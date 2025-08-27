Palinsesti, l'autunno di Mediaset è da urlo: in arrivo Marco Bocci, Giusy Buscemi, Anna Valle e tanti altri
Le novità per la prossima stagione Tv su Canale 5, Rete 4 e Italia 1 sono tante e vanno dall'intrattenimento, all'informazione, fino alle fiction più amate.
L’autunno è alle porte e nei nuovi palinsesti Mediaset le novità sono tantissime. La line-up annunciata da Pier Silvio Berlusconi in conferenza stampa, vede Canale 5, Italia 1 e Rete 4 sempre più ancorate alla realtà, attraverso programmi sì di intrattenimento, ma anche con tanta informazione e attualità. Oltre all’addio di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, dove arriva Gianluigi Nuzzi, la seconda serata della rete ammiraglia si arricchisce di tre appuntamenti informativi settimanali: il venerdì con Bianca Berlinguer, il sabato con uno speciale Tg5 e la domenica con Federico Rampini e il programma "Risiko". Su Rete 4 debutta "Dieci minuti" quotidiani con Nicola Porro, ispirati ai "Cinque minuti" di Bruno Vespa, oltre ai nuovi programmi "Giganti" con Toni Capuozzo e "Real Politik" con Tommaso Labate.
Ma nella nuova stagione televisiva targata Mediaset ci sarà anche un mix tra sequel amatissimi e nuove fiction: da I Cesaroni – Il ritorno, ad Alex Bravo con Marco Bocci, passando per la terza stagione di Buongiorno mamma! con Raoul Bova, A testa alta con Sabrina Ferilli, Vanina 2 con Giusy Buscemi, Una nuova vita con Anna Valle, Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik, Erica con Vanessa Incontrada, il terzo capitolo di Viola come il mare, fino a Il Don, con un prete pugile di periferia e un protagonista che la produzione deve ancora scegliere.
E poi ancora: il Grande Fratello ma con due format distinti – la versione Nip condotta da Simona Ventura, e la versione Super Vip affidata a Alfonso Signorini. Per l’intrattenimento, invece, torna Avanti un Altro in preserale, seguito da Max Giusti che approda anche al prime time. E infine i grandi eventi come "This is Me" con Silvia Toffanin & Maria De Filippi, Verissimo in prima serata, Pio e Amedeo, Andrea Pucci, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, e il debutto di "Zelig On" e "Blackout", docu‑fiction crime con Costanza Calabrese.
