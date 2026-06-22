Palinsesti Mediaset, novità e conferma: rebus Milo Infante su Rete 4, Hunziker pigliatutto. Ma Gerry Scotti non si tocca Palinsesti Mediaset 2026-2027: Milo Infante possibile novità a Rete 4, Canale 5 tra esperimenti e conferme, Italia 1 stabile ma con cambiamenti

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Nei prossimi mesi si accenderanno i riflettori sui nuovi palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2026-2027 (proprio come per la Rai), con la presentazione ufficiale attesa negli studi di Cologno Monzese. L’incontro con la stampa, previsto per l’8 luglio, è già al centro di un intenso fermento mediatico: come spesso accade in questi casi, settimane prima dell’annuncio ufficiale circolano indiscrezioni, ipotesi e voci non confermate che alimentano curiosità e discussioni tra addetti ai lavori e pubblico.

Palinsesti Mediaset 2026-2027: i titoli previsti su Canale 5

Per quanto riguarda Canale 5, le indiscrezioni indicano una sostanziale stabilità nella fascia daytime. Programmi storici come quelli d’informazione al mattino, talk show, contenitori giornalistici, soap opera e produzioni consolidate non dovrebbero subire cambiamenti rilevanti, restando ancorati alle loro collocazioni tradizionali. Situazione molto più incerta nel preserale, dove regna ancora confusione. Dopo la decisione di anticipare la messa in onda di The Wall con circa 50 episodi già in estate, non è chiaro se il quiz continuerà anche in autunno oppure se verranno riproposti format storici come Avanti un Altro e Caduta Libera, nonostante un andamento auditel ormai non più brillante. Si parla anche di test su nuovi format internazionali come Jeopardy e di ulteriori prove su giochi già conosciuti, ma senza risultati convincenti. Anche il ritorno di Passaparola è stato valutato, mentre i diritti di Ok, Il Prezzo è Giusto restano al momento inutilizzati.

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In access prime time la situazione appare invece più stabile: Canale 5 dovrebbe continuare a puntare sui suoi cavalli di battaglia, con programmi di intrattenimento consolidati e una conduzione ormai ben rodata. L’orario rimarrebbe fortemente presidiato fino alla fascia serale. Per la prima serata, il palinsesto dovrebbe alternare programmi già noti e ritorni importanti. Tra i titoli più citati nei rumor figurano Tu Sì Que Vales, L’Isola dei Famosi, il format internazionale The 1% Club (con Michelle Hunziker), oltre a nuove serate dedicate alle soap turche. Non mancherebbero inoltre ritorni come Zelig 30 e nuove edizioni di Io Canto Generation (sempre con Michelle Hunziker) insieme a possibili fiction italiane rimaste a lungo in sospeso, tra cui Alex Bravo con Marco Bocci.

I rumor e le ipotesi sui palinsesti di Rete 4

Su Rete 4 le indiscrezioni si concentrano soprattutto sull’area informativa e sui talk show. L’arrivo di Milo Infante ha generato diverse ipotesi: secondo alcune voci potrebbe portare un nuovo format simile a quello già condotto su Rai 2, mentre altri parlano di un progetto in prima serata dedicato all’attualità politica. Non è però ancora chiaro quale collocazione Mediaset intenda riservargli. Restano aperti anche interrogativi sugli attuali volti della rete. Paolo Del Debbio potrebbe ridurre i suoi impegni a un solo programma, lasciando spazio a nuove rotazioni interne. Si discute infatti della possibile alternanza tra i suoi due format principali o di una redistribuzione complessiva delle conduzioni. Anche il futuro di alcune trasmissioni come Fuori dal Coro viene indicato come incerto, tra possibili chiusure o spostamenti di rete.

Palinsesti Italia 1 2026-2027: cosa bolle in pentola

Su Italia 1, la linea editoriale dovrebbe restare orientata a un intrattenimento più giovane e dinamico. Le conferme riguardano programmi consolidati come Le Iene e i loro eventuali spin-off, oltre a Zelig On. Tra le indiscrezioni circola anche la possibilità di alcuni spostamenti importanti, come quello di Mario Giordano verso Italia 1 per liberare spazio ad altri progetti nella programmazione delle reti principali. In generale, il palinsesto della rete appare stabile ma soggetto a possibili aggiustamenti in funzione delle nuove strategie editoriali del gruppo. Una fase di transizione per Mediaset: da un lato molte conferme nei programmi storici, dall’altro diversi punti interrogativi soprattutto su preserale e talk show. Le decisioni definitive arriveranno solo con la presentazione ufficiale, che chiarirà quali ipotesi si trasformeranno in realtà televisiva.

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