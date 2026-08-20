Outer Banks 5, Netfix non si ferma alla quinta stagione e scava nel passato: in arrivo il prequel (e questa volta cambia davvero tutto) Netflix prepara il prequel della serie di successo: la storia sarà ambientata vent’anni prima e racconterà le origini della rivalità tra Kooks e Pogues.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Non neghiamolo: tutti noi aspettiamo con ansia di scoprire come finirà la storia di John B e dei Pogues in Outer Banks 5, ma Netflix guarda già oltre la quinta stagione. La piattaforma ha infatti messo in cantiere una serie prequel ambientata circa vent’anni prima degli eventi raccontati nello show, pronta a riportare il pubblico a Kildare Island per svelare le origini della rivalità tra Kooks e Pogues. Un progetto ancora in fase di sviluppo, ma che promette di allargare l’universo della serie proprio quando l’ultima stagione si prepara a chiudere il cerchio.

Outer Banks 5 è alle porte, ma Netfliz sorprende: annunciata la serie prequel

Netflix non sembra voler chiudere definitivamente il mondo di Outer Banks con la quinta stagione. La piattaforma sta infatti sviluppando un prequel ambientato circa vent’anni prima della serie, che sarà realizzato dagli stessi creatori, Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke. Il nuovo progetto, ancora in fase iniziale, sarà incentrato sulle origini della rivalità tra Kooks e Pogues e cercherà di spiegare come si sia formata la forte divisione sociale di Kildare Island. La storia potrebbe coinvolgere la generazione dei genitori dei protagonisti già conosciuti, insieme a nuovi personaggi.

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La serie originale, nata nel 2020, ha conquistato il pubblico grazie alle avventure di John B e dei Pogues, tra cacce al tesoro, misteri, rivalità e relazioni sentimentali. Dopo quattro stagioni belle intense, la quinta sarà l’ultima e dovrà soprattutto affrontare le conseguenze della morte di JJ e dare una conclusione alle vicende del gruppo. Il prequel rappresenterebbe quindi un modo per continuare la saga raccontando un periodo mai esplorato prima e mostrando come è nata la società divisa tra ricchi Kooks e Pogues della classe operaia.

Outer Banks 5, di cosa parla la quinta e ultima stagione della serie Netflix

Ma cosa ci aspetta in Outer Banks 5? Ora ve lo sveliamo. L’ultima stagione dello show vede i Pogues affrontare la sfida più buia e dolorosa di sempre. Distrutti dalla tragica morte di JJ in Marocco, John B, Sarah, Kiara, Pope e Cleo si trovano isolati, senza risorse e privati della preziosa Corona Blu. Per sopravvivere alla morsa spietata dei Corsari di Dalia e all’ostilità radicata dei Kooks, e determinati a distruggere la loro casa, i protagonisti stringono un’instabile e rischiosa alleanza strategica con Rafe. I ragazzi, pur di non arrendersi, intraprendono una caccia spietata per vendicare l’amico e catturare il fuggitivo Chandler Groff. Nel cast, troviamo:

Chase Stokes

Madelyn Cline

Madison Bailey

Jonathan Daviss

Drew Starkey

Carlacia Grant

Austin North e

Fiona Palomo

Tony Crane

Cullen Moss

Guida TV

Suburban Girl - Talvolta la fine é solo un nuovo inizio Rai Movie 15:45

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