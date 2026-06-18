Netflix, Outer Banks arriva alla sua conclusione: l'esplosivo trailer della stagione finale
I Pogue giurano vendetta per la morte del loro amico JJ e partono per in missione per trovare l'assassino: la serie uscirà su Netflix il 20 agosto
John B. e il resto della gang di Outer Banks hanno una missione chiara, nel trailer della stagione finale della serie Netflix: rintracciare chi ha ucciso il loro amico JJ nel finale della stagione 4 fargliela pagare. La serie si avvia alla sua conclusione dopo 6 anni di programmazione. Assieme al trailer, che vi lasciamo linkato in calce a questo articolo, è anche stata rilasciata la data di uscita ufficiale della stagione finale di Outer Banks: gli episodi verranno rilasciati in contemporanea il prossimo 20 agosto.
Il trailer della stagione finale di Outer Banks
La sinossi ufficiale della stagione conclusiva della serie Netflix è piuttosto chiara su ciò che i fan si troveranno a vedere nei prossimi episodi. "I Pogue", si legge, "sono arrivati al loro punto di rottura, a seguito della tragica morte di JJ in Marocco. Alla deriva lontanissimi da casa e in lutto per la perdita del cuore del loro gruppo, hanno per la Blue Crown e devono fare i conti con un continuo calvario di minacce familiari. Con Chandler Groff ancora in fuga, Dalia e i Corsari che si avvicinano, e i Kooks che fanno di tutto per assicurarsi che i Pogue non abbiano una casa a cui tornare, John B, Sarah, Kiara, Pope e Cleo devono fare affidamento sul loro istinto, oltre che su un’inaspettata alleanza con Rafe, per non cadere a pezzi definitivamente".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
"La loro missione è una corsa disperata per riottenere il loro futuro e finalmente conquistare la libertà che stanno inseguendo dal principio", continua. "Ora sono i Pogue contro tutto e tutti, con l’obiettivo di vendicare il loro migliore amico e chiudere la questione… una volta per tutte".
Dove eravamo rimasto con la stagione 4 di Outer Banks e quando esce la stagione 5
Tutti i 10 episodi della stagione 5, l’ultima, di Outer Banks usciranno in contemporanea il prossimo 20 agosto. La produzione della stagione 5 è cominciata lo scorso anno Charleston, South Carolina, quando Netflix ha annunciato la promozione a personaggi fissi per Tony Crane, che interpreta il villain Chandler Groff, e per Cullen Moss, il volto dello sceriffo Victor Shoupe.
Il resto del cast che rivedremo comprende Chase Stokes, Madelyn Cline, Jonathan Daviss, Madison Bailey, Carlacia Grant, Austin North, Drew Starkey e Fiona Palomo. Vi lasciamo il trailer di Outer Banks doppiato in italiano linkato qui sotto. Se volete rimanere aggiornati sulle prossime novità di questa e altre serie Netflix non dovete fare altro che restare sintonizzati su queste pagine.
Potrebbe interessarti anche
Netflix, La casa nella prateria: la famiglia Ingalls si mostra nell'ultimo trailer del remake della storica serie
Il Colosso dello streaming è pronto a dare in pasto ai suoi abbonati il remake de La...
Nord Sud Ovest Est, il teaser trailer e la fine della leggenda degli 883 dopo la sofferta separazione nella serie Sky Original
La seconda stagione della serie di Sydney Sibilia sarà anche l'ultima, e concluderà ...
Anne Hathaway non è mai stata così provocante: altro che Il Diavolo veste Prada 2, fa crollare il fragilissimo equilibrio di una donna in questo film
L'attrice new yorkese è la psicologa Rebecca in Eileen, tratto dall'omonimo romanzo ...
The Bear 5, il trailer del gran finale nasconde una verità amara: i fan assisteranno a una scelta devastante
La quinta e ultima stagione dello show arriva su Disney+: il trailer svela un ristor...
Alessandro Borghi è sempre più misterioso ed è tutta 'colpa' del lavoro: infiamma la mente e il cuore in questa nuova avventura
Alessandro Borghi interpreta il Bey di Algeri, Hasan, nel racconto sulla vita dell'a...
The Boys 5 è giunto al capolinea: la resa dei conti finale nel trailer dell'ultimo episodio della serie
La serie di Amazon Prime Video è arrivata alle sue battute finali e lo scontro decis...
Enola Holmes 3, il trailer accende il mistero e svela il colpo di scena più folle: per Millie Bobby Brown cambia tutto su Netflix
Millie Bobby Brown torna nei panni di Enola: matrimonio in vista, una persona da sal...
Hunger Games, l'alba sulla mietitura: un magneticamente malvagio Ralph Fiennes nel trailer del prequel
Il nuovo prequel della saga di Hunger Games promette di essere il più duro e cupo di...