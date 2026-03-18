Keanu Reeves e Cameron Diaz di nuovo insieme dopo 30 anni: il risultato è spassoso e inedito Outcome - Hollywood non dimentica arriva su Apple TV, con la pungente accoppiata Keanu Reeves + Cameron Diaz

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Le luci di Hollywood svelano il loro lato più oscuro e ironico in Outcome – Hollywood non dimentica, di cui tra l’altro Apple TV ha recentemente svelato il primo trailer. L’attesa dark comedy firmata Apple Original vede il grande ritorno sullo schermo di una coppia d’eccezione: Keanu Reeves e Cameron Diaz, di nuovo insieme a trent’anni di distanza da "Due mariti per un matrimonio" ("Feeling Minnesota"). Diretto da Jonah Hill, che per l’occasione torna anche davanti alla macchina da presa, il film debutterà in esclusiva mondiale su Apple TV il prossimo 10 aprile. La pellicola promette di mescolare satira e introspezione, trascinando gli spettatori in un’avventura selvaggia attraverso i viali della memoria della Città degli Angeli.

Il ricatto che scuote la vita di Reef Hawk

Al centro della narrazione troviamo Reef Hawk, interpretato da un Keanu Reeves in una veste inedita e autoironica. Reef è un divo amatissimo, la cui immagine pubblica viene improvvisamente minacciata da un misterioso video apparso dal passato. Il ricatto rischia di distruggere non solo la sua reputazione ma l’intera sua carriera, spingendolo a confrontarsi con i propri demoni interiori. Per salvarsi, l’attore decide di intraprendere un percorso di redenzione forzata, cercando di fare ammenda con chiunque possa aver offeso negli anni, nel tentativo disperato di identificare chi si nasconda dietro le minacce.

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In questa missione di "pulizia spirituale", Reef non è solo. Ad accompagnarlo ci sono i suoi amici di una vita, Kyle e Xander, interpretati rispettivamente da Cameron Diaz e Matt Bomer. Il ritorno della Diaz in un ruolo da protagonista accanto a Reeves aggiunge un tocco di nostalgia e carisma a un cast che definire "all-star" è quasi riduttivo. Oltre a Jonah Hill, che veste i panni dell’avvocato Ira, il film vanta la partecipazione straordinaria di Martin Scorsese, Susan Lucci, Laverne Cox e David Spade, insieme a giovani talenti come Kaia Gerber e Ivy Wolk. Completano la squadra Atsuko Okatsuka, Roy Wood Jr. e Welker White.

La visione unica di Jonah Hill

Scritto da Jonah Hill insieme a Ezra Woods, Outcome – Hollywood non dimentica rappresenta una tappa fondamentale nella carriera registica di Hill, celebre come interprete brillante e autore a tutto tondo, ma ancora poco noto come regista: in questo caso il cineasta californiano offre uno sguardo illuminante e a tratti surreale sul mondo dello spettacolo, descrivendo il viaggio di Reef come un’esperienza purificante necessaria per salvare il proprio futuro. Il film è prodotto dallo stesso Hill con Matt Dines e Alison Goodwin sotto il marchio Strong Baby, mentre Adam Merims ricopre il ruolo di produttore esecutivo.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

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