Salmo è ancora vivo: con la sua 10 AD svetta tra i nuovi singoli, e da X Factor si fa notare tellynonpiangere. Le pagelle del 6 febbraio 2026 Bene pure Ghali e Big Fish che mette insieme Jake La Furia, Carl Brave e Franco Califano. E, se Laura Pausini va sul sicuro con 16 MARZO insieme ad Achille Lauro, Il Tre delude. Le pagelle.

Primo venerdì del mese ricco di singoli interessanti. Tutti gli occhi o, meglio, le orecchie del pop sono puntati sulla rivisitazione di 16 MARZO. Il brano di Achille Lauro è infatti il pezzo di punta di Io Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini. Ma la scena se la prende il mondo del rap con Salmo e i ritorni di Big Fish e Ghali. Tra gli altri spicca tellynonpiangere di X Factor 2025 che, con la sua solo solissimo, eclissa la vincitrice del talent di Sky rob.

Beba – TOO MUCH

Beba non si discute: piglio, carica, bel sound (a cavallo tra l’hip-Hop Anni ’90 e lo urban contemporaneo), versi taglienti e ribelli. Il brano è veramente striminzito, solo un minuto e 47 secondi, ma, come direbbero i Power Francers, pompa nelle casse.

VOTO 6 ½

Big Fish, Jake La Furia, Carl Brave – Amore Disonesto

Che team! Costruita sul campionamento di Io non piango, pubblicata da Franco Califano nel 1977, Amore Disonesto di Big Fish è il racconto di una realtà urbana segnata da rapporti fragili, disillusione, scelte difficili e dalla necessità di difendersi emotivamente. L’incastro delle voci e le narrazioni di Califano, Jake La Furia e Carl Brave è perfetto. Cinematografica.

VOTO 7

Chiara Galiazzo – Poi io poi te

Nelle ballate Chiara Galiazzo è inattaccabile: canta bene, è elegante ed emozionante allo stesso tempo. Caratteristiche che ti fanno mordere la lingua quando stai per dire: "Ma non aveva già fatto una canzone così?". Molto sanremese, ma non sarebbe questo il pezzo sottoposto a Carlo Conti per il Festival 2026: l’ex vincitrice di X-Factor in una story su Instagram ha detto che la sua proposta di quest’anno non era un lento.

VOTO 6 ½

Ghali – BASTA

Mai uguale a se stesso, ma sempre riconoscibile. Ghali torna con la potente e profonda BASTA. Come TOO MUCH di Beba la canzone dura meno di due minuti, ma è una hit.

VOTO 7 ½

Il Tre, Chi C’era – Terapia 3

Il Tre torna con il suo pop rap piacevole, ma innocuo. Il problema è quella sensazione di deja-vù: chi non è un suo ascoltatore sfegatato potrebbe far fatica a distinguere i suoi singoli. Un po’ ripetitivo. Bella invece l’idea di accreditare Chi C’era, tutte le persone che hanno seguito l’artista nel suo percorso, come featuring.

VOTO 5

Laura Pausini, Achille Lauro – 16 MARZO

Il brano scelto da Laura Pausini per accompagnare l’uscita di Io Canto 2 è 16 marzo di Achille Lauro, chiamato a duettare con l’artista di Solarolo. Per quanto questa rivisitazione non si distacchi particolarmente dall’originale, l’incontro delle due voci (che, probabilmente sentiremo duettare anche a Sanremo) impreziosisce una canzone già bella nella sua prima versione. Il pezzo, però, essendo stato un grande successo recente, è un po’ inflazionato. Si poteva osare un po’ di più sulla scelta del pezzo: nel repertorio di Lauro le ballad che meritano non mancano. Una su tutte Penelope.

VOTO 6 ½

rob – LA MIA STORIA

Inizia con LA MIA STORIA il percorso post X Factor di rob che è anche tra gli autori del brano insieme al cantautore Naska. Suona un po’ teenageriale, ma funziona. Rimane il dubbio se questo genere abbia effettivamente mercato. L’ultima volta che Avril Lavigne è entrata nella Top 10 dei singoli più venduti in Italia era quasi 20 fa!

VOTO 6

Salmo – 10 AD

Che fine ha fatto Salmo? "Sono ancora vivo", risponde lui in 10 AD, primo singolo da Hellvisback 10 years later, repackaging del disco cult Hellvisback del 2016 con tre inediti. Un brano-manifesto lucido e affilato, senza filtri né concessioni, che intreccia vissuto personale e osservazione sociale e, se ce ne fosse bisogno, ci ricorda quanto è bravo, personale e non omologato il rapper sardo. Tagliente.

VOTO 8

Shade – CHE SCHIFO

Sound orecchiabile e radiofonico, in che CHE SCHIFO Shade lancia la sua invettiva contro quello che non gli piace, compresa una piattaforma streaming. Coraggioso, ma anche autoironico, diretto e pungente. Ha le carte in regola per diventare un tormentone, ma è presto per dirlo.

VOTO 6 ½

Sugarfree – Avevo Bisogno di te

"Che carica, che tiro!", viene da dire a pelle ascoltando Avevo Bisogno di te dei redivivi Sugarfree. In realtà si erano già riaffacciati sul mercato musicale lo scorso anno dopo la partecipazione del front-man Matteo Amantia all’iconico talent di Rai1 Ora o mai più. Lì il cantante aveva dimostrato personalità, versatilità e, soprattutto, quanto sia sottovalutato. Peccato, quindi, tornare con un bel pezzo che però suona un po’ fuori mercato. Quasi più in linea col periodo in cui erano in testa con la loro hit Cleptomania. Occasione sprecata, ma decisamente gradevole.

VOTO 6

tellynonpiangere – solo solissimo

Con solo solissimo tellynonpiangere dimostra, ancora una volta, come tra i cantanti di X Factor 2025 sia quello più inquadrato discograficamente parlando. Senza, comunque, mettere l’emozione in secondo piano.

VOTO 7 ½

