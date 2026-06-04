Montrucchio e Guaccero spariscono dai palinsesti estivi della Rai. Perché la scelta continua a non convincere pubblico e addetti ai lavori

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Erano i due nomi dati praticamente per certi. Poi la Rai ha presentato i palinsesti estivi e il colpo di scena è arrivato all’ultimo momento. Bianca Guaccero e Flavio Montrucchio restano fuori dai programmi più chiacchierati dell’estate, nonostante settimane di indiscrezioni che li vedevano già protagonisti.

Palinsesti estivi Rai: giusto lasciare fuori Bianca Guaccero e Flavio Montrucchio?

La domanda adesso è una sola: semplice cambio di strategia o bocciatura inaspettata? Perché quando due volti così forti spariscono dai radar all’improvviso, il sospetto che dietro ci sia qualcosa di più viene spontaneo.