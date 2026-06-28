El Shaarawy e Ludovica Pagani hanno detto Sì, la sorpresa (riuscita) e i tre cambi d'abito. I dettagli sul matrimonio da sogno a Frascati Sono diventati virali gli scatti delle nozze di Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy. Un giorno speciale per entrambi, documentato sui social

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy si sono sposati, pronunciando il fatidico sì il 27 giugno 2026 a Villa Aldobrandini a Frascati. La cerimonia – serale – è iniziata alle ore 18 ed è stata documentata proprio dai diretti interessati sui rispettivi profili social. La stessa Pagani ha postato sui social diverse fotografie del grande giorno, a partire dal bacio romantico che c’è stato tra i due sposi, fino alla location da favola e al velo della sposa.

A gioire insieme alla coppia sono stati anche molti amici appartenenti al mondo dello showbiz come Giulia Salemi ed Elettra Lamborghini. Il calciatore e la compagna si erano in realtà già sposati civilmente lo scorso 27 maggio, ma ieri 28 giugno, le nozze sono state festeggiate in grande stile.

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Abiti, location e sorprese: cosa è successo alle nozze di El Shaarawy e Pagani

Ludovica Pagani – da sempre appassionata di moda – si è affidata all’alta sartoria e ha optato per tre outfit elegantissimi. Com’è stato scritto da Fanpage, a curarle il look, è stata Francesca Piccini che ha scelto per lei scarpe Ninalilou e gioielli Maison Antoine. Durante la cerimonia, Ludovica ha indossato un abito di seta con corsetto strutturato e gonna drappeggiata, ma anche un velo mantilla in pizzo francese ricamato a mano.

Per il ricevimento, la sposa ha invece optato per una silhouette a sirena con scollo all’americana e tessuto luminoso, mentre per il concludersi della serata per una midi con taglio ad ovetto rivestito di pizzo francese e decorato a mano con cristalli, vetri e perle.

I look di El Shaarawy sono invece stati curati dallo stylist Carlo Valerio, che gli ha fatto indossato – come primo outfit – uno smoking blu con rever a lancia rifinito in raso e costruzione sartoriale. Poi ha optato per un doppiopetto nero a sei bottoni con collo a scialle, e infine per un altro smoking nero più morbido e destrutturato, con rever a punta tronca in raso.

La sorpresa bellissima durante le nozze

La festa di matrimonio si è svolta a Villa Aldobrandini a Frascati ed è stata curata dalla wedding planner Eva Presutti. Gli sposi hanno inoltre pensato a una deliziosa sorpresa per tutti i loro ospiti, regalando loro un bracciale come ricordo della serata trascorsa. In più, l’artista Mery Saporito ha fatto dei ritratti ai presenti in tempo reale. Un gesto semplice ma elegante che ha messo completamente a proprio agio tutti gli invitati.

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