Palinsesti Mediaset 2026/2027, daytime: Milo Infante rivoluziona Rete 4. Tutte le novità Oltre a Infante con Ore 11, confermato Labate con RealPolitik e l'arrivo di game show storici come Ok il prezzo è Giusto.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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La nuova stagione televisiva di Mediaset prende forma e promette un mix di conferme, cambi di rotta e volti nuovi destinati a ridisegnare l’offerta delle reti del Biscione. Tra le novità più attese spicca senza dubbio l’arrivo di Milo Infante, pronto a inaugurare una nuova fase della sua carriera dopo l’addio alla Rai. Il giornalista e conduttore sarà infatti uno dei protagonisti del daytime di Rete 4 con Ore 11, il nuovo programma di informazione e approfondimento che andrà in onda ogni mattina dalle 11 alle 13.

Il debutto della trasmissione è previsto per lunedì 24 agosto 2026, con l’obiettivo di accompagnare il pubblico fin dalle ultime settimane d’estate e consolidarsi nel corso dell’autunno. Due ore quotidiane dedicate ai principali temi dell’attualità, alla cronaca, ai fatti di costume e alle storie che animano il dibattito pubblico, in perfetto stile Infante. L’intenzione di Mediaset è quella di rafforzare ulteriormente la vocazione informativa di Rete 4, canale che negli ultimi anni ha puntato con decisione su programmi di approfondimento e informazione.

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Ma per Milo Infante non ci sarà soltanto il daytime. Il conduttore, infatti, avrà anche uno spazio in prima serata, previsto ogni martedì. Il titolo del programma non è stato ancora ufficializzato, ma l’azienda ha confermato che si tratterà di un nuovo progetto editoriale destinato ad ampliare ulteriormente l’offerta informativa della rete. L’arrivo del giornalista, infine, rappresenta però soltanto una delle tante novità contenute nei palinsesti Mediaset 2026-2027, presentati nella serata di martedì 8 luglio a Cologno Monzese da Pier Silvio Berlusconi.

Un appuntamento durante il quale l’amministratore delegato del gruppo ha voluto innanzitutto celebrare i risultati ottenuti da MFE-MediaForEurope, sottolineando la crescita registrata sia sul fronte degli ascolti sia su quello economico nell’ultimo anno. Da qui la volontà di proseguire lungo la strada già intrapresa, puntando su una televisione capace di coniugare intrattenimento, informazione e prodotti di successo.

Il daytime resta uno dei punti di forza dell’offerta Mediaset e sarà caratterizzato da numerose conferme. Non mancheranno infatti gli appuntamenti storici che continuano a garantire ottimi risultati in termini di ascolti. Torneranno Mattino Cinque, punto di riferimento dell’informazione mattutina di Canale 5, Forum, sempre saldo nella fascia di mezzogiorno, le soap opera del pomeriggio, Uomini e Donne, Amici e Dentro la Notizia, tasselli ormai consolidati del palinsesto quotidiano.

Grande soddisfazione è stata espressa anche per gli ottimi risultati ottenuti da La Ruota della Fortuna, il game show dell’access prime time condotto da Gerry Scotti insieme a Samira Lui. Mediaset ha rivendicato un dato particolarmente significativo: il programma avrebbe vinto il 77% dei confronti diretti con Affari Tuoi, confermandosi uno dei principali successi dell’ultima stagione televisiva. Un risultato che spinge l’azienda a confermare senza esitazioni il format anche per il prossimo anno, continuando a presidiare la fascia strategica che precede la prima serata.

Anche il preserale sarà interessato da alcune novità. L’azienda ha annunciato l’arrivo di nuove proposte e il ritorno di volti già molto conosciuti dal pubblico Mediaset, con l’obiettivo di rendere ancora più competitiva una delle fasce orarie più combattute della televisione italiana. Per il momento non tutti i dettagli sono stati svelati, ma ulteriori annunci sono attesi nelle prossime settimane, quando verranno definiti tutti i tasselli della programmazione autunnale.

Tra conferme e nuovi investimenti, Mediaset punta dunque a consolidare la propria offerta facendo leva sui programmi più amati dal pubblico e su nuovi volti chiamati a rafforzare l’identità delle reti. L’ingresso di Milo Infante rappresenta uno dei segnali più evidenti di questa strategia: un volto autorevole dell’informazione che avrà il compito di dare ulteriore impulso a Rete 4, sia nella fascia mattutina sia in prima serata.

Palinsesti Mediaset, il daytime di Canale 5

La prossima stagione televisiva di Canale 5, quella dell’autunno-inverno 2026/2027, vede riconfermati grandi programmi come Mattino Cinque, Forum, Tg5, Uomini e Donne, Amici e Dentro la Notizia, insieme a soap ormai iconiche e new entry: Beautiful, Forbidden Fruit, Tutto per la mia famiglia e Far Away. Per quanto riguarda l’intrattenimento della fascia preserale e dell’access primetime, invece, il pubblico ritroverà Avanti un altro, The Wall, Caduta Libera, e gli storici Passaparola e Ok il prezzo è Giusto in una versione rivisitata e pronta a conquistare. La speranza, chiaramente, è che questi titoli ripescati dal passato, facciano breccia nel cuore dei telespettatori come La Ruota della Fortuna, format riuscito nell’impresa di superare gli ascolti e la corsa di Affari Tuoi su Rai 1.

Daytime Rete 4, Milo Infante tra le novità

Se il daytime di Rete 4 in autunno vedrà tornare in onda il Tg4, Lo sportello di Forum, Diario del Giorno, e 10 Minuti, la novità più attesa è il nuovo programma condotto da Milo Infante: si chiamerà Ore 11 e, lo dice il titolo, andrà in onda alle 11 del mattino sino alle 13 dal 24 agosto 2026. Lasciato il suo Ore 14 su Rai 2, il giornalista si prepara quindi a una nuova e chiacchieratissima sfida e per chi ha pensato che il nome del programma suoni troppo simile a quello dell’azienda pubblica, Pier Silvio Berlusconi tiene a precisare: "In passato avevamo già un programma che si chiamava Ore 12".

Un format nuovo per Infante che prenderà lo spazio di Tempesta d’Amore e La Signora in Giallo, programmi che salutano questa fascia della rete per lasciar posto all’arrivo del conduttore a fine estate, pronto a ritrovarsi con il suo pubblico e a conquistarne uno nuovo. Paolo De Debbio e il suo 4 Di Sera, invece, torna in access dal lunedì al giovedì, mentre dal venerdì alla domenica sarà il turno di RealPolitik con Tommaso Labate, programma questo che si mormorava fosse stato cancellato e invece torna saldo nei palinsesti del fine settimana di Rete 4 e con un nuovo orario.

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