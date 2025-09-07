Trova nel Magazine
Ferie finite per tutti (o quasi) anche in TV. Con l’arrivo di lunedì 8 settembre 2025, il piccolo schermo torna finalmente a pieno regime dopo la pausa estiva. La Rai riattiverà i suoi principali programmi quotidiani, riportando l’assetto classico del palinsesto che accompagnerà gli spettatori durante tutta la nuova stagione televisiva. Dopo settimane di repliche e programmi estivi, quindi, il pubblico in vista dell’autunno ritroverà i volti più noti e le trasmissioni storiche che scandiscono le giornate del daytime.

Palinsesti Daytime Rai 1, i programmi che ripartono lunedì 8 settembre: da La Volta Buona a La Vita in Diretta

Su Rai 1, la ripartenza coinvolgerà praticamente tutti i programmi del daytime. La giornata inizierà con Unomattina News, in onda dalle 6:30, con il debutto del nuovo duo di conduttori Tiberio Timperi e Maria Soave, che accompagneranno gli spettatori durante le prime ore del mattino.

Alle 9:50 sarà la volta di Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, impegnata a raccontare i fatti più importanti della cronaca e dell’attualità. Seguirà, alle 11:55, È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici, che quest’anno arricchisce il suo programma con la partecipazione di Carlotta Mantovan, che curerà una rubrica fissa dedicata alle novità più interessanti del mondo del food. Non ci sarà, invece, Giovanna Civitilo: la moglie di Amadeus non figura nel cast della stagione 2025/2026.

Il pomeriggio proseguirà con La volta buona di Caterina Balivo, in onda alle 14:05, un salotto televisivo fatto di dibattiti sull’attualità e interviste a ospiti d’ogni tipo, con la prima puntata dedicata al ricordo del grande Pippo Baudo. Alle 16:05 riparte la decima stagione della soap Il Paradiso delle Signore (QUI le anticipazioni settimanali), mentre alle 17:05 La vita in diretta con Alberto Matano (e i suoi nuovi ospiti fissi) cercherà di conquistare gli spettatori sfidando Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi, già partito su Canale 5 la scorsa settimana.

I programmi pomeridiani di Rai 1, per il momento, non dovranno fronteggiare la concorrenza di Maria De Filippi su Canale 5. Uomini e Donne, infatti, ripartirà il 22 settembre, mentre la stagione di Amici scatterà domenica 21 settembre.

Ecco il recap dei programmi di Rai 1 che inizieranno lunedì 8 settembre 2025:

  • Unomattina: ore 6:30
  • Storie Italiane: ore 9:50
  • È sempre mezzogiorno: ore 11:55
  • La volta buona: ore 14:05
  • Il Paradiso delle Signore: ore 16:05
  • La vita in diretta: ore 17:05

Palinsesti Daytime Rai 2: Milo Infante riaccende Ore 14

Su Rai 2, lunedì 8 settembre partiranno due programmi di punta. Alle 14:00 tornerà Ore 14 con Milo Infante, che tra qualche settimane dovrebbe tornare anche con la versione serale al giovedì sera che ha conquistato ottimi risultati di pubblico nelle quattro emissioni dello scorso giugno. Mentre alle 15:25 sarà il turno di Bellamà, condotto da Pierluigi Diaco, che dal 14 settembre si sdoppierà anche in prima serata per cinque settimane consecutive.

Per quanto riguarda I fatti vostri, bisognerà attendere ancora qualche settimana: lo storico contenitore mattutino della seconda rete ripartirà il 29 settembre alle 11:10 con una nuova coppia alla conduzione, formata dalla new entry Flavio Montrucchio e dalla confermata Anna Falchi, incaricati di guidare il programma tra rubriche, giochi e ospiti speciali.

Ecco il recap dei programmi di Rai 2 che inizieranno lunedì 8 settembre 2025:

  • Ore 14: Ore 14
  • Bellamà: ore 15:25

Programmi

