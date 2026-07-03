Palinsesti Rai 2026/2027, le novità del Prime Time: Giletti blindato, Sal Da Vinci conduttore. E i big sono intoccabili Tante certezze e molte novità nella prossima stagione televisiva Rai. Oggi in diretta la presentazione dei palinsesti 2026/2027

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Oggi, venerdì 3 luglio, si è tenuta la presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027. L’azienda di Viale Mazzini ha quindi svelato tutte le novità relative alla prossima stagione televisiva, tra conferme, new entry e addii. Ecco tutti i cambiamenti che partiranno dall’autunno, nella fascia oraria più seguita, cioè quella della prima serata.

A condurre la conferenza è Incoronata Boccia, responsabile ufficio stampa Rai. Non ci sono grandissimi stravolgimenti nel prossimo palinsesto Rai, ma è stata annunciata qualche piccola novità.

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Palinsesti Prime Time 2026/2027: Affari Tuoi in prima serata, torna Sal Da Vinci su Rai 1

Il Prime Time della prossima stagione televisiva punta, ancora una volta, sui programmi più amati dal pubblico italiano. Tante novità ma anche moltissime conferme. L’autunno della Rai inizia con la serata Meravigliosamente, che vede protagonista Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2025 e che ha rappresentato l’Italia in occasione dell’Eurovision Song Contest. Con queste due serate si celebreranno i cinquant’anni di carriera del cantante napoletano, che si esibirà insieme a numerosi ospiti del settore musicale italiano. Ancora musica nel palinsesto Rai, con la nuova edizione di The Voice Senior condotto da Antonella Clerici e Suzuki Jukebox con la stessa Clerici e Clementino. La Notte della Taranta e La Notte dei Serpenti presidiano il Sud e il Centro, mentre La Notte dei Fiori arriva in Liguria.

Torna anche Una nessuno e centomila, lo spettacolo evento organizzato da Fiorella Mannoia e che vede la partecipazione di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo. Nel mese di settembre 2026 parte anche Tale e Quale Show e, nella stessa stagione, Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Il talent show torna ad intrattenere il pubblico con una grande assente, cioè Selvaggia Lucarelli, quest’anno nel cast de L’Isola dei Famosi su Canale 5.

Confermata anche Francesca Fagnani con Belve. Stefano De Martino è invece al timone di Sarà Sanremo, una prima serata volta a scegliere i giovani del prossimo Festival, mentre Marco Liorni è il conduttore de L’Anno che Verrà, che si terrà quest’anno direttamente da Palermo. Elettra Lamborghini confermata per Boss in Incognito su Rai 2, mentre arrivano i nuovissimi programmi Party Angels by High Life e Formidable. Su Rai 3, va ancora in onda Blob. La Rai sarà inoltre il broadcaster ufficiale dell’evento Latin Grammy, volto a finanziare il talento nel mondo, con indimenticabili esibizioni e star acclamate nazionali e internazionali.

Si parla ancora di Affari Tuoi, condotto sempre da Stefano De Martino, prossimo presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. Il fortunato game show di Rai 1 arriva anche in prima serata con una puntata speciale, organizzata per il 4 dicembre e che vedrà la presenza di numerosi ospiti. In più, ci sarà una nuova serata il 6 gennaio, dedicata alla Lotteria Italia.

Il ritorno di Massimo Giletti e Roberto Benigni

Tra le novità della prossima stagione televisiva Rai, c’è la conferma de Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti e in onda su Rai 3. Lo stesso presentatore aveva messo in dubbio il suo futuro nella trasmissione, affermando: "Si sa che fine fanno i programmi che funzionano". Una smentita arrivata direttamente dalla Rai, prima della conferma ufficiale effettiva.

Roberto Benigni torna su Rai 1 con uno show esclusivo, volto a omaggiare San Francesco d’Assisi, patron d’Italia. L’appuntamento è previsto per il 4 ottobre 2026. In questo modo, viene sottolineato l’impegno della Rai di valorizzare il patrimonio culturale e religioso nazionale. Tra i volti più amati continua ad esserci Alberto Angela, pronto per la nuova stagione di Ulisse e per uno speciale di Natale dal titolo Stanotte A…, in onda la sera del 25 dicembre. Il divulgatore sarà inoltre al timone di una serata speciale intitolata Lo Spettacolo della conoscenza, in onda dal Colosseo in Roma il 27 settembre su Rai 1.

Chi l’ha visto? Federica Sciarelli ancora senza erede

La Rai sarà ancora una volta all’insegna dell’approfondimento, con il ritorno di Porta a Porta con Bruno Vespa, in onda a partire dall’8 settembre. Su Rai 3 tornano Report di Sigfrido Ranucci, PresaDiretta di Riccardo Iacona e Chi l’ha visto?, che parte dal 16 settembre. A proposito di quest’ultimo tv show, la Rai ha scelto il silenzio e non ha ancora annunciato chi sarà il sostituto di Federica Sciarelli.

Quest’ultima va via dalla storica trasmissione dopo 22 anni ed è stata ringraziata dall’Amministratore delegato Rai per tutto l’impegno e la dedizione impiegati nel corso di tutto questo tempo, specificando che tra le loro priorità ci sarebbe proprio una nuova collaborazione con la stessa Sciarelli. Proprio la terza rete manderà in onda Filorosso di Antonino Monteleone e Petrolio di Duilio Giammaria, ma anche Chi viene a cena, Amore Criminale e Sopravvissute.

Monica Maggioni sarà al timone di Mezz’ora, dal 27 settembre su Rai 3. In seconda serata su Rai 1, torna invece XXI Secolo con Francesco Giorgino e in onda a partire dal 23 novembre.

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