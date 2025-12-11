Palinsesti Mediaset 2026: l’Isola dei Famosi salta, repulisti Gf Vip, svolta su I Cesaroni 7 Pier Silvio Berlusconi ha anticipato alcune decisioni-chiave sulla programmazione del prossimo anno. Tra le novità, attese fiction con Sabrina Ferilli e Anna Valle.

In occasione del tradizionale appuntamento natalizio con la stampa, Pier Silvio Berlusconi ha fatto un bilancio del 2025 e tracciato le linee guida per i palinsesti Mediaset del 2026. A quanto pare, i reality show resteranno centrali nella programmazione, ma l’Isola dei Famosi non si farà (almeno non in primavera). E mentre resta in sospeso la data di debutto del Grande Fratello Vip, si preannunciano alcune novità importanti sul versante fiction. Con il ritorno de I Cesaroni previsto già entro la fine di gennaio. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Palinsesti Mediaset 2026, la conferma del GF Vip (con rivoluzione dietro le quinte)

Come sottolineato dallo stesso ad Mediaset, sul Grande Fratello Vip la decisione definitiva arriverà "entro la prossima settimana". "Pensiamo che forse sarebbe più giusto dare al Grande Fratello un po’ di tempo per riposare", ha spiegato Pier Silvio Berlusconi alla stampa, "ma è una macchina che si deve rinnovare e, per rinnovarsi, bisogna tenere alta la fiamma. Quando un progetto viene messo da parte, tranne rarissimi casi come per esempio La Ruota, poi è molto difficile riaccenderlo. Viviamo, poi, di una struttura di palinsesto, siamo una televisione commerciale e avere un prodotto che ti consente di fare tutte quelle serate con un risultato dignitoso è abbastanza importante per Canale 5. Quindi, entro 10 giorni decideremo. Al momento è più sì".

La valutazione dunque è duplice: da un lato la tentazione di far ‘riposare’ il format, dall’altro il peso che un prodotto così forte ha per una tv commerciale, capace di riempire molte prime serate con ascolti ‘dignitosi’ per Canale 5. Ma le incertezze sull’avvio del reality, stando alle ultime indiscrezioni, riguarderebbero anche ‘movimenti’ importanti dietro le quinte. "Quello che stiamo aspettando per decidere", ha aggiunto infatti Pier Silvio, "è che stiamo aspettando di vedere l’evoluzione che il produttore (Endemol) sta preparando. Anche se io riconosco lo sforzo fatto da tutti, va evoluto. Non ho visto niente di così criticabile, ma secondo noi e secondo Endemol va profondamente evoluto". Tradotto: potrebbe essere in corso un repulisti nel team autoriale del GF, con lo storico Andrea Palazzo pronto a fare le valigie per lasciare spazio a nuovi responsabili.

L’Isola dei Famosi verso lo stop nel 2026

Un destino diverso è invece quello de L’Isola dei Famosi, che "per una serie di motivi in primavera non è prevista. Tornerà nel prossimo autunno o, nel caso di spostamento in avanti del Grande Fratello, la primavera dopo". Tra ritardi nella decisione sul GF e necessità di rinnovare una formula sempre più datata, il reality dei naufraghi sarà quindi sacrificato nella prossima stagione tv di Mediaset. Nel frattempo, al centro della strategia del Biscione resta Temptation Island, prodotto di punta garantito dalla inossidabile Maria De Filippi.

Le novità sul fronte fiction e l’arrivo de I Cesaroni

Sul fronte della serialità, l’ad Mediaset annuncia un inizio di 2026 ‘con il botto’. Arriveranno nuove fiction con Sabrina Ferilli e Anna Valle, e poi "la fiction con Vanessa Incontrada e quella con Gabriel Garko e Anna Safroncik. E poi un tv movie su Carlo Acutis". Ma soprattutto, sottolinea Pier Silvio, "anche I Cesaroni sono pronti: andranno in onda probabilmente a gennaio o poco più avanti". E pensando al futuro, Berlusconi conclude con una confessione. Ammette cioè di voler produrre ancora più fiction, anche se "i tempi di lavorazione sono lunghi e i costi rimangono alti…D’altronde lo dico spesso: una delle cose migliori della Rai è proprio la quantità e qualità delle fiction".

