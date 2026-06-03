È morto Owain Rhys Davies, celebre attore di Twin Peaks: l’annuncio del fratello e la causa della morte L'attore gallese, Owain Rhys, noto per Twin Peaks e The OA, è morto improvvisamente: il fratello conferma, ma le circostanze restano ancora tutte da chiarire.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il mondo del cinema e della televisione è in lutto. Owain Rhys Davies, l’attore gallese diventato volto indimenticabile di Twin Peaks: The Return, è morto improvvisamente, lasciando colleghi, amici e fan senza parole. A dare la notizia è stato il fratello Rhodri, con un toccante post su Instagram, in cui ha confermato il decesso per cause naturali, pur ammettendo che restano ancora domande senza risposta sulle circostanze della scomparsa. Una perdita devastante che ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo.

Addio a Owain Rhys Davies: l’annuncio e le cause della morte

L’attore gallese Owain Rhys Davies, noto soprattutto per il ruolo dell’agente Wilson in Twin Peaks: The Return, è morto improvvisamente all’età di 44 anni. La notizia è stata confermata dal fratello Rhodri Davies con un post su Instagram, nel quale ha spiegato che restano ancora alcuni interrogativi sulle circostanze del decesso. "È con profonda tristezza che io e mio padre annunciamo la scomparsa di mio fratello, Owain. Questa notizia sarà un duro colpo per molti. Sebbene ci siano ancora domande senza risposta riguardo alle circostanze della sua morte, al momento sappiamo che Owain è deceduto improvvisamente, per cause naturali e serenamente".

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Nel ricordare il fratello, Rhodri Davies ha sottolineato il profondo affetto che lo circondava: "La portata dell’amore, dell’amicizia e della generosità di Owain era immensa. La valanga di messaggi che abbiamo ricevuto negli ultimi giorni è stata profondamente commovente e testimonia l’impatto che ha avuto su così tante vite. Sono incredibilmente orgoglioso del fatto che, oltre ad essere mio fratello, fosse anche un fratello per tanti altri."La famiglia ha infine fatto sapere che fornirà ulteriori informazioni quando sarà possibile e ha chiesto rispetto della privacy in questo momento di grande dolore.

I messaggi di affetto di amici e colleghi di Owain Rhys Davies

Tra i tanti messaggi di cordoglio, quello dell’attrice Joanne Froggatt, star di Downton Abbey: "Nessuna parola sembra esprimere le mie emozioni. Sono incredibilmente dispiaciuta per la vostra perdita e per il dolore che state provando". Ha poi aggiunto: "Sono devastata dalla perdita del nostro meraviglioso amico, era più di un amico, era gioia, vita, talento, gentilezza, divertimento e intelligenza, era tutto, e non riesco ancora a capacitarmi del fatto che non potremo più abbracciarlo".

Nato a Cardiff il 20 febbraio 1982, Davies aveva iniziato la sua carriera nel 2001. Oltre a Twin Peaks, aveva recitato nella serie Netflix The OA e nei film Alice attraverso lo specchio (2016) e A Serial Killer’s Guide to Life (2019).

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