Grande Fratello, pagelle puntata 10 novembre 2025: Domenico scaricato in diretta (4), Anita e Jonas cuoricini (7), Donatella esagera con Francesca (4) Promossi e bocciati della puntata del 10 novembre 2025 del Grande Fratello: le lacrime di Anita, lo scontro tra Donatella e Francesca, Domenico mollato in diretta

Lunedì 10 novembre su Canale 5 è stato trasmesso un nuovo appuntamento con il Grande Fratello, lo storico reality prodotto da Endemol Shine Italy. A condurre la serata una brillante e carismatica Simona Ventura, che ha guidato il programma con il suo inconfondibile stile. In studio, a commentare le dinamiche della Casa, gli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, accompagnati dalla presenza speciale di Sonia Bruganelli.

La puntata si è aperta con l’ingresso a sorpresa di Simona, la madre di Benedetta, che ha avuto modo di confrontarsi con Domenico. Nella casa si respira anche aria romantica, è nata infatti la prima coppia formata da Jonas e Anita. Nel corso della puntata, è andato in scena uno scontro acceso tra Donatella e Francesca. Nessun eliminato, Domenico è stato però il meno votato e rischia l’eliminazione nella prossima puntata. Ecco i momenti salienti di questa puntata e le pagelle ai protagonisti(QUI il recap della puntata).

Grande Fratello, pagelle della puntata del 10 novembre 2025

Simona Ventura neutrale (voto: 9) Si conferma ancora una volta una padrona di casa brillante e sicura di sé. La sua capacità di gestione della diretta è impeccabile: sa alternare momenti emozionanti, come l’ingresso a sorpresa di Simona, madre di Benedetta, a situazioni più leggere e ironiche senza mai perdere il ritmo della puntata. Dimostra un grande senso dell’empatia, riuscendo a guidare i concorrenti nei momenti di tensione, ma senza giudicare, lasciando spazio ai loro confronti e alle emozioni autentiche. Non sembra avere preferenze per nessuno dei suoi concorrenti e questo è già molto apprezzato anche sui social.

Floriana e Cristina messe nel dimenticatoio (voto: 5) Guardando la puntata di questa sera ci si chiede se siano presenti o meno in studio. Floriana Secondi e Cristina Plevani sono rimaste in gran parte in secondo piano, senza avere l’opportunità di esprimere opinioni o interventi significativi. La loro presenza in studio si è limitata a osservare le dinamiche della Casa, senza incidere sul dibattito o sulle tensioni tra i concorrenti. Un gran peccato.

La mamma di Benedetta combattente (voto: 8) Ogni volta che una madre avverte un’intuizione o un segnale interiore osservando il comportamento di sua figlia, difficilmente si sbaglia. Non ha paura di esporsi in diretta, affrontando Domenico con coraggio e chiarezza per difendere la dignità della figlia: "Tu non l’hai rispettata e per colpa tua si è presa l’etichetta di sfasciafamiglie". Con la sua presenza energica e autentica, ha regalato uno dei momenti più forti e discussi della puntata, incarnando perfettamente il ruolo della "mamma leone".

Domenico mollato in diretta (voto: 4) Dice che è solo amicizia, ma poi spunta l’abbraccio da dietro con Benedetta. Tra una giustificazione e l’altra, sembra più confuso di un concorrente nel gioco dei pacchi ad Affari tuoi. Con Benedetta, ammette è solo amicizia ma è difficile credergli. Almeno quando parla con Simona, la madre di Benedetta, ammette parte delle sue colpe. Non basta per la redenzione, ma un punto simpatia lo guadagna. Non mancano però i colpi di scena. Nel corso della puntata, Simona Ventura rivela a Domenico che Valentina ha deciso di lasciarlo. La sua reazione? Rimane impassibile e dice solo che farà di tutto per recuperare il rapporto una volta fuori ma di fatto ha deciso di rimanere nella casa. Quanta incoerenza.

L’amore tra Anita e Jonas (voto: 7) La loro chimica è evidente: dagli sguardi inizialmente sospettosi agli abbracci e alle confidenze, la complicità cresce ogni giorno. Il romanticismo tra loro emerge con naturalezza, tra parole dolci, carezze e piccoli gesti che rendono la loro relazione tenera e coinvolgente. Anche il tempismo ha giocato a loro favore: in breve tempo hanno costruito un’intesa che sembra profonda e autentica, nonostante la convivenza forzata nella Casa. La credibilità resta in parte sfidata dal contesto televisivo, tra telecamere e dinamiche con gli altri concorrenti, ma l’impressione generale è di un sentimento sincero che potrebbe crescere con il tempo.

Donatella esagera con Francesca (voto: 4) La concorrente si è permessa di giudicare Francesca, una madre, contestandole il modo di affrontare la vita e il gioco tra coinquilini. Le sue parole, piene di moralismo e superiorità, hanno creato un clima pesante, facendo sembrare la critica più un attacco personale che un confronto costruttivo. Francesca ha cercato di difendersi con ironia e leggerezza, ma Donatella ha insistito, dimenticando il rispetto che ogni madre meriterebbe. Anche altri concorrenti, pur schierandosi, hanno notato la rigidità e l’eccessiva severità di Donatella.

Le lacrime di Anita (voto: 9) L’incontro tra Anita e Vincent, il compagno della madre scomparsa, ha mostrato un lato profondamente umano della concorrente del Grande Fratello. Anita ha dimostrato una grande sensibilità, accogliendo con emozione le parole di Vincent, che le ha ribadito affetto, protezione e presenza costante. La sua capacità di ascolto e di apertura emotiva ha reso il momento intenso e commovente, mostrando come sappia affrontare il dolore con maturità e delicatezza. La comunicazione empatica tra i due ha evidenziato un legame che va oltre i vincoli biologici, trasformando Vincent in una figura di riferimento e sostegno per Anita. "I figli sono di chi li cresce, non di chi li fa", è la giusta considerazione di Simona Ventura.

