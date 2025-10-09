Trova nel Magazine
Rai, palinsesti stravolti dopo la pace Israele-Palestina: programmi cancellati, cosa cambia

Cambiamenti in corso d’opera per la rete ammiraglia che oggi seguirà in diretta la firma dell’accordo per la pace in Medioriente: scopriamo di più.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Arriva ufficialmente un punto di svolta nella guerra in Medio Oriente. In mattinata, è stato annunciato l’accordo di Pace tra Palestina e Israele che, come spiegato da Donald Trump, porterà al progressivo ritiro dell’esercito israeliano e alla liberazione degli ostaggi. Un punto che arriva dopo lunghissimi mesi di guerra e orrori indescrivibili e che, inevitabilmente, cambierà anche la programmazione dei palinsesti Rai di oggi: vediamo allora cosa cambia e quali programmi non andranno in onda.

Storie Italiane, stop ad Eleonora Daniele: in onda un’Edizione Straordinaria del Tg1

Questa mattina, Eleonora Daniele è tornata alla guida di una nuova puntata di Storie Italiane su Rai 1, salvo poi interrompere improvvisamente la diretta per dare spazio all’Edizione Straordinaria del Tg1 volta a seguire la firma dell’accordo di Pace tra Israele e Palestina, con collegamenti esterni con ministri, analisti, inviati e corrispondenti da Ramallah e Tel Aviv. Una buona notizia che il mondo aspettava da tempo e che ha inevitabilmente scombussolato il palinsesto tv.

A seguire, la programmazione rimarrà invece invariata per ciò che riguarda il programma È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici che andrà in onda regolarmente su Rai 1 proprio come previsto da palinsesto. Per il momento non sarebbero stati annunciati ulteriori cambiamenti per ciò che riguarda la programmazione del daytime, i quali potrebbero però avvenire in seguito nel caso in cui vi fossero notizie importanti o sviluppi degni di nota.

Pace Israele-Palestina, palinsesti tv stravolti: cosa non va in onda

Nel corso della giornata, la necessità di seguire l’accordo di Pace in Medio Oriente porterà cambiamenti anche su Rai 3 dove, dopo la messa in onda del Tg3, andrà in onda la trasmissione Fuori Tg che sarà dedicata interamente alla tematica della pace in Medio Oriente. Chi vorrà seguire l’evento in maniera continuativa potrà sintonizzarsi invece sul canale d’informazione RaiNews24, il quale oggi offrirà una copertura continua sull’argomento con collegamenti in diretta, commenti di esperti e aggiornamenti in tempo reale sulla vicenda. Una cronaca minuto per minuto che seguirà l’evolversi di una Pace attesa da moltissimi mesi in tutto il mondo.

Allo stesso tempo, la Rai seguirà gli sviluppi dell’importantissima vicenda anche radiofonicamente. Su Rai Radio1, i numerosi programmi in onda, da Il Rosso e il Nero di Vladimir Luxuria a Radio anch’io di Stefano Mensurati, continueranno infatti ad occuparsi proprio di questo tema con dibattiti e ospiti di rilievo per tenere gli italiani costantemente informati su ciò che accade in Medio Oriente.

