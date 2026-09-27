Ozzy Osbourne, l'ultimo concerto del Padrino dell'Heavy Metal diventa un film: ecco dove e quando vederlo
Nexo Studios porta l'evento in sala in Italia, disponibile al cinema per due soli giorni: l'ultima esibizione di Ozzy con i Black Sabbath
Ozzy Osbourne, il "Padrino dell’Heavy Metal", è scomparso il 22 luglio 2025 per un infarto del miocardio, qualche giorno dopo aver tenuto un ultimo, grande concerto nella sua Birmingham assieme ai Black Sabbath, band con cui ha rivoluzionato la storia della musica. Un’ultima esibizione del Principe delle Tenebre davanti a 40.000 persone e a quasi 6 milioni collegate in streaming, e che sta per diventare un film al cinema. Ozzy & Black Sabbath: Back to the beginning, prodotto da Mercury Studios, sarà infatti distribuito in tutto il mondo da Trafalgar Releasing e in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios. Ecco quando sarà possibile vederlo in sala.
Ozzy Osbourne arriva al cinema: in sala l’ultimo concerto con i Black Sabbath
Il 5 luglio 2025, pochi giorni prima della sua scomparsa, Ozzy Osbourne saliva sul palco del Villa Park di Birmingham, a pochi metri da dove, assieme ai Black Sabbath, ha contribuito a inventare l’Heavy Metal. Ozzy è entrato in scena su un maestoso trono nero assieme alla formazione originale dei Black Sabbath: Tony Iommi alla chitarra, Geezer Butler al basso, Bill Ward alla batteria e lui, ovviamente, alla voce. Una reunion che i fan aspettavano da oltre vent’anni. Al clamoroso evento hanno preso parte anche altre band e musicisti di grandissima fama, come: Aerosmith, Metallica, Slayer, Pantera, Judas Priest, Anthrax, Gojira, Lamb of God, Halestorm, Alice in Chains, Mastodon, Rival Sons, Tool e Guns N’ Roses, più due supergruppi formati da membri di Korn, The Smashing Pumpkins, Limp Bizkit, Disturbed, Rage Against the Machine, Yungblud e altri, che hanno eseguito numerosi brani dei Black Sabbath. Per i brani da solista, Ozzy è stato affiancato da una formazione composta da Zakk Wylde, Tommy Clufetos, Mike Inez e Adam Wakeman.
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Il film sarà distribuito il 28 e 29 ottobre come evento nei cinema di tutto il mondo da Trafalgar Releasing e in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios. Le prevendite per Ozzy & Black Sabbath: Back to the beginningapriranno a partire da giovedì 24 settembre alle ore 16.
L’eredità del Principe delle Tenebre: quando esce il film dell’ultimo concerto di Ozzy
Nessuno, quel 5 luglio, pensava di stare assistendo a un addio. I Black Sabbath si riuniscono e suonano ancora un’ultima volta assieme. Quattro brani, di cui l’ultimo è l’immortale Paranoid. Il film celebra l’eredità duratura di Ozzy, due volte inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, cantante e compositore vincitore di Grammy, e dei Black Sabbath, anch’essi vincitori di Grammy e membri della Rock and Roll Hall of Fame. Il film presenta lo show finale del gruppo iconico, le riflessioni personali dei musicisti superstar da loro ispirati, e uno sguardo dietro le quinte della giornata.
"Back to the Beginning è nato perché ho chiesto a Ozzy cosa lo avrebbe reso davvero felice", racconta Sharon Osbourne, moglie e manager di Ozzy, che ha supervisionato il leggendario evento. "E lui ha detto che l’unica cosa che lo avrebbe reso felice sarebbe stata poter esibirsi di nuovo e salutare i suoi fan. Era tutto ciò che voleva. Voleva congedarsi e ringraziarli".
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