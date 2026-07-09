Palinsesti Mediaset 2026/2027, le novità del prime time: Milo Infante star su Rete 4, Canale 5 si prende Eros Ramazzotti e Sinner Oltre a Infante al martedì sera, tanti nuovi titoli in arrivo: cosa vedremo la prossima stagione su Italia 1, Canale 5 e Rete 4.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Infante, ufficio stampa Rai; Sinner: IPA

CONDIVIDI

Dopo le novità e le conferme del daytime, anche la prima serata della nuova stagione televisiva di Mediaset si prepara ad arricchirsi con nuovi volti, nuovi format, fiction inedite e programmi che torneranno a far compagnia al pubblico. Esattamente come annunciato per la fascia del mattino, protagonista dei prossimi palinsesti del Biscione sarà Milo Infante: l’ex conduttore di Ore 14 su Rai 2, si appresta a debuttare il 24 agosto prossimo con Ore 11 su Rete 4, ma avrà anche un appuntamento fisso al martedì in prima serata, nel giorno dedicato a È sempre Cartabianca, trasmissione che invece traslocherà al mercoledì sera con il benestare di Bianca Berlinguer, come ha tenuto a sottolineare Pier Silvio Berlusconi durante la serata con la stampa per la presentazione dei palinsesti autunno/inverno 2026/2027.

Tra le altre sorprese della prossima stagione ci sono tante nuove fiction e serie Tv come il terzo capitolo di Viola come il mare, il secondo di Una nuova vita, A testa alta 2, Alex Bravo – poliziotto a modo suo, e nuovi titoli ancora da definire con Raoul Bova e Gabriel Garko. Spazio anche alla musica con i concerti di Achille Lauro, Irama, Emma e Giorgia, e agli show evento come Festa di Natale con Il Volo, Pio e Amedeo, Gigi e Vanessa Insieme, TaraTata con Paolo Bonolis e molti altri. Infine arriva Toni Capuozzo con Giganti – I protagonisti della storia, e i gradi spettacoli legati allo sport: dalla Coppa Italia alla SuperCoppa fino alle ATP Finals di novembre con Sinner in campo a Torino.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Canale 5, le novità della prima serata tra fiction e grandi eventi

I prossimi palinsesti di Mediaset ripartono con le grandi fiction. Dall’autunno, infatti, ritroveremo Francesca Chillemi con la terza stagione di Viola come il mare, Il labirinto delle farfalle con Can Yaman, Una nuova vita 2 con Anna Valle, Erica una detective per caso con Vanessa Incontrada, Alex Bravo con Marco Bocci, e i classici come L’Erede e Racconto di una notte. Tra le novità spiccano titolo come Il mio nome è Carlo, tv movie sulla storia di Carlo Acutis interpretato da Samuele Carrino, la serie Madre Terra con Cristiano Caccamo, e due nuovi progetti con il titolo ancora da definire con Gabriel Garko e Raoul Bova.

Sul fronte intrattenimento, oltre ai confermati Grande Fratello Vip, Zelig, Il Milionario – il torneo, la nuova versione de L’Isola dei Famosi con Selvaggia Lucarelli, sbarcano su Canale 5 anche il Club dell’1% condotto da Michelle Hunziker e una novità assoluta, il celebrity show El Desafio. Vedremo poi diversi concerti (Irama, Giorgia, Emma e Achille Lauro) e la versione winter di Battiti Live, oltre a grandi show come Una storia importante, tappa finale del world tour di Eros Ramazzotti, Super Karaoke, La Ruota dei Campioni, e Il Volo tutti per uno. New entry per Giorgio Panariello con Torno a Natale, mentre This Is Me, così come Verissimo, con Silvia Toffanin sono confermati.

Il Volo, infine, fanno doppietta a Natale con ‘Festa di Natale‘ in compagnia di artiste come Arisa, Noemi e Malika Ayane. Altro appuntamento da non perdere sarà Dive, programma dedicato alle grandi interpreti del nostro tempo, da Patty Pravo a Rita Pavone. In autunno torna pure Gigi D’Alessio con Viva Napoli, mentre in primavera troveremo I Pooh con Un Paese Mille canzoni. News anche per la seconda serata con Federico Rampini e il suo Risiko – sfide di potere.

Palinsesti Mediaset: la prima serata di Rete 4

Come abbiamo già accennato la prima serata di Rete 4 si arricchirà con l’appuntamento del martedì di Milo Infante. Il conduttore prende il posto a Bianca Berlinguer, che con il suo È sempre Cartabianca si sposta al mercoledì. Confermati tutti i grandi format di approfondimento e attualità. Ritroveremo: Quarta Repubblica, Quarto Grado, Fuori dal Coro, Dritto e Rovescio e Zona Bianca. Nuovo ingresso, invece, per Toni Capuozzo con Giganti – I protagonisti della storia, che vedrà tra i primi protagonisti le vite di Papa Wojtyla, la regina Elisabetta e Kennedy.

Italia 1 tra film, sport e intrattenimento

La prima serata della prossima stagione televisiva di Italia 1 vede il ritorno di Zelig on, Le Iene, Le Iene presentano Inside e Sarabanda Celebrity. Tanti i film in prima Tv: da Dune parte due, a Mission Impossible – The final reckoning, passando per Cattivissimo Me 4, Wonka e Wicked. Il palinsesto del canale, inoltre, si arricchierà delle grandi partite di calcio (divise anche su Canale 5) e da novembre delle ATP Finals del tennis, dove ritroveremo il nostro Jannik Sinner. Si tratta di un evento trasmesso negli scorsi anni dalla Rai e che dal 2026/2027 diventa un’esclusiva Mediaset.

Potrebbe interessarti anche