rai autunno 2026: la fiction punta sui grandi ritorni

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A stile la classifica delle uscite è stato DavideMaggio.it, che riporta uno dei momenti più attesi in partenza a breve: il ritorno di Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti. La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani partirà il 24 settembre su Rai 1, riportando al centro della storia il medico dopo un anno di aspettativa. La nuova stagione ripartirà da un Policlinico Ambrosiano profondamente cambiato, con una gestione che ha ridotto fondi, personale e posti letto, creando nuove difficoltà per il protagonista, che dalla prossima stagione saluterà la serie.

Accanto a Doc, l’offerta della fiction comprenderà altri titoli attesi, tra cui I casi di Teresa Battaglia 3, Libera 2, La Famiglia Panini, 177 Giorni e Livatino – Il giudice e i suoi assassini. La Rai sembra quindi puntare ancora una volta sulla fiction come uno dei principali motori della prima serata, alternando sequel e produzioni inedite.

L’intrattenimento tra conferme e grandi appuntamenti

Sul fronte dell’intrattenimento, l’autunno sarà particolarmente ricco. Torneranno Tale e Quale Show, Ballando con le Stelle e The Voice Senior, mentre la musica avrà un peso importante già nelle prime settimane con Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo, Jukebox – La Notte delle Hit e i Music Awards.

Tra gli appuntamenti più particolari spicca poi Meravigliosamente – Sal Da Vinci. Il programma sarà trasmesso su Rai 1 in due serate, il 20 e il 27 novembre, e sarà dedicato ai cinquant’anni di carriera di Sal Da Vinci, attraverso musica, grandi ospiti, storie personali e momenti di spettacolo. Per l’artista si tratta inoltre della prima volta da protagonista di un programma tutto suo in prima serata sulla rete ammiraglia.

Rai 3 tra informazione e inchieste

Anche Rai 3 manterrà una forte identità legata all’approfondimento. Tra i titoli più importanti figura Report, che dovrebbe tornare domenica 8 novembre alle 20.30, ma forse senza il suo storico conduttore, confermando la centralità del giornalismo investigativo nel palinsesto della rete. Non mancheranno inoltre PresaDiretta, Chi l’ha visto? (anche in questo caso con una nuova conduzione), Mi Manda Raitre, Filorosso, Sapiens – Un Solo Pianeta e Petrolio, in un’offerta che continua a riservare ampio spazio all’attualità, alle inchieste e alla divulgazione.

Un calendario lungo fino a dicembre con i grandi eventi di fine anno

Il calendario Rai proseguirà poi verso dicembre con appuntamenti speciali come Una Nessuna Centomila, Sarà Sanremo, Lo Zecchino d’Oro, Stanotte a… e, naturalmente, L’Anno che verrà. Il risultato è un autunno molto articolato, nel quale la Rai sembra voler alternare continuità e sperimentazione, mantenendo alcuni dei suoi titoli più riconoscibili ma affiancandoli a nuovi progetti.

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