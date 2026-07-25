Il ritorno da 9 di Paola Turci e lo shock di Mannarino, cita Maradona ma lo mette in un angolo. Pagelle nuovi singoli del 24 luglio
Il ritorno che aspettavamo porta il nome di Paola Turci, finalmente un brano da 9. Bene anche Mannarino, che però ci inganna con Maradona: le pagelle dei singoli del 24 luglio
Il venerdì è arrivato e, come da tradizione, il New Music Friday ci travolge con una pioggia imprevedibile di novità discografiche. Tra singoli estivi lanciati nella speranza di diventare i prossimi tormentoni da spiaggia, ballate d’autore e ritorni inaspettati, navigare nell’oceano dei nuovi brani può trasformarsi in un’impresa epica (o in un test di resistenza per il nostro udito).
È tempo di mettere mano ai voti e stilare le nostre attesissime pagelle: quali artisti hanno centrato l’obiettivo e quali farebbero meglio a cambiare mestiere? Questa settimana passiamo sotto la nostra lente d’ingrandimento spietata e semiseria i giudizi sui nuovi pezzi di Mannarino, Primogenito, il trio formato da Big Fish, Macello ed Enny P, fino all’eleganza senza tempo di Paola Turci. Chi si guadagna un posto d’onore nella vostra playlist e chi merita solo il tasto skip? Scopriamolo insieme!
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Mannarino – Maradona
Vedi "Maradona" nel titolo e ti aspetti un’ode al calcetto del giovedì o al fascino della solita maglia numero 10, e invece Mannarino ti tira una bastonata emotiva tra capo e collo. Tra casse vuote, stazioni desolate e assenze che pesano più di un lunedì mattina, il Pibe de Oro viene relegato al ruolo di santino protettivo in cielo. La produzione strizza l’occhio al Centro-Sudamerica, ma il contrasto con la cruda realtà del nostro presente è spietato. L’intenzione e l’obiettivo sono quelli che spostano Mannarino ormai da anni, cittadino del mondo, in costante ricerca di qualcosa di bello, di nuovo e di speciale da proporre. Chi cercava i dribbling su prato verde si ritrova in mano un cartellino rosso diretto alla nostra epoca. Ma con gran classe, va detto.
Voto: 8
Paola Turci – Manchi
Mancava da tempo e finalmente è tornata. Paola Turci prende il concetto di "mancanza" e gli dà una lezione di galateo. Voce millimetrata che si incrina solo su licenza poetica, orchestrazione elegante che non sgomita per stare in primo piano e nessun melodramma da fiction televisiva. Il dolore viene trattato come un oggetto d’epoca da spolverare con cura. Il risultato sono tre minuti di pura eleganza che ricordano a tutti noi quanto siamo piccoli… e che dovrebbero essere inseriti come materia di studio obbligatoria per molti giovani artisti prima di farli entrare in uno studio di registrazione.
Voto: 9
Primogenito – Scusa Caterina
Primogenito ci regala il classico "elenco puntato dei propri disastri sentimentali", di quelli che di solito si scrivono alle tre di notte presi dal panico e dal senso di colpa. La sorpresa? La veste sonora è in tonalità maggiore e stranamente luminosa, come a dire: "Sì, ho distrutto tutto, ma guardiamo il lato positivo!". Niente vittimismo molesto, solo la dignitosa accettazione del massacro. La vera genialità (o crudeltà) sta nel lasciare Caterina fuori campo, giuria silenziosa che non risponde. E noi restiamo lì, a rosicare nell’incertezza, senza sapere se Caterina l’abbia perdonato o gli abbia bloccato il numero su WhatsApp.
Voto: 7
Big Fish, Macello, Enny P – Pressing
Qui siamo davanti al classico caso di "era un’ottima idea finché non avete aperto bocca". La produzione di Big Fish è una chicca dance anni ’90 che vi farà sentire subito dentro le atmosfere dei tempi d’oro. Il problema sorge quando ci salgono sopra i rapper: Macello parte bene, poi nella seconda strofa decide di cimentarsi in un extrabeat confuso in cui perde la bussola; Enny P viene usata praticamente come soprammobile sonoro tra pre-ritornello e hook. Senza le voci sarebbe stato un pezzo strumentale da 8 pieno. Così com’è, ti ritrovi a cercare disperatamente il tasto mute invece del replay.
Voto: 5
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