Palinsesti Rai 2026/2027, le novità del daytime: Mara Venier cambia Domenica In, cancellato Citofonare Rai 2, Sottile a Ore 14 (ma senza Far West) In occasione della presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027, è stata anche presentata l'offerta Daytime. Ecco tutte le novità della prossima stagione

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Oggi venerdì 3 luglio è in andata in scena la presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027, organizzata nella sede Rai di Ancona. Sono stati svelati tutti i cambiamenti – e le conferme – che ci saranno durante la prossima stagione televisiva, con volti già amatissimi – che torneranno in tv – e new entry inaspettate. Ecco cosa succederà nel Day time.

Daytime Rai, tutte le novità: chi torna e chi va via

Il daytime continua ad essere ricco di contenuti, sempre in grado di catturare l’attenzione di migliaia di telespettatori. Su Rai 1 tornano i programmi storici Unomattina e La Vita in Diretta, ma anche È sempre Mezzogiorno! e L’Eredità. In più, non possono mancare 1mattina News e La Volta Buona. Arrivano anche i progetti Bar Centrale con Elisa Isoardi e Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo.

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Tornano Linea Verde con Federico Quaranta e Ilaria Luppino, ma anche Camper, Il Provinciale, La Porta Magica e Tv Talk. Si torna inoltre al "factual entertainment", che ora racconta l’Italia reale. Tornano prodotti solidi come Reazione a Catena, Domenica In alla cui conduzione c’è ancora Mara Venier e Da noi… A ruota libera con Francesca Fialdini.

In più, è confermato il ritorno di Andrea Delogu con La Porta Magica, ma anche de I Fatti Vostri con Anna Falchi e Flavio Montrucchio. Pierluigi Diaco torna con Bellamà e, tra le novità, arriva Enzo Miccio al timone del nuovo programma Il giorno più lungo. Lorella Boccia è la new entry della stagione autunnale con il programma Pets – Animali del cuore. Alfredo Orofino torna invece con Il trono del gusto. Su Rai 3 sono stati confermati i programma Il Provinciale e TvTalk. La novità della terza rete è invece Caffè Italia con Greta Mauro e Pino Strabioli.

Mara Venier di nuovo a Domenica In, chi ci sarà nel cast

Come accade ogni anno, nonostante i ripensamenti iniziali, Mara Venier torna nel cast dello storico tv show Domenica In. Durante un’intervista rilasciata per il settimanale Chi, la conduttrice ha svelato di aver deciso di restare per un’altra stagione. "Non riesco a dire di no" – ha detto lei – "La conferma è Tommaso Cerno, andiamo avanti con l’attualità. E poi devo dire che ho avuto molti incontri con Angelo Mellone, il mio direttore, che è una persona molto pragmatica. E questo mi fa immensamente piacere. C’è condivisione e mi sento alleggerita da qualche responsabilità. È chiaro che bisogna cambiare un po’ di cose a Domenica in. Ci saranno dei nuovi autori con i quali ho lavorato in passato. Non dovrebbero esserci proprio dei personaggi fissi".

Il programma va in onda a partire dal 27 settembre e vedrà la partecipazione di Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Il grande assente sarà invece Teo Mammucari. Al centro del format restano le interviste one-to-one, che sono da sempre il punto forte del format, ma non mancheranno novità come i collegamenti in diretta con le case dei telespettatori. Per ogni puntata, ci saranno tre o quattro ospiti, e verrà data una grande attenzione sia alla musica che all’intrattenimento.

Salvo Sottile al timone di Ore 14, stop a Citofonare Rai 2

Su Rai 3 è stato confermato Agorà, in onda a partire dal 7 settembre, condotto da Annalisa Bruchi. Agorà Extra sarà invece capitanato da Giulia Di Stefano. Rai 2 riconferma invece Ore 14 e Ore 14 Sera con Salvo Sottile che prenderà il posto di Milo Infante (passato a Mediaset); sottile però perderà la conduzione della trasmissione Far West..

Su Rai 2 è invece stato segnalato lo stop per Citofonare Rai 2, il programma della domenica mattina condotta da Paola Perego e Paola Barale. Il format non sarà infatti riproposto e lascerà un vuoto in quella fascia oraria del daytime. A fermarsi è anche la trasmissione Top – Tutto quanto fa tendenza, condotta da Enzo Miccio.

Tornano le soap più amate del palinsesto Rai: conferme e nuovi contenuti

Non solo intrattenimento e informazione. Il palinsesto Rai presenta anche la messa in onda delle nuove stagioni delle due soap più amate, cioè Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole. Entrambe sono state confermate rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Sulla prima rete pubblica arriva invece Estranei, la serie crime che vede protagonisti Elena Radonicich, Ricky Memphis, Marco Cocci, Kelum Giordano, Valentina Carnelutti, Sebastian Herrera, Maurizio Donadoni, Eleonora Giovanardi, Giulio Scarpati e con Isabella Ferrari. Ambientata nella bassa padana, a Correggio, racconta la storia di una nota comunità Sikh. Su Rai 3 va invece in onda la docuserie Dottori in Corsia – Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

I due nuovi canali della Rai: l’annuncio durante la presentazione dei palinsesti

In molti stanno intanto facendo notare che non ci sono stati grandi stravolgimenti in questa nuova stagione televisiva. "Squadra che vince non si cambia", ha dichiarato Angelo Mellone, spiegando che tutto il team sta consolidando il lavoro di rafforzamento dei marchi storici della rete.

Sono inoltre stati annunciati due nuovi canali tematici: V/BE, che coinvolgerà il target della preadolescenza, e Italian che è invece dedicato sia al pubblico italiano che a quello internazionale.

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