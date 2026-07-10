Palinsesti Mediaset 2026-2027, la lista dei beffati: chi sono i big rimasti senza programma (e il caso Belén) Da Simona Ventura a Myrta Merlino fino ad Alessandra Cattelan, non mancano le esclusioni eccellenti: quale sarà il loro futuro a Cologno Monzese

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il futuro di Mediaset sta prendendo forma senza alcuni dei volti più noti. La presentazione dei nuovi palinsesti del Biscione, infatti, ha scoperto le carte della stagione 2026/27 e, tra novità e conferme, non è certo passata inosservata l’esclusione di alcuni ‘big’, rimasti per il momento fuori dai piani dell’azionda. Scopriamo di chi si tratta e tutti i dettagli.

Palinsesti Mediaset 2026/27: i big esclusi, da Simona Ventura a Myrta Merlino

La presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti Mediaset per la stagione 2026-2027 andata in scena lo scorso mercoledì ha delineato la strategia del Biscione per la prossima annata televisiva. Tra conferme, nuovi arrivi e cambi di rotta, c’è però anche un elenco di volti noti che, almeno per il momento, sono rimasti a mani vuote, in attesa (forse) di tempi migliori. Tra i nomi più sorprendenti c’è quello di Simona Ventura. Per lei sembrava poter arrivare la conduzione del nuovo Grande Fratello (in versione ‘nip’), ma la scelta dei vertici di Cologno Monzese di anticipare a settembre il ritorno del Grande Fratello VIP affidato a Ilary Blasi ha cambiato completamente i piani (facendo slittare anche L’Isola dei Famosi di Selvaggia Lucarelli).

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Situazione particolare anche per Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Con Striscia la Notizia fermo ai box a tempo indeterminato, lo storico duo non figura, almeno per ora, in altri progetti del palinsesto. Una pausa insolita per due tra i volti più rappresentativi della televisione Mediaset. Tra le esclusioni più significative c’è anche quella di Myrta Merlino. Dopo aver salutato Pomeriggio Cinque al termine della deludente stagione 2024/2025 si era parlato della possibilità di un nuovo programma di approfondimento in prima serata su Rete 4. L’annuncio ufficiale dei palinsesti, però, non ha riservato alcuna novità per la giornalista. Continuerà a collaborare con Mediaset come opinionista nei programmi d’attualità, un ruolo sicuramente diverso rispetto alle aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo da La7.

L’attesa per Cattelan e il mistero Belén

Nessun programma nemmeno per Alessandro Cattelan. Durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha ribadito pubblicamente la propria stima nei confronti del conduttore, spiegando però che al momento non esiste un format capace di valorizzarne pienamente le qualità. La partecipazione ad Amici 25, dove aveva guidato il gioco ‘Password0, rappresentava una sorta di test in vista di un possibile approdo stabile su Canale 5, ma l’esperimento non ha prodotto gli effetti sperati. Ciononostante, Cattelan resta nei radar dell’azienda e un progetto potrebbe concretizzarsi nel 2027. Infine c’è il caso di Belén Rodríguez, che esce dai palinsesti soddisfatta solo a metà. La showgirl tornerà infatti nel cast fisso di Tú sí que vales, ma non avrà un programma tutto suo. Per mesi si era parlato della possibilità di affidarle la conduzione della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ipotesi poi sfumata.

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