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Palinsesti Mediaset, Gerry Scotti allunga La Ruota della Fortuna: la mossa per beffare Affari Tuoi

Lo storico game show di Canale 5 dovrebbe continuare ad andare in onda fino a giugno, costringendo Stefano De Martino ancora una volta agli straordinari

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La Ruota della Fortuna continua a girare e lo farà fino a quest’estate. Stando ai listini di maggio e giugno 2026 dell’offerta commerciali di Publitalia ’80 appena pubblicati, infatti, Mediaset avrebbe deciso di continuare a puntare sullo storico game show dell’access prime time condotto da Gerry Scotti. La Ruota andrà in onda fino a giugno, costringendo (forse) la concorrenza di Stefano De Martino e Affari Tuoi agli straordinari. Scopriamo cosa sta succedendo e analizziamo la situazione nel dettaglio.

La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti in onda anche d’estate: la strategia Mediaset, perché

La Ruota della Fortuna è stata senza dubbio la mossa più azzeccata della storia recente in casa Mediaset, imponendosi nell’access prime time e battagliando ogni giorno con Affari Tuoi e Stefano De Martino fino all’ultimo spettatore negli ascolti tv. Nonostante un recente calo, lo storico game show condotto da Gerry Scotti si è rialzato e sembra non conoscere limiti. Ecco perché Mediaset avrebbe deciso di continuare a puntare su La Ruota fino all’estate; stando ai listini di maggio e giugno 2026 dell’offerta commerciali di Publitalia ’80, infatti, il game show proseguirà fino a giugno. Un impressionante rullino di marcia, soprattutto considerato che l’edizione 2025/26 partì addirittura il 14 luglio per ‘giocare d’anticipo’ su Affari Tuoi, tornato in onda in autunno; si tratta di quasi un anno intero di messa in onda senza interruzioni (nemmeno durante le feste).

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Il futuro di Stefano De Martino e Affari Tuoi: la programmazione

E a proposito di Affari Tuoi – come anticipato – la sensazione è che Stefano De Martino sarà costretto agli ‘straordinari’. La strategia Mediaset di proseguire con La Ruota della Fortuna fino a giugno, infatti, chiamerà il game show di punta di Rai 1 a una contromossa per evitare la beffa. Proprio come accaduto l’anno scorso (quando la stagione si chiuse il 28 giugno, a contrario di quelle dell’era Amadeus che si fermavano a inizio mese), dunque, Affari Tuoi potrebbe continuare ad andare in onda fino a fino giugno. Spazio poi, come di consueto, a Reazione a Catena di Pino Insegno, il game show ormai tradizione dell’estate di Rai 1. Per quanto riguarda Canale 5, invece, non ci sono certezze riguardo quello che andrà in onda in estate in access, soprattutto considerato il flop di Caduta Libera con Max Giusti e le incertezze sul futuro di Avanti un altro! di Paolo Bonolis.

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