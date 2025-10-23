Trova nel Magazine
Film al cinema, è stato un ottobre meraviglioso: i migliori da vedere (ancora per pochissimi giorni)

Questo mese in sala tantissime pellicole: c'è anche lo struggente Tre Ciotole tratto dal romanzo di Michela Murgia.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Ottobre è un mese ideale per tornare al cinema, e le prime uscite non deludono. In sala c’è A Big Bold Beautiful Journey con Margot Robbie e Colin Farrell in un viaggio on the road che è anche una fuga da se stessi. A fare da contraltare c’è Tre Ciotole, tratto dal romanzo di Michela Murgia, con Elio Germano e Alba Rohrwacher: un racconto di dolore e rinascita che intreccia vite ferite e domande profonde su cosa significhi davvero amare, lasciare e sopravvivere.

Per chi cerca tensione e adrenalina, la scelta perfetta è After the Hunt – Dopo la caccia, diretto da Luca Guadagnino, riporta Julia Roberts in un ruolo complesso e affascinante. Accanto a lui, The Apprentice – Alle origini di Trump racconta la trasformazione di un giovane imprenditore ambizioso – interpretato da Sebastian Stan – nel personaggio controverso che tutti conosciamo, tra corruzione morale e fame di successo.

Anche tanta fantascienza e horror con Tron: Ares, e il mondo anime con Chainsaw Man – La storia di Reze. Infine, spazio alle storie più umane. Amata, con Miriam Leone e Stefano Accorsi, è un dramma intimo sull’amore genitoriale e sulle scelte che definiscono una vita. Se volete conoscere tutti i titoli in uscita li trovate nel Video!

