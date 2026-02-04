Keanu Reeves svela i suoi segreti più oscuri: la commedia dalle sfumature dark farà scintille Keanu Reeves e Cameron Diaz si tuffano in un mondo oscuro tra segreti e vendette: Outcome, la commedia dark che sconvolgerà i fan, ha una data di uscita.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Siamo abituati a vederlo sempre in azione, tra un combattimento e un colpo di pistola ma, questa volta, lo (ri)vedremo in una commedia dalle sfumature dark. Apple TV ha svelato non solo quando esce ma anche le prime immagini di Outcome, il nuovo film con Keanu Reeves, affiancato da Cameron Diaz. L’attrice torna sul grande schermo, dopo dieci anni di pausa e un recente tentativo nel film d’azione Back in Action che non ha avuto successo; ora la ritroveremo anche in una commedia per Prime Video (ma questa è un’altra storia). Cosa dobbiamo aspettarci, invece, da questo nuovo progetto che vede coinvolto la star di John Wick? Cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più.

Outcome, le prime immagini della commedia con Keau Reeves: quando esce il film

Nelle scorse ore, sono state rilasciate le prime immagini ufficiali di Outcome, la nuova dark comedy scritta e diretta da Jonah Hill. Sappiamo già che vi starete chiedendo: "Sì ok, ma quando uscirà il film?" Ebbene, la pellicola sarà disponibile in streaming su Apple TV dal 10 aprile 2026 e vanta un cast idilliaco guidato da Keanu Reeves, Cameron Diaz, Matt Bomer e dallo stesso Hill. Hill, insieme a Ezra Woods alla sceneggiatura, firma una commedia nera dal tono personale e malinconico: un viaggio decisamente nostalgico in cui i ricordi e le scelte passate diventano fondamentali per costruire il futuro. La trama ruota attorno a Reef Hawk (Keanu Reeves), una celebre star di Hollywood la cui vita perfetta viene sconvolta da un misterioso video ricattatorio. Per salvare la propria carriera e affrontare i demoni interiori, Reef intraprende un percorso caotico ma rivelatore, sostenuto dagli amici di sempre Kyle (Cameron Diaz) e Xander (Matt Bomer), e dall’avvocato specializzato in crisi d’immagine Ira (Jonah Hill). Durante la ricerca del responsabile del ricatto, Reef cerca redenzione e prova a riparare agli errori del passato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Prodotto da Apple Studios, Outcome è realizzato da Matt Dines, Ali Goodwin e Jonah Hill per la Strong Baby, con Adam Merims come produttore esecutivo. Insomma, c’è sicuramente grandissima attesa per questa pellicola, soprattutto perché vedere tornare Keanu Reeves al genere della commedia non è cosa da poco. Siamo sicuri che ne varrà la pena.

Il cast da urlo del film Outcome

Il film Outcome, oltre a Keanu Reeves, Cameron Diaz e Matt Boomer, vede la presenza di altri attori che costituiscono un cast fantastico:

Martin Scorsese

Susan Lucci

Laverne Cox

David Spade

Atsuko Okatsuka

Roy Wood Jr.

Kaia Gerberà

Ivy Wolk

Potrebbe interessarti anche