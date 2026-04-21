Outside Man, Tommy Lee Jones torna al cinema tra pericoli e segreti nel Texas selvaggio: con lui Jenna Ortega, la Mercoledì di Netflix Il film Outside Man vede Tommy Lee Jones e Ice Cube protagonisti di una storia ad alta tensione tra segreti, seconde possibilità e un passato che ritorna.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Non avremmo mai pensato che, un giorno, avremmo letto due grandi nomi del cinema uno accanto all’altro perché protagonisti di un nuovo film, Outside Man. Tommy Lee Jones e Ice Cube sono le due star di un progetto scritto e diretto dal premio Oscar Brian Helgeland e che, di sicuro, catturerà l’attenzione di molti. Siete curiosi di saperne di più? Molto bene, allora proseguite la lettura e avrete tutte le informazioni.

Outside Man, Tommy Lee Jones e Ice Cube fanno i conti con il loro passato nel nuovo film

Il nuovo film, Outside Man, che vede alla regia il premio oscar Brian Helgeland, vedrà protagonisti Ice Cube e Tommy Lee Jones, e sarà prodotto da Teton Ridge insieme a Cube Vision e altri partner, tra cui Bill Gerber. La trama racconta di un ex killer della mafia di Chicago (interpretato da Ice Cube) che, dopo essere stato liberato dal carcere, prova a ricostruirsi una vita lontano dal crimine. Si stabilisce in Texas, dove trova lavoro presso Gus Wanamaker (Tommy Lee Jones), falegname ed ex Texas Ranger. Tra i due nasce un legame inaspettato, che però rischia di spezzarsi quando il passato di entrambi riemerge. Il progetto è stato appena presentato sul mercato e, secondo fonti di settore, sta già attirando l’attenzione degli acquirenti. Per Jones e Helgeland si tratta della seconda collaborazione dopo Finestkind.

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Outside Man, Tommy Lee Jones e Brian Helgeland di nuovo insieme dopo il poliziesco Finestkind

Come vi abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, Outside Man non è il primo film in cui Brian Helgeland dirige Tommy Lee Jones. Il regista, infatti, lo ha diretto anche in un altro progetto del 2023, un thriller poliziesco con sfumature drammatiche, intitolato Finestkind, in cui l’attore recita accanto a un altro volto amatissimo dal grande pubblico, Jenna Ortega. Di cosa parla questa pellicola? Ve lo sveliamo subito. Il film segue la vicenda di due fratelli, Charlie (Toby Wallace) e Tom (Ben Foster), che vivono a New Bedford, città portuale del Massachusetts. Charlie lascia gli studi per lavorare con il fratello sul suo peschereccio, ma la loro attività è in crisi e i debiti aumentano rapidamente.

Dopo vari tentativi falliti, incluso pescare illegalmente in acque canadesi, i due si ritrovano senza alternative e finiscono coinvolti in attività criminali.

Nel giro vengono trascinati anche Mabel (Jenna Ortega), una ragazza che cercano di aiutare, e il loro padre Ray (Tommy Lee Jones). Entrano così in un pericoloso traffico di droga a Boston, riuscendo a ottenere un grande guadagno economico, ma pagando un prezzo molto alto per le loro scelte. Nel cast troviamo anche:

Ben Foster

Timothy Daly

Clayne Crawford

Lolita Davidovich

Ismael Cruz Cordova

Aaron Stanford

Toby Wallace

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