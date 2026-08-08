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Palinsesti Nove, la rivoluzione dopo Amadeus: Fabio Fazio fa tremare tutti, Conticini svolta e Corsi diviso con la Rai

Palinsesti Nove, tutti i nuovi programmi dell’autunno 2026: tra debutti, ritorni e grandi novità, ecco cosa vedremo in tv nella prossima stagione.

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Redazione

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Palinsesti nove autunno 2026
IPA

Il Nove prepara una stagione autunnale 2026 all’insegna dell’ambizione. La rete di Warner Bros. Discovery vuole ampliare ulteriormente la propria fetta di pubblico e trasformarsi sempre più in un competitor concreto per le ammiraglie Rai e Mediaset, soprattutto nella fascia della prima serata. Una sfida che il canale ha già iniziato a giocare con risultati importanti: la domenica sera con Fabio Fazio e il venerdì con Maurizio Crozza sono ormai due appuntamenti consolidati.

La nuova stagione punta però ad allargare il raggio d’azione, costruendo un palinsesto capace di presidiare più serate e intercettare pubblici differenti. Tra le novità più importanti ci sono il raddoppio di Che Tempo Che Fa, il dopo-Amadeus nell’access prime time e numerosi programmi pronti a debuttare o tornare in onda.

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Palinsesti Nove, Fabio Fazio raddoppia e sfida Rai e Mediaset

La novità più significativa dei palinsesti Nove 2026 riguarda probabilmente Fabio Fazio. Dopo aver trasformato Che Tempo Che Fa in uno dei principali appuntamenti della rete, Warner Bros. Discovery ha deciso di aumentare ulteriormente la presenza del conduttore in prima serata. Fazio nel terzo giorno della settimana sfiderà Chi l’ha visto (con la nuova conduttrice Raffaella Griggi) e Carlo Conti al timone di Tale e Quale Show.

Nella prossima stagione, infatti, Che Tempo Che Fa andrà in onda la domenica sera, mentre Il Tavolo di Che Tempo Che Fa conquisterà una serata autonoma al mercoledì. Non sarà quindi soltanto un semplice prolungamento del programma domenicale, ma un vero e proprio appuntamento separato.

La scelta racconta bene la strategia del Nove: prendere uno degli elementi più riconoscibili della propria offerta e trasformarlo in un nuovo presidio di prima serata. Il Tavolo, forte della sua componente più informale, ironica e imprevedibile, può così diventare uno show capace di vivere autonomamente e di rivaleggiare alla pari con le proposte Rai e Mediaset.

Il raddoppio di Fazio, infatti, rappresenta anche un messaggio molto chiaro alla concorrenza: il Nove vuole giocare stabilmente la partita della prima serata, non limitandosi più a essere una semplice alternativa alle generaliste.

Addio Amadeus, Paolo Conticini prende il suo posto

L’altra grande cambiamento riguarda l’access prime time. Dopo la conclusione del rapporto tra Amadeus e Warner Bros. Discovery, il Nove ha dovuto ripensare completamente una fascia strategica della propria programmazione che l’hanno scorso ha deluso le attese con il format The Cage – Prendi e scappa. L’accordo tra il conduttore e il gruppo è stato risolto consensualmente lo scorso giugno, chiudendo dopo due anni l’esperienza di Amadeus sul Nove che purtroppo non ha portato i risultati sperati.

A raccogliere il testimone sarà Paolo Conticini, che dal 31 agosto tornerà alla guida di Cash or Trash – Chi offre di più? nell’access prime time. La scelta segna un ritorno alle origini per il programma dedicato all’antiquariato e al collezionismo, già considerato una delle colonne portanti del Nove. The Cage – Prendi e Scappa, invece, finirà in soffitta non avendo raggiunto i risultati di share prefissi dalla rete. Per Conticini, ormai diventato un volto simbolo del Nove, avrà la missione (ardua) di cimentarsi contro Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, provando a far risalire la rete nella fascia oraria più preziosa della giornata.

Tutti i programmi del Nove in arrivo nell’autunno 2026

La nuova stagione non si esaurisce però nelle due grandi operazioni legate a Fazio e Amadeus. Il palinsesto del Nove sarà caratterizzato da numerosi ritorni e alcune novità.

Come riportato dal sito blogtvitaliana, a settembre partirà la nuova edizione di Little Big Italy con Francesco Panella. Arriveranno inoltre GeoPop Racconta, con quattro speciali dedicati a grandi eventi storici, e la novità Buy It Now – Mai Più Senza, affidata a Gabriele Corsi, che continuerà a dividersi tra Nove e Rai (dove da anni è la voce ufficiale dell’Eurovision)

Sempre a settembre tornerà Accordi e Disaccordi con Sommi, Travaglio e Scanzi, mentre dall’11 settembre è previsto Osteria Giacobazzi, nuovo appuntamento di comedy teatrale. Nel daytime continuerà inoltre The Cage – Prendi e Scappa.

A ottobre entreranno nel vivo i due appuntamenti simbolo della rete: Che Tempo Che Fa la domenica sera e Fratelli di Crozza al venerdì. In mezzo, il nuovo appuntamento del mercoledì con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa. A novembre sarà invece il turno di Comedy Match, che tornerà con una quarta edizione più lunga, composta da nove episodi. Sono previsti anche speciali di Cash or Trash in prima serata. Infine, a dicembre, spazio al tradizionale ciclo di film natalizi nel daytime e a due speciali festivi di Cash or Trash tra Natale e Capodanno.

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