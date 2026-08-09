Palinsesti Mediaset autunno 2026: rivoluzione (tripla) di Milo Infante, Ilary Blasi oltre il Gf Vip, Can Yaman lascia Francesca Chillemi Dal Grande Fratello Vip a Milo Infante, passando per Zelig, fiction e grandi ritorni: tutte le novità della nuova stagione televisiva di Rete 4, Canale 5 e Italia 1..

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Raiplay, Mediaset

CONDIVIDI

Dopo la pausa estiva, la televisione italiana si prepara a riaccendere i riflettori sulla nuova stagione. Anche Mediaset ha definito le linee principali dei palinsesti 2026/2027, puntando su grandi ritorni, programmi storici, nuove produzioni e alcuni cambiamenti destinati a modificare gli equilibri delle sue reti. Tra Canale 5, Rete 4 e Italia 1, l’autunno 2026 si presenta quindi particolarmente ricco, con il ritorno di volti molto conosciuti e alcune novità pensate per intercettare un pubblico sempre più abituato a muoversi tra televisione tradizionale e streaming.

Palinsesti Mediaset, i programmi attesi nell’autunno 2026

Il programma destinato a catalizzare maggiormente l’attenzione sarà ancora una volta il Grande Fratello Vip, confermato in autunno con Ilary Blasi alla conduzione. Ma non sarà l’unico appuntamento importante: il Biscione prepara infatti il ritorno di format come Zelig, Chi vuol essere milionario – Il torneo, Scherzi a Parte e alcuni storici game show, mentre sul fronte dell’informazione spicca l’arrivo di Milo Infante su Rete 4.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Canale 5, dal Grande Fratello Vip ai grandi show

Il grande protagonista della prima parte della stagione sarà il Grande Fratello Vip. Il reality tornerà in autunno e potrebbe debuttare già a settembre, anche se al momento non è stata indicata una data ufficiale definitiva. A guidare il programma dovrebbe essere nuovamente Ilary Blasi, reduce dal buon risultato di pubblico riscosso dall’edizione trasmessa nella primavera 2026. In attesa di annunci ufficiali, l’impressione è che Mediaset sia intenzionata a confermare come opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, un duo che ha funzionato a meraviglia. Il reality rappresenta uno dei pilastri del prime time di Canale 5 e sarà uno dei titoli più importanti per il rilancio della rete dopo l’estate.

Accanto al reality, la nuova stagione proporrà una serie di ritorni molto attesi. Tra questi c’è Zelig, uno degli storici programmi comici di Mediaset, che rientra nel progetto della stagione 2026/2027 ma con una conduzione rinnovata rispetto alle ultime edizioni guidate da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Lo show comico verrà infatti affidato a Michelle Hunziker, coadiuvata da Ale e Franz, mentre la stessa Hunziker sarà protagonista anche di altri progetti della rete, come Super Karaoke, che tornerà in autunno dopo l’esperimento in due puntate dello scorso giugno.

Tra i titoli annunciati per la prima serata figurano inoltre Chi vuol essere milionario – Il torneo, La Ruota dei Campioni e Scherzi a Parte. L’obiettivo è alternare grandi marchi già conosciuti dal pubblico e nuove formule di intrattenimento, mantenendo una forte presenza dell’intrattenimento, che nella passata stagione televisiva è stato il settore che ha dato maggiori soddisfazioni al Biscione nella sfida contro la Rai.

Una delle strategie più interessanti riguarda proprio il recupero dei programmi storici. Nei palinsesti dell’autunno compaiono infatti anche Passaparola e Ok, il prezzo è giusto!, format che spopolavano anni fa e ora vengono riproposti in versioni aggiornate. È una scelta che segue il successo ottenuto da La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui, confermatissima ovviamente anche per la prossima stagione. Per Passaparola, Mediaset starebbe valutando Ilary Blasi o Silvia Toffanin alla conduzione, entrambe legate al format a causa del loro passato da ‘Letterine’. Non sembra un’ipotesi il ritorno di Gerry Scotti, conduttore storico del programma, che ha già l’appuntamento quotidiano con La Ruota della Fortuna.

Sul fronte musicale, Mediaset punta inoltre su Battiti Live, destinato a essere articolato in più appuntamenti nel corso della stagione, compreso un nuovo spin-off invernale.

Guardando invece agli appuntamenti di intrattenimento che arriveranno più avanti, uno dei titoli da tenere d’occhio è L’Isola dei Famosi. La nuova edizione non è prevista necessariamente per settembre: la collocazione indicata è tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Alla conduzione ci sarà Selvaggia Lucarelli, affiancata da Alvin. Il passaggio alla conduzione del reality dei naufraghi sancirà l’addio di Selvaggia a Ballando con le stelle su Rai 1.

Rete 4 cambia volto: arriva Milo Infante

Una delle novità più significative dell’autunno Mediaset 2026 riguarda Rete 4, che ha piazzato il colpo di maggior clamore del mercato dei conduttori per rafforzare ulteriormente la propria vocazione all’informazione e all’approfondimento. Il volto nuovo più importante è quello di Milo Infante, che dopo l’esperienza in Rai approda a Mediaset con Ore 11, nuovo programma quotidiano dedicato all’attualità, alla cronaca, al costume e alle storie che alimentano il dibattito pubblico.

In questo caso c’è anche una data precisa: Ore 11 debutta lunedì 24 agosto 2026, dalle 11 alle 13. La partenza avviene quindi ancora prima dell’inizio ufficiale dell’autunno televisivo, una strategia attuata da Mediaset per anticipare la concorrenza e far partire con il piede giusto, e con pochi rivali, un programma destinato a diventare uno degli appuntamenti quotidiani della nuova stagione.

Per Infante, però, l’impegno non si fermerà alla fascia mattutina. Il conduttore avrà anche un nuovo programma di prima serata previsto per il martedì, sempre su Rete 4, dal titolo Verità Nascoste. Il format sarà anticipato da una striscia di due settimane nel pomeriggio di Canale 5, alle 16.45, intitolata Verità Nascoste – Il diario, in attesa della ripartenza di Dentro la Notizia di Nuzzi.

La trasformazione di Rete 4 coinvolgerà anche gli altri appuntamenti. Per lasciare posto a Infante, È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer slitta al mercoledì sera. Confermati invece gli slot di Quarta Repubblica (lunedì), Dritto e Rovescio (giovedì) e Quarto Grado (venerdì), mentre la domenica dovrebbe esserci Fuori dal Coro di Mario Giordano. In access prime time 4 di Sera, condotto da Paolo Del Debbio, è confermato dal lunedì al venerdì, mentre nel fine settimana tornerà RealPolitik con Tommaso Labate. Confermati inoltre programmi come Tg4, Lo Sportello di Forum, Diario del Giorno e 10 Minuti.

Nel daytime di Canale 5, invece, la stagione ripartirà con numerose certezze: Mattino Cinque, Forum, Uomini e Donne, Amici e Dentro la Notizia, oltre alle soap e agli altri appuntamenti quotidiani.

Fiction e grandi ritorni: cosa vedremo nei prossimi mesi

L’autunno 2026 non sarà però soltanto reality, game show e informazione. Una parte importante del progetto Mediaset riguarda infatti la fiction, con nuove stagioni di serie già conosciute e nuovi titoli destinati ad arricchire la prima serata di Canale 5.

Tra i ritorni più importanti c’è Viola come il mare 3, articolata in sei serate. La protagonista resta Francesca Chillemi, mentre cambia il protagonista maschile: l’attore argentino Rodrigo Guirao Díaz prende il posto di Can Yaman. Mediaset ha inoltre previsto un modello di distribuzione particolare: la terza stagione sarà proposta inizialmente in esclusiva su Mediaset Infinity e successivamente in prima serata su Canale 5. Tra le fiction della nuova stagione figurano anche titoli molto popolari, da Una nuova vita con Anna Valle ad A testa alta con Sabrina Ferilli.

Potrebbe interessarti anche