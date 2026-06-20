Palinsesti Rai 2026/2027, la lista dei delusi: chi sono i big rimasti senza programma (e il giallo Mammucari) In attesa delle ufficialità di inizio luglio, filtrano i primi rumors sulla programmazione di Viale Mazzini. E già diversi conduttori sembrano destinati a rimanere in panchina.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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C’è chi viene promosso e chi rosica, in Rai. Almeno stando a quanto filtra dalle prime indiscrezioni sui palinsesti 2026/2027. Anche se la presentazione ufficiale arriverà solo a inizio luglio, sembra già chiaro che diversi nomi di punta saranno costretti a saltare un turno, per così dire. Da Teo Mammucari, che dopo una stagione di frizioni a Domenica In resta in bilico, a Bianca Guaccero, sempre apprezzata ma al momento priva di un vero programma suo che la valorizzi. Passando poi per Serena Bortone, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Ecco che cosa abbiamo scoperto e cosa potrebbe accadere.

Palinsesti Rai, il caso Mammucari e i dubbi su Bianca Guaccero

Il primo della lista, almeno in ordine di mancanza di certezze, è Teo Mammucari. Sul futuro del suo Lo spaesato non esistono ancora sicurezze, mentre sarà difficile rivederlo a Domenica In nella prossima stagione. L’avventura appena conclusa, infatti, ha segnato un netto contrasto con la padrona di casa Mara Venier, e non aiuta il fatto che Teo abbia ‘saltato’ le ultime due puntate dell’anno. Si era parlato anche di possibili scontri con i vertici, a proposito di un programma forse promesso al conduttore e poi sparito. Ma in questo senso non esistono dettagli certi. Resta, in ogni caso, il fatto innegabile che Mammucari è un personaggio tv ancora molto popolare. E difficilmente la Rai vorrà privarsene del tutto.

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Chi è alla porta, in attesa di una vera occasione nei nuovi palinsesti, è invece Bianca Guaccero. Per lei si parlava recentemente di una possibile co-conduzione a Domenica In con Venier. Ma il suo, pur essendo un nome apprezzato, non sembrerebbe in pole position in tal senso. Quanto a Dalla strada al palco, dovrebbe mantenere la formula senza conduttore, quindi con Bianca in giuria insieme ad altri vip.

Per la compagna di Pernice si era ipotizzato anche uno show quotidiano, nel pomeriggio di Rai 2, al posto di Ore 14. Ma dopo l’uscita lampo di Infante si è capito in fretta che il suo programma di ‘nera’ resterà. E verrà consegnato al successore Salvo Sottile.

Il destino di Marcuzzi, Cattelan e Bortone

Alessia Marcuzzi invece, stando alle prime indiscrezioni sui palinsesti Rai, potrebbe subire un ridimensionamento progressivo. Forse perderà il ruolo di giudice a Tale e Quale Show, sostituita dall’onnipresente Elettra Lamborghini. E non pare che Viale Mazzini sia intenzionata a darle le chiavi di un altro programma, dati i mezzi fop di Obbligo o verità e Boomerissima. Per lei si apre invece il dorato mondo delle piattaforme streaming, come dimostrano gli ottimi risultati alla conduzione di The Traitors e Red Carpet su Prime Video.

Un discorso simile, poi, vale per Alessandro Cattelan. Archiviata la chiusura di Stasera c’è Cattelan su Rai 2, per l’ex conduttore di X Factor il ritorno in Rai non sembra all’orizzonte. Potrebbe lentamente gravitare verso la galassia Mediaset (dove è sbarcato nel cast di Amici) e intanto si occuperà del suo podcast Supernova, che ha già numeri notevoli online.

Infine, Serena Bortone. L’ex regina del pomeriggio di Rai 1 dovrebbe rimanere ancora ‘a secco’ dopo anni complicati. Oggi è un altro giorno aveva chiuso i battenti nel 2023, e Chesarà l’anno dopo. Ma nulla sembra deciso per la stagione 2026/2027. Bortone continuerà senza dubbio su Radio 2 alla guida di 5 in condotta, e in Tv come ospite di Elisa Isoardi a Bar centrale. Il resto si vedrà.

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