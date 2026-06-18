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Netflix, Outer Banks arriva alla sua conclusione: l'esplosivo trailer della stagione finale

I Pogue giurano vendetta per la morte del loro amico JJ e partono per in missione per trovare l'assassino: la serie uscirà su Netflix il 20 agosto

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

John B. e il resto della gang di Outer Banks hanno una missione chiara, nel trailer della stagione finale della serie Netflix: rintracciare chi ha ucciso il loro amico JJ nel finale della stagione 4 fargliela pagare. La serie si avvia alla sua conclusione dopo 6 anni di programmazione. Assieme al trailer, che vi lasciamo linkato in calce a questo articolo, è anche stata rilasciata la data di uscita ufficiale della stagione finale di Outer Banks: gli episodi verranno rilasciati in contemporanea il prossimo 20 agosto.

Il trailer della stagione finale di Outer Banks

La sinossi ufficiale della stagione conclusiva della serie Netflix è piuttosto chiara su ciò che i fan si troveranno a vedere nei prossimi episodi. "I Pogue", si legge, "sono arrivati al loro punto di rottura, a seguito della tragica morte di JJ in Marocco. Alla deriva lontanissimi da casa e in lutto per la perdita del cuore del loro gruppo, hanno per la Blue Crown e devono fare i conti con un continuo calvario di minacce familiari. Con Chandler Groff ancora in fuga, Dalia e i Corsari che si avvicinano, e i Kooks che fanno di tutto per assicurarsi che i Pogue non abbiano una casa a cui tornare, John B, Sarah, Kiara, Pope e Cleo devono fare affidamento sul loro istinto, oltre che su un’inaspettata alleanza con Rafe, per non cadere a pezzi definitivamente".

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"La loro missione è una corsa disperata per riottenere il loro futuro e finalmente conquistare la libertà che stanno inseguendo dal principio", continua. "Ora sono i Pogue contro tutto e tutti, con l’obiettivo di vendicare il loro migliore amico e chiudere la questione… una volta per tutte".

Dove eravamo rimasto con la stagione 4 di Outer Banks e quando esce la stagione 5

Tutti i 10 episodi della stagione 5, l’ultima, di Outer Banks usciranno in contemporanea il prossimo 20 agosto. La produzione della stagione 5 è cominciata lo scorso anno Charleston, South Carolina, quando Netflix ha annunciato la promozione a personaggi fissi per Tony Crane, che interpreta il villain Chandler Groff, e per Cullen Moss, il volto dello sceriffo Victor Shoupe.

Il resto del cast che rivedremo comprende Chase Stokes, Madelyn Cline, Jonathan Daviss, Madison Bailey, Carlacia Grant, Austin North, Drew Starkey e Fiona Palomo. Vi lasciamo il trailer di Outer Banks doppiato in italiano linkato qui sotto. Se volete rimanere aggiornati sulle prossime novità di questa e altre serie Netflix non dovete fare altro che restare sintonizzati su queste pagine.

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