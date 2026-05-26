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Nausea da talk show: da Mediaset a Nove, passando per La7 (Rai non pervenuta) dentro sempre gli stessi nomi. L'Italia vera chi la racconta?

Opinionisti professionisti: il dibattito tv è diventato un circolo chiuso. Perché non dare voce all'Italia reale?

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Nei talk show italiani cambiano i temi, cambiano gli hashtag, ma spesso non cambiano mai gli ospiti. Opinionisti, accademici e volti televisivi diventano presenze fisse chiamate a commentare qualsiasi argomento: università, politica, giovani, società.

I talk show della tv italiana parlano ancora al Paese reale?

In questo video analizziamo un meccanismo sempre più evidente della tv italiana: il dibattito pubblico raccontato da una cerchia ristretta di personaggi. E ci chiediamo se, nel frattempo, la voce delle persone comuni sia sparita dal racconto del Paese reale.

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