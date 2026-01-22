Trova nel Magazine
Oscar 2026, Sinners sbaraglia tutti con 16 nomination: Leonardo DiCaprio e Sean Penn tra i candidati

La Notte degli Oscar 2026 si sta avvicinando: scopriamo assieme tutte le candidature e chi ha maggior possibilità di portarsi a casa una statuetta

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

L’Academy ha comunicato ufficialmente le nomination per gli Oscar 2026, la cui cerimonia è prevista per la serata del prossimo 15 marzo. Tra le categorie per la 98esima edizione si aggiunge quella, completamente nuova, dedicata al Miglior Casting, ovvero alla capacità di scegliere gli attori giusti per i ruoli giusti. Occhi puntatati su Sinners, ultima fatica di Ryan Coogler con Michael B. Jordan, che fa incetta con ben 16 nomination, record assoluto, tra cui quella di Miglior Film. Tra i candidati, manco, a dirlo, Leonardo DiCaprio per Una battaglia dopo l’altra, anch’esso candidato al Miglior Film. Sempre per il film di Paul Thomas Anderson (candidato a sua volta per la Miglior Regia), Sean Penn in lizza come Miglior attore non protagonista. Emma Stone si candida a Miglior Attrice protagonista per Bugonia, mentre non protagonista Teyana Taylor, anche per lei la pellicola di Anderson. Niente Italia, visto che Familia di Francesco Costabile non è entrata nella lista per il Miglior film straniero.

Oscar 2026, record di nomination per Sinners e DiCaprio in lizza per la statuetta

Lotta senza quartiere in vista degli Oscar 2026, con Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson e Sinners di Ryan Coogler a battagliare per la palma di Miglior Film. Discorso simile tra Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet per quella di Miglior Attore protagonista, col secondo già premiato ai Golden Globe per Marty Supreme, film per cui è in lizza per il massimo riconoscimento dell’Academy.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Tra le donne, Emma Stone veleggia verso l’Oscar come Miglior Attrice protagonista, ma anche in questo caso la concorrenza sarà agguerritissima. Assieme a lei anche Jessie Buckley per Hamnet e Rose Byrne per If I Had Legs I’d Kick You.

Oscar 2026: tutte le principali nomination

Miglior attore protagonista

  • Timothée ChalametMarty Supreme
  • Leonardo DiCaprioUna battaglia dopo l’altra
  • Ethan HawkeBlue Moon
  • Michael B. JordanSinners
  • Wagner MouraThe Secret Agent

Miglior attrice protagonista

  • Jessie BuckleyHamnet
  • Rose ByrneIf I Had Legs I’d Kick You
  • Kate HudsonSong Sung Blue
  • Renate ReinsveSentimental Value
  • Emma StoneBugonia

Miglior film

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una battaglia dopo l’altra
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

Miglior attore non protagonista

  • Benicio Del ToroUna battaglia dopo l’altra
  • Jacob ElordiFrankenstein
  • Delroy LindoSinners
  • Sean PennUna battaglia dopo l’altra
  • Stellan SkarsgardSentimental Value

Miglior attrice non protagonista

  • Teyana TaylorUna battaglia dopo l’altra
  • Elle FanningSentimental Value
  • Inga Ibsdotter LilleaasSentimental Value
  • Amy MadiganWeapons
  • Wunmi MosakuSinners

Miglior regia

  • Paul Thomas AndersonUna battaglia dopo l’altra
  • Ryan CooglerSinners
  • Chloe ZhaoHamnet
  • Josh SafdieMarty Supreme
  • Joachim TrierSentimental Value

Miglior film straniero

  • La voce di Hind Rajab
  • The Secret Agent
  • Un semplice incidente
  • Sentimental Value
  • Sirât

Il record di Sinners

16 nomination per Sinners, la pellicola diretta da Ryan Coogler e con protagonista un "doppio" Michael B. Jordan nei panni dei gemelli Smoke e Stack. Battuto il precedente primato, fermo a 14 di Eva, Titanic e La La Land, anche grazie alla nuova categoria introdotta, il Miglior Casting. 12 candidature per il secondo di questa lista, Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson.

