Netflix accende i fornelli: in arrivo il reality ispirato a Overcooked, il videogioco del caos perfetto
Nel nuovo reality Netflix ispirato al celebre videogioco Overcooked, squadre di chef dovranno sopravvivere tra fornelli impazziti, ricette folli e caos totale.
Netflix prosegue con decisione la sua strategia di investire negli adattamenti ispirati ai grandi franchise di videogiochi. Dopo i successi di Castlevania, Arcane, Sonic Prime e le recenti voci su una serie animata dedicata al leggendario Crash Bandicoot, la piattaforma sembra ora pronta a scommettere su un nuovo titolo videoludico, ma questa volta in una veste del tutto diversa: quella di un reality show. Le attenzioni sono ricadute su Overcooked, che ha fatto del caos in cucina il suo punto di forza. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo progetto super ambizioso.
Overcooked, cosa sappiamo sul reality Netflix basato sul videogioco
Come vi abbiamo già spiegato, Netflix continua a investire negli adattamenti videoludici. Questa volta la piattaforma ha deciso di puntare su Overcooked, celebre gioco cooperativo di Ghost Town Games e Team17, per trasformarlo in un reality show competitivo. Nel format, squadre di aspiranti chef dovranno collaborare sotto pressione per completare piatti perfetti prima dello scadere del tempo, riproducendo la frenesia e il caos tipici del videogioco. Overcooked, uscito nel 2016 e vincitore di due BAFTA Games Awards nel 2017, è noto per il suo ritmo incalzante e per l’importanza di coordinazione e comunicazione tra i giocatori. Il successo portò anche al sequel Overcooked 2 nel 2018. Stando a quanto riportato da Deadline, lo studio cinematografico A24, noto per le sue produzioni d’autore, ha acquistato i diritti del franchise e collaborerà con Netflix per realizzare un format non sceneggiato.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’obiettivo è ricreare l’equilibrio di caos e comicità che ha reso il gioco un fenomeno globale, sulla scia di altri reality Netflix come Nailed It! e Floor Is Lava. Alla produzione esecutiva partecipano Gemma Langford, Oli De-Vine e Phil Duncan di Ghost Town Games, insieme ad A24, in quella che sarà la prima incursione dello studio nel genere dei reality competitivi. Il progetto è ancora alle primissime fasi, quindi, non abbiamo ancora tanti dettagli da riferirvi. Tuttavia, chi lo ha provato, sa che pochi giochi riescono a trasmettere lo stesso stress e frustrazione di dover servire piatti come hamburger o sushi in cucine caotiche, progettate male e condivise con altri chef, il tutto con un costante ritmo frenetico.
Overcooked, in cosa consiste il videogioco
Per chi non lo conoscesse, Overcooked! è un videogioco di simulazione culinaria sviluppato da Ghost Town Games e pubblicato da Team17 nel 2016. Inizialmente, era disponibile solo per le piattaforme Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One; in seguito anche per Nintendo Switch, Xbox Series X/S/PlayStation 5 e Google Stadia. I giocatori controllano chef che devono preparare e servire piatti entro un tempo limite, collaborando in cucine piene di ostacoli. La storia segue i cuochi del Regno delle Cipolle, impegnati ad addestrarsi per sconfiggere la Bestia, una gigantesca polpetta che minaccia il mondo.
Potrebbe interessarti anche
Crash Bandicoot: l'icona PlayStation arriva su Netflix con la serie tv da urlo
L'iconico Crash Bandicoot prepara il suo salto più bello e folle: Netflix realizzerà...
Questo videogioco celebre in tutto il mondo diventa un film: spargimenti di sangue assicurati
Ancora pochissime notizie in merito, tra cui quale versione del ventennale videogioc...
Stranger Things 5, possibile sorpresa: il finale potrebbe arrivare al cinema. Netflix ci ripensa?
Dopo il rifiuto iniziale, Netflix starebbe valutando una distribuzione cinematografi...
Torna su Netflix la serie Tv più spietata del mondo con premi da record: si soffre molto più che in Squid Game
La seconda stagione del reality più spietato è pronta: giochi psicologici, incubi, s...
Netflix punta tutto su queste 6 serie basate su giochi da tavolo famosissimi: alcune sono davvero imperdibili
Da Monopoly a Cluedo: Netflix è pronta a puntare su famosissimi giochi da tavolo per...
Netflix, Fabio Caressa coinvolto in un viaggio tra cuori bendati: l’esperimento d’amore più folle
A dicembre su Netflix, il reality romantico che mette alla prova i sentimenti veri: ...
The Witcher 4 è un flop: recensioni terribili per Liam Hemsworth
Il nuovo volto di Geralt di Rivia nell'adattamento di Netflix non convince i fan, co...
5 serie tv imperdibili da vedere su Netflix e Prime Video: niente vi sconvolgerà di più
Quali sono le serie TV live action disponibili sulle piattaforme streaming che propr...