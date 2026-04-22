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Palinsesti Rai 2026/2027, svolta inattesa per la presentazione dei nuovi progetti: non era mai stato fatto prima

Dal cuore di Napoli alle Marche, la Rai ridisegna la mappa dei suoi palinsesti tra strategia, innovazione e nuove prospettive territoriali.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La consueta presentazione dei palinsesti Rai, appuntamento ormai centrale nell’ecosistema televisivo italiano, si prepara a vivere una trasformazione significativa che va ben oltre il semplice spostamento logistico. Quello che da anni rappresenta il momento in cui Viale Mazzini racconta alla stampa e agli investitori la propria visione per la stagione successiva, tra informazione, intrattenimento e fiction, nel 2026 non si terrà più a Napoli ma ad Ancona, segnando un cambio di location inaspettato e simbolicamente rilevante.

Cambio di rotta per i palinsesti Rai 2026/2027: la nuova location

La decisione riguarda una delle cerimonie più osservate dell’anno televisivo. L’evento del 3 luglio 2026 non sarà soltanto una presentazione di titoli e palinsesti, ma anche un momento di bilancio e proiezione sul futuro, in cui la Rai prova a raccontare se stessa e il proprio ruolo di servizio pubblico. In questo senso, il trasferimento della sede diventa un segnale che va letto come parte di una strategia più ampia di ridefinizione dell’identità territoriale e produttiva dell’azienda.

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Per la prima volta sarà il capoluogo marchigiano a ospitare l’evento, un passaggio che rompe con la tradizione recente che vedeva Napoli come punto di riferimento. Non è stato chiarito in modo esplicito il motivo della scelta, ma si parla di una volontà di valorizzare altre sedi e strutture Rai sul territorio nazionale, in un’ottica di maggiore diffusione e presenza. Il 3 luglio 2026, dunque, Ancona diventerà il centro simbolico della televisione pubblica italiana, con un appuntamento che avrà inevitabilmente una forte risonanza mediatica.

Struttura dell’evento e protagonisti attesi

Come da tradizione, la giornata sarà articolata in due momenti distinti: una prima parte più tecnica, dedicata ai responsabili delle diverse aree editoriali, dalla fiction all’intrattenimento fino all’informazione, e una seconda parte serale più spettacolare, con la presenza dei volti noti della rete. Lo scorso anno la conduzione era stata affidata a Giorgia Cardinaletti insieme a Nino Frassica, un binomio capace di unire rigore e leggerezza. Per il 2026 non sono ancora state ufficializzate le nuove figure, ma si attende una formula simile, in grado di garantire spettacolo e rappresentanza.

Strategie editoriali e centralità del servizio pubblico

Dietro il semplice cambio di location si cela una riflessione più profonda sulla centralità della televisione pubblica, chiamata a rinnovarsi senza perdere la propria funzione originaria. La Rai continua a essere percepita come il principale racconto audiovisivo del Paese, un equilibrio tra intrattenimento e responsabilità informativa che richiede continui aggiustamenti. Le scelte dei palinsesti 2026-2027 saranno quindi il risultato di una fase di analisi e riposizionamento, anche alla luce di un mercato televisivo sempre più competitivo e frammentato. Nonostante lo spostamento ad Ancona, Napoli non viene marginalizzata. Rimane una delle sedi produttive più importanti della Rai, con numerosi studi e una forte presenza di contenuti che continueranno a caratterizzare l’offerta televisiva. Il cambiamento non va interpretato come una rottura, ma piuttosto come un allargamento del perimetro simbolico e operativo della Rai.

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