Palinsesti Rai 2026/2027, gli esclusi di lusso da Mammucari a Barale. E Guaccero perde il ‘treno’ Domenica In La presentazione oggi, 3 luglio 2026, dei programmi per la prossima stagione ha lasciato a 'bocca asciutta' parecchi big del servizio pubblico. Ecco di chi si tratta.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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L’uscita dei palinsesti Rai oggi, venerdì 3 luglio 2026, ha lasciato a bocca asciutta parecchi ‘big’ della televisione. Era nell’aria e la conferma ufficiale non lascia dubbi: non ci sarà spazio nella prossima stagione per Paola Perego e Paola Barale con Citofonare Rai2, né per il ‘ribelle’ Teo Mammucari, fuori da Domenica In e non solo. Mentre Gianrico Carofiglio e Stefano Massini, come previsto, non torneranno con i rispettivi programmi su Rai 3. Unica consolazione, al momento, è il ritorno nel 2027 di Via Dei Matti numero 0, ‘salvato’ in extremis oggi da un comunicato congiunto. Ecco i dettagli.

Palinsesti Rai, gli esclusi di lusso da Mammucari a Barale

Si parte con i nomi già in bilico da settimane, su tutti quelli di Teo Mammucari. Il conduttore, dopo una stagione complessa a Domenica In, non tornerà al fianco di Mara Venier, né avrà la soddisfazione di guidare il suo programma Lo Spaesato. Chi invece ci sarà, nel contenitore domenicale di Rai 1, è Tommaso Cerno. E con lui anche Enzo Miccio, per grazia di una formula nuovamente stravolta nella speranza di uno scossone.

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Miccio, tra l’altro, condurrà il nuovo format Il giorno più lungo, dedicato a matrimoni e dintorni. Ma perderà Top – Tutto quanto fa tendenza, il magazine condotto in precedenza, legato a costume e spettacoli. Tra i ‘silurati’ di lusso figurano poi Paola Perego e Paola Barale, che non torneranno alla guida di Citofonare Rai2, programma molto apprezzato della domenica mattina. Stessa sorte, su Rai 3, toccherà ai nomi poco graditi alla destra di Gianrico Carofiglio e Stefano Massini. I rispettivi show, Dilemmi e Riserva Indiana, non fanno parte dei nuovi progetti di Viale Mazzini. E con loro sarebbe finito anche Stefano Bollani, non fosse per il comunicato in extremis di Rai Cultura arrivato oggi, che annuncia il ritorno del musicista in onda con Via Dei Matti Numero 0 nel 2027.

Gli altri ‘silurati’ illustri nei Palinsesti Rai 2026/2027

Le dolenti note proseguono con Serena Bortone, ex regina del pomeriggio di Rai 1 che rimarrà ancora senza programma, pur continuando su Radio 2 alla guida di 5 in condotta. Anche Alessia Marcuzzi, a quanto pare, non avrà spazio nei piani del prossimo futuro: senza il ruolo da giudice a Tale e Quale Show, per lei restano le opportunità delle piattaforme di streaming, grazie agli ottimi risultati di The Traitors e Red Carpet su Prime Video.

Niente da fare anche per Alessandro Cattelan, ormai nuovo volto di Amici su Canale 5. Chiuso Stasera c’è Cattelan su Rai 2, il conduttore dovrebbe concentrarsi sul suo podcast Supernova, molto seguito online dal pubblico più giovane. Quanto alla brava Bianca Guaccero, per lei la possibilità di una co-conduzione a Domenica In non si è materializzata, ma senza dubbio resterà nell’orbita Rai in attesa di nuove opportunità.

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