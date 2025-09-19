Palermo-Bari Serie B, dove vederla stasera in diretta tv o in streaming: orario, canali e probabili formazioni Il match clou della quarta giornata del campionato cadetto si preannuncia carico di emozioni: ecco dove vederlo stasera in diretta tv e in streaming

Frosinone e Sudtirol aprono oggi la quarta giornata del campionato di Serie B: la gara, in programma alle ore 19.00, vece i ciociari che devono provare a dar seguito all’ottimo inizio di torneo, con due partite vinte e una pareggiata, con una sola rete subita. Gli avversari, però, si sono dimostrati squadra compatta, nonostante la sconfitta casalinga nell’ultimo turno contro il Palermo.

La situazione attuale in classifica del campionato cadetto

Proprio i rosanero sono i protagonisti del match più importante e delicato della giornata, che li vede contrapposti al Bari: stasera, alle 21, la partita sarà utile per testare le ambizioni di promozione di due tra le candidate principali per il salto di categoria in Serie A. Nonostante una partenza sotto le righe, i pugliesi potrebbero riuscire a dare del filo da torcere ai padroni di casa, in uno stadio sicuramente gremito dove sono previsti circa 30 mila spettatori: ai tifosi ospiti provenienti dalla provincia di Bari, però, è stato proibito l’accesso allo stadio. Per le associazioni di volontariato del capoluogo siciliano, invece, è previsto l’ingresso gratuito.

Palermo-Bari, dove vederla stasera in diretta tv o in streaming

Per gustarsi la partita del Palermo di Pippo Inzaghi, ancora imbattuto e primo in classifica, contro il Bari è possibile usufruire dei servizi delle maggiori piattaforme streaming. La gara, infatti, verrà trasmessa su DAZN e LaB Channel (Prime Video), con calcio d’inizio previsto per le ore 21.00. La diretta tv di Palermo-Bari sarà quindi fruibile attraverso smart tv, pc, smartphone e tablet.

Probabili formazioni di Palermo-Bari, anticipo della quarta giornata

Inzaghi si affida alla consolidata colonna centrale formata da Bani, in difesa, e Pohjanpalo in attacco. Malgrado i tanti impegni previsti, è possibile che l’ex allenatore del Venezia eviti un eccessivo tournover, contando su i soliti Gyasi, Ranocchia e Augello a centrocampo, con Palumbo e Brunori dietro il centravanti finlandese. Tra i Galletti prima convocazione per Cerri e Gytkjaer. Fabio Caserta punta nuovamente su Moncini come punta, con Partipilo e Sibilli a supporto. Vicari, in difesa, sarà affiancato dall’ex di turno Nikolaou. A centrocampo sicuro il posto di Verreth: Maggiore e Pagano si giocano una maglia.

Programma Serie B, dove vedere tutte le partite della quarta giornata

Oggi, venerdì 19 settembre, per il campionato di Serie B si disputano due partite valide per la quarta giornata del torneo. Ecco il programma completo e dove vedere le gare in diretta tv o in streaming:

Venerdì 19 settembre ore 19.00, Frosinone-Sudtirol: Prime Video (LaB Channel) e DAZN

Venerdì 19 settembre ore 21.00, Palermo-Bari: Prime Video (LaB Channel) e DAZN

Sabato 20 settembre ore 15.00, Reggiana-Catanzaro: Prime Video (LaB Channel) e DAZN

Sabato 20 settembre ore 15.00, Spezia-Juve Stabia: Prime Video (LaB Channel) e DAZN

Sabato 20 settembre ore 15.00, Venezia-Cesena: Prime Video (LaB Channel) e DAZN

Sabato 20 settembre ore 17.15, Monza-Sampdoria: Prime Video (LaB Channel) e DAZN

Sabato 20 settembre ore 17.15, Mantova-Modena: Prime Video (LaB Channel) e DAZN

Domenica 21 settembre ore 15.00, Carrarese-Avellino: Prime Video (LaB Channel) e DAZN

Domenica 21 settembre ore 17.15, Pescara-Empoli: Prime Video (LaB Channel) e DAZN

Domenica 21 settembre ore 19.30, Padova-Entella: Prime Video (LaB Channel) e DAZN

