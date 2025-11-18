Grande Fratello, le pagelle: Omer si annulla per Rasha (6), Donatella vedova turca (7), Grazia più furba di tutti (5) Promossi e bocciati della puntata del Grande Fratello di lunedì 17 novembre: Carlotta on fire, Grazia furba e la storia di Giulia

Lunedì 17 novembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il celebre reality di Canale 5 firmato Endemol Shine Italy. Alla guida della conduzione una brillante Simona Ventura, affiancata in studio dagli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e dall’ospite speciale Sonia Bruganelli. L’ottaca diretta stagionale si è aperta con uno scontro nella casa tra Francesca, Simone e Rasha in merito alla relazione di quest’ultima con Omer. Poi è proseguita con l’incontro di Mattia con la sua fidanzata Carlotta che si è scontrata con Grazia. Uno dei momenti più emozionanti è stato l’incontro di Giulia con i suoi fratelli. A dover abbandonare la casa sono state Flaminia Romli e Ivana Castorina. Ecco i momenti salienti di questa puntata (QUI il recap) e le pagelle ai protagonisti.

Grande Fratello, le pagelle dell’ottava puntata (17 novembre)

Simona Ventura si commuove (voto: 8) In questa puntata Simona Ventura ha mostrato una delle versioni più vere e coinvolgenti di sé, lasciandosi attraversare dall’emozione senza sottrarsi né nasconderla. La sua commozione davanti alla storia di Giulia ha rivelato una sensibilità profonda, lontana dall’immagine della conduttrice sempre forte, brillante e imperturbabile che il pubblico conosce da anni. Non ha semplicemente condotto: ha partecipato, si è lasciata toccare dalle parole di una ragazza che ha vissuto molto più del dovuto in pochi anni. La sua capacità di ascoltare, di immedesimarsi e poi di trasformare quel sentimento in parole delicate e rispettose ha arricchito il momento, rendendolo ancora più intenso.

Omer ombra di Rasha (voto: 6) In questa fase del gioco, Omer appare sempre più come una presenza evanescente, un concorrente che si muove nell’ombra di Rasha senza riuscire a trovare un’identità autonoma. La sua discrezione, che a volte potrebbe essere interpretata come equilibrio, finisce invece per trasformarsi in passività. Quando i toni si alzano e le dinamiche diventano complesse, Omer interviene solo per brevi battute, spesso senza aggiungere reale peso alla discussione. Il suo sostegno a Rasha, pur essendo leale, risulta quasi troppo silenzioso, al punto da farlo sembrare più un accompagnatore che un protagonista del proprio percorso. La sensazione è quella di un concorrente che si limita a reagire agli eventi invece di influenzarli, lasciando agli altri il compito di definire il ritmo e il tono delle relazioni nella Casa.

Grazia furba (voto: 5) Grazia si sta ritagliando un ruolo sempre più evidente all’interno della Casa: quello della concorrente abile nel muoversi tra strategie sottili, mezze verità e scelte calibrate per ottenere vantaggi. La questione della busta rossa ne è l’esempio più chiaro: una decisione che, al di là delle giustificazioni successive, è apparsa a molti come un tentativo astuto di tenere Mattia vicino, garantendosi al tempo stesso immunità e centralità nelle dinamiche. Anche nel rapporto con Mattia, la sua posizione appare ambigua: rivendica interesse e sincerità, ma al contempo agisce in modo da tutelare principalmente sé stessa e il proprio percorso nel gioco. Grazia sa giocare e anche molto bene.

Carlotta on fire (voto: 8) Nel faccia a faccia con Grazia, la fidanzata di Mattia ha dimostrato maturità ed eleganza: niente urla inutili, nessun teatrino, solo verità e fermezza. Ha messo in chiaro fin da subito che non accetta manipolazioni o giochetti, e lo ha fatto con lo stile di chi conosce il proprio valore. Il suo messaggio è arrivato forte e diretto: i sentimenti non si barattano e non si mettono dietro al gioco. Il modo in cui ha parlato di Mattia, poi, ha mostrato una donna che ama con intensità ma senza perdere sé stessa. È capace di ammettere il dolore, di prendere le distanze quando serve e di tornare quando sente che è giusto, sempre con coerenza. Il bacio in mistery non è stato un gesto impulsivo, ma la scelta consapevole di una persona che sa cosa vuole e non teme di esporsi.

L’incontro di Giulia con i fratelli (voto: 9) È stato il momento più emozionante della puntata. Parlare di un’infanzia difficile, di sacrifici e di momenti che nessun bambino dovrebbe vivere, e riuscire comunque a dire "mamma e papà sono i genitori perfetti", è segno di una maturità rara. Il modo in cui parla dei suoi fratelli, definiti "la sua forza", mostra un cuore enorme e un senso di responsabilità che la rende speciale. Il momento del loro abbraccio ha mostrato una Giulia pura, emotiva, coraggiosa: una ragazza che non teme di mostrarsi fragile, ma che allo stesso tempo irradia solidità. È proprio questa combinazione a farla emergere: Giulia non cerca la scena, ma quando si racconta conquista chi ascolta.

Simone e Francesca divisi (voto: 5) La notizia della separazione nella corsa all’eliminazione ha messo alla prova Francesco e Simone, mostrando due reazioni molto diverse ma complementari. Francesca appare consapevole e riflessiva: la decisione del Grande Fratello di farli competere separatamente la scuote, ma non la travolge. La sua maturità emerge nel momento in cui ammette di dover metabolizzare la novità, riconoscendo l’importanza del percorso condiviso fino a quel momento. Simone, invece, reagisce con la calma di chi sa gestire il cambiamento senza ansia. Per lui la divisione è solo formale: "siamo divisi come concorrenti ma uniti in tutto e per tutto" sintetizza il suo approccio positivo e resiliente.

Donatella e le soap turche (voto: 7) Scordatevi Demet Ozdemir. Donatella diventa attrice per gioco in una soap turca: ogni gesto, ogni sguardo e ogni sospirone diventano melodramma puro. La sua gelosia per Omer si trasforma in una performance da diva, con occhi spalancati, mani sul petto e frasi da copione mai scritto. È capace di rendere un semplice "ritorno a casa" una scena epica degna di milioni di spettatori. La mimica esasperata, i drammatici silenzi e i commenti a metà tra indignazione e commedia la rendono irresistibile. Donatella non è solo un concorrente: è la vedova turca della Casa, pronta a recitare ogni emozione come se fosse l’ultimo episodio di una saga infinita.

Marina La Rosa psicologa (voto: 7) Dopo 25 anni torna nella casa del Grande Fratello. Non è più la gatta morta che il pubblico ha conosciuto ma dimostra grande intuito e sensibilità nel ruolo di confidente e "psicologa" della Casa. Riesce a leggere con attenzione i sentimenti di Domenico, guidandolo con delicatezza a riflettere sulla sua relazione con Valentina e sull’influenza della sua attrazione per Benedetta. La sua capacità di ascolto e di porre domande mirate la rende un punto di riferimento per chi cerca chiarezza emotiva. Marina sa bilanciare empatia e fermezza, senza giudicare ma stimolando l’analisi interiore.

