Nausea da talk show: da Mediaset a Nove, passando per La7 (Rai non pervenuta) dentro sempre gli stessi nomi. L'Italia vera chi la racconta?
Opinionisti professionisti: il dibattito tv è diventato un circolo chiuso. Perché non dare voce all'Italia reale?
Nei talk show italiani cambiano i temi, cambiano gli hashtag, ma spesso non cambiano mai gli ospiti. Opinionisti, accademici e volti televisivi diventano presenze fisse chiamate a commentare qualsiasi argomento: università, politica, giovani, società.
I talk show della tv italiana parlano ancora al Paese reale?
In questo video analizziamo un meccanismo sempre più evidente della tv italiana: il dibattito pubblico raccontato da una cerchia ristretta di personaggi. E ci chiediamo se, nel frattempo, la voce delle persone comuni sia sparita dal racconto del Paese reale.