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Oscar 2027, l’Italia rompe la tradizione e gioca la sua carta: l’Estranea di Paolo Strippoli tenta la corsa a Hollywood (ma può far discutere)

Il film di Paolo Strippoli rappresenterà l’Italia nella corsa agli Oscar 2027: una scelta sorprendente che rompe con la tradizione. Ora parte la sfida.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

L’Italia tira fuori le unghie e lo fa senza indugiare. A rappresentare il nostro Paese alla corsa agli Oscar 2027 sarà un film che si allontana dalla tradizione, anzi, che la rompe: sarà infatti L’Estranea, di Paolo Strippoli a rappresentare il nostro cinema nella corsa internazionale. Una decisione per niente scontata e che si allontana dal cinema d’autore. Di seguito, tutti i dettagli.

L’Estranea, il film di Paolo Strippoli rappresenterà l’Italia agli Oscar 2027

L’Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è il titolo scelto dall’Italia per concorrere nella categoria miglior film internazionale agli Oscar 2027. La decisione è stata presa dal comitato nominato dall’ANICA, che ha premiato il terzo lungometraggio del regista pugliese, già autore di Piove e La valle dei sorrisi. A pesare sulla scelta sono stati anche i riscontri ottenuti dal film tra pubblico e critica, in Italia e all’estero. Il Comitato lo ha definito "un film nuovo, di genere, di un giovane autore, che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale".

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Presentato in concorso alla Mostra di Venezia 2026 e successivamente al Festival di Toronto, L’Estranea si distingue anche per la scelta di puntare apertamente sull’horror e sul thriller, allontanandosi dai film più intimisti, politici o d’autore tradizionalmente selezionati dall’Italia per gli Academy Awards. Il percorso verso la candidatura, tuttavia, è ancora lungo: il film dovrà prima entrare nella shortlist dei 15 titoli internazionali, attesa per il 15 dicembre 2026. Le cinque nomination saranno invece annunciate il 21 gennaio 2027, mentre la cerimonia degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo.

Di cosa parla il film L’Estranea

Il film racconta l’incontro improvviso tra Anna e sua figlia Alice, che cambierà per sempre il loro rapporto. Dopo aver custodito per anni un segreto legato a un drammatico episodio dell’infanzia della ragazza, Anna decide finalmente di rivelarle la verità. Dietro la sua sopravvivenza si nasconde infatti un misterioso accordo, le cui conseguenze hanno segnato profondamente la vita della famiglia. La confessione trascina Alice in una realtà inquietante, costringendola a confrontarsi con il passato della madre e con una scelta che potrebbe avere un prezzo terribile. Del film, il regista dice: "L’Estranea è una saga familiare sulla caduta di una famiglia dell’imprenditoria barese, nella quale I Buddenbrook incontrano Faust. È una tragedia pop spietata e viscerale. Ogni essere umano si nutre dell’illusione di poter esercitare un reale controllo sulla propria vita e sul destino. L’Estranea è un’indagine su che cosa – e chi – siamo disposti a sacrificare per mantenere viva questa illusione".

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