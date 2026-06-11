Overland torna su Rai 3 e questa stagione sarà indimenticabile: viaggio tra Laos, Costa Rica e Madeira per celebrare 30 anni di avventure
Tra le sorprese di questa stagione ci sarà anche il ritorno di alcuni mezzi storici che hanno contribuito a rendere iconiche le spedizioni in giro per il mondo.
Dopo aver fatto sognare generazioni di telespettatori con spedizioni ai quattro angoli del pianeta, Overland è pronta a tornare in televisione con una nuova stagione che segna un traguardo speciale. Da giovedì 11 giugno, il celebre programma di viaggio approda in prima serata su Rai 3 con un’edizione evento dedicata ai suoi trent’anni di storia.
La nuova stagione de "Il Mondo con gli Occhi di Overland" si presenta come un viaggio doppio: da una parte l’esplorazione di nuove destinazioni, dall’altra una celebrazione dell’epopea televisiva che ha reso il format uno dei più longevi e amati della televisione italiana. L’edizione 2026 porterà il pubblico alla scoperta di tre territori molto diversi tra loro ma accomunati da una forte identità culturale e naturalistica: il Laos, il Costa Rica e l’isola di Madeira.
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Anche questa volta il volto simbolo del progetto resta Filippo Tenti. Accanto a lui ci sarà il team storico che negli anni ha accompagnato le grandi avventure via terra, mantenendo intatto lo spirito originario del format. Tra le sorprese annunciate per questa stagione ci sarà anche il ritorno di alcuni mezzi storici che hanno contribuito a rendere iconiche le spedizioni Overland.
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