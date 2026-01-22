Paura a 'Otto e mezzo', Lilli Gruber lascia lo studio in diretta: “C’è un incendio a Davos, grande allarme" Paura durante lo speciale da Davos in onda su La7 mercoledì 21 gennaio. Un incendio ha costretto Lilli Gruber a evacuare lo studio: “Elicotteri e pompieri dappertutto”

La puntata di Otto e Mezzo andata in onda ieri sera – mercoledì 21 gennaio 2026 – su La7 si è trasformata in un racconto di emergenza seguito in tempo reale. Lilli Gruber, collegata da Davos per il World Economic Forum, è stata costretta ad abbandonare improvvisamente la postazione televisiva allestita all’interno del Congress Center a causa di un incendio scoppiato nelle immediate vicinanze. L’evacuazione ha interrotto la diretta, creando apprensione in studio e tra i telespettatori, mentre la trasmissione proseguiva in una modalità del tutto inedita.

La giornata era particolarmente delicata: a Davos era presente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha parlato per 92 minuti in uno dei discorsi più attesi degli ultimi anni. L’attenzione dei media internazionali era concentrata sulla cittadina svizzera per cogliere segnali e dichiarazioni sui principali dossier globali, dalle tensioni sulla Groenlandia alla guerra in Ucraina.

Otto e Mezzo, incendio a Davos: Lilli Gruber evacuata in diretta (21 gennaio)

La diretta della puntata speciale di Otto e Mezzo dedicata al World Economic Forumsi è aperta inaspettatamente dallo studio di Roma, dove la giornalista Lina Palmerini ha raccontato ai telespettatori cosa stava accadendo:

"Buonasera, scusate, c’è stata un’emergenza. Lo studio dove era Lilli Gruber a Davos è stato evacuato. Stiamo cercando di capire di che emergenza si tratti e di stabilire un contatto telefonico con Lilli per capire meglio cosa sta succedendo. Noi siamo stati presi molto alla sprovvista, come capirete."

Dopo pochi minuti, la redazione ha imbastito un collegamento telefonico con Lilli Gruber, che ha fornito il racconto in presa diretta dell’emergenza causata da un incendio divampato nei pressi del Turmhotel Victoria, hotel situato a breve distanza dal Congress Center di Davos, sede del Forum e dello studio televisivo temporaneo di Otto e Mezzo. Il rogo ha interessato una struttura in legno collegata all’area alberghiera, facendo scattare immediatamente i protocolli di sicurezza.

"Ci hanno fatto evacuare tutti quanti. Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all’interno perché pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino", ha detto la giornalista. Poco dopo ha aggiunto: "Ci sono elicotteri che volano sopra le nostre teste, è pieno di pompieri e quindi c’è un’emergenza di evacuazione".

L’area è stata rapidamente isolata, con l’intervento di vigili del fuoco e forze dell’ordine. Gli elicotteri in volo sopra Davos hanno reso evidente la portata dell’allarme, amplificata dal contesto di massima sicurezza imposto dalla presenza dei leader mondiali. Le autorità locali hanno confermato che non si sono registrati feriti e che l’incendio è stato domato in breve tempo.

Reazioni in studio e diretta continua

Mentre la conduttrice veniva evacuata insieme alla troupe, la puntata è andata avanti dagli studi di Roma. In studio erano presenti Marco Travaglio, Franco Bernabè e Lina Palmerini, che hanno mantenuto il dibattito in attesa di aggiornamenti da Davos. Quando la situazione si è stabilizzata, Gruber ha ripreso il controllo della trasmissione via telefono, fornendo aggiornamenti live dalla Svizzera:

"Per fortuna non ci sono feriti. La sicurezza è a livelli altissimi, anche perché qui ci sono i potenti della Terra. Immaginate il caos in giro nelle stradine di Davos. Grande allarme, pompieri dappertutto, grande security."

L’impatto sui social e la foto iconica

L’episodio ha avuto ampia eco sul web, dove in molti hanno lodato la professionalità della giornalista e della redazione, capaci di gestire l’imprevisto senza interrompere il racconto dell’attualità. Sui profili social del talk di La7 è apparsa una foto iconica in cui Lilli appare seduta sul pavimento di una sala conferenze deserta, con i fogli della scaletta sparpagliati davanti, mentre conduceva il programma via telefono. L’immagine è diventata subito virale su X e Twitter, con commenti del tipo: "Grande Lilli! Nemmeno un incendio riesce a fermarla", "Servizio pubblico anche in condizioni di emergenza" e "Come quando stava in collegamento RAI seduta sul muro, a Berlino nell’89! Grande Lilli!".

Perché Lilli Gruber conduceva Otto e Mezzo da Davos

La turbolenta serata di Otto e Mezzo si inserisce nella trasferta speciale di Lilli Gruber a Davos per il World Economic Forum, l’incontro annuale che riunisce leader politici, economisti e intellettuali per discutere le principali sfide globali. Lo speciale di mercoledì 21 gennaio rientrava in un calendario di assenze più ampio: la giornalista aveva già saltato la puntata di martedì 20 gennaio e mancherà anche giovedì 22 e venerdì 23 gennaio, sostituita da Giovanni Floris. Gruber tornerà alla conduzione regolare del programma a partire da lunedì 26 gennaio.

