Netflix accende i fornelli: in arrivo il reality ispirato a Overcooked, il videogioco del caos perfetto

Nel nuovo reality Netflix ispirato al celebre videogioco Overcooked, squadre di chef dovranno sopravvivere tra fornelli impazziti, ricette folli e caos totale.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Netflix prosegue con decisione la sua strategia di investire negli adattamenti ispirati ai grandi franchise di videogiochi. Dopo i successi di Castlevania, Arcane, Sonic Prime e le recenti voci su una serie animata dedicata al leggendario Crash Bandicoot, la piattaforma sembra ora pronta a scommettere su un nuovo titolo videoludico, ma questa volta in una veste del tutto diversa: quella di un reality show. Le attenzioni sono ricadute su Overcooked, che ha fatto del caos in cucina il suo punto di forza. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo progetto super ambizioso.

Overcooked, cosa sappiamo sul reality Netflix basato sul videogioco

Come vi abbiamo già spiegato, Netflix continua a investire negli adattamenti videoludici. Questa volta la piattaforma ha deciso di puntare su Overcooked, celebre gioco cooperativo di Ghost Town Games e Team17, per trasformarlo in un reality show competitivo. Nel format, squadre di aspiranti chef dovranno collaborare sotto pressione per completare piatti perfetti prima dello scadere del tempo, riproducendo la frenesia e il caos tipici del videogioco. Overcooked, uscito nel 2016 e vincitore di due BAFTA Games Awards nel 2017, è noto per il suo ritmo incalzante e per l’importanza di coordinazione e comunicazione tra i giocatori. Il successo portò anche al sequel Overcooked 2 nel 2018. Stando a quanto riportato da Deadline, lo studio cinematografico A24, noto per le sue produzioni d’autore, ha acquistato i diritti del franchise e collaborerà con Netflix per realizzare un format non sceneggiato.

L’obiettivo è ricreare l’equilibrio di caos e comicità che ha reso il gioco un fenomeno globale, sulla scia di altri reality Netflix come Nailed It! e Floor Is Lava. Alla produzione esecutiva partecipano Gemma Langford, Oli De-Vine e Phil Duncan di Ghost Town Games, insieme ad A24, in quella che sarà la prima incursione dello studio nel genere dei reality competitivi. Il progetto è ancora alle primissime fasi, quindi, non abbiamo ancora tanti dettagli da riferirvi. Tuttavia, chi lo ha provato, sa che pochi giochi riescono a trasmettere lo stesso stress e frustrazione di dover servire piatti come hamburger o sushi in cucine caotiche, progettate male e condivise con altri chef, il tutto con un costante ritmo frenetico.

Overcooked, in cosa consiste il videogioco

Per chi non lo conoscesse, Overcooked! è un videogioco di simulazione culinaria sviluppato da Ghost Town Games e pubblicato da Team17 nel 2016. Inizialmente, era disponibile solo per le piattaforme Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One; in seguito anche per Nintendo Switch, Xbox Series X/S/PlayStation 5 e Google Stadia. I giocatori controllano chef che devono preparare e servire piatti entro un tempo limite, collaborando in cucine piene di ostacoli. La storia segue i cuochi del Regno delle Cipolle, impegnati ad addestrarsi per sconfiggere la Bestia, una gigantesca polpetta che minaccia il mondo.

