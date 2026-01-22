Oscar 2026, Sinners sbaraglia tutti con 16 nomination: Leonardo DiCaprio e Sean Penn tra i candidati
La Notte degli Oscar 2026 si sta avvicinando: scopriamo assieme tutte le candidature e chi ha maggior possibilità di portarsi a casa una statuetta
L’Academy ha comunicato ufficialmente le nomination per gli Oscar 2026, la cui cerimonia è prevista per la serata del prossimo 15 marzo. Tra le categorie per la 98esima edizione si aggiunge quella, completamente nuova, dedicata al Miglior Casting, ovvero alla capacità di scegliere gli attori giusti per i ruoli giusti. Occhi puntatati su Sinners, ultima fatica di Ryan Coogler con Michael B. Jordan, che fa incetta con ben 16 nomination, record assoluto, tra cui quella di Miglior Film. Tra i candidati, manco, a dirlo, Leonardo DiCaprio per Una battaglia dopo l’altra, anch’esso candidato al Miglior Film. Sempre per il film di Paul Thomas Anderson (candidato a sua volta per la Miglior Regia), Sean Penn in lizza come Miglior attore non protagonista. Emma Stone si candida a Miglior Attrice protagonista per Bugonia, mentre non protagonista Teyana Taylor, anche per lei la pellicola di Anderson. Niente Italia, visto che Familia di Francesco Costabile non è entrata nella lista per il Miglior film straniero.
Oscar 2026, record di nomination per Sinners e DiCaprio in lizza per la statuetta
Lotta senza quartiere in vista degli Oscar 2026, con Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson e Sinners di Ryan Coogler a battagliare per la palma di Miglior Film. Discorso simile tra Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet per quella di Miglior Attore protagonista, col secondo già premiato ai Golden Globe per Marty Supreme, film per cui è in lizza per il massimo riconoscimento dell’Academy.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Tra le donne, Emma Stone veleggia verso l’Oscar come Miglior Attrice protagonista, ma anche in questo caso la concorrenza sarà agguerritissima. Assieme a lei anche Jessie Buckley per Hamnet e Rose Byrne per If I Had Legs I’d Kick You.
Oscar 2026: tutte le principali nomination
Miglior attore protagonista
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners
- Wagner Moura – The Secret Agent
Miglior attrice protagonista
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Miglior film
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l’altra
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Miglior attore non protagonista
- Benicio Del Toro – Una battaglia dopo l’altra
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners
- Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra
- Stellan Skarsgard – Sentimental Value
Miglior attrice non protagonista
- Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Amy Madigan – Weapons
- Wunmi Mosaku – Sinners
Miglior regia
- Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra
- Ryan Coogler – Sinners
- Chloe Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Joachim Trier – Sentimental Value
Miglior film straniero
- La voce di Hind Rajab
- The Secret Agent
- Un semplice incidente
- Sentimental Value
- Sirât
Il record di Sinners
16 nomination per Sinners, la pellicola diretta da Ryan Coogler e con protagonista un "doppio" Michael B. Jordan nei panni dei gemelli Smoke e Stack. Battuto il precedente primato, fermo a 14 di Eva, Titanic e La La Land, anche grazie alla nuova categoria introdotta, il Miglior Casting. 12 candidature per il secondo di questa lista, Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson.
Potrebbe interessarti anche
Golden Globe 2026, un attore di 16 anni fa la storia e due icone di ER si scatenano sul palco: chi sono le star
Adolescence porta al trionfo Owen Cooper ai Golden Globes 2026, mentre The Pitt rega...
Toni Servillo alla conquista del Regno Unito: questo film è valso la Coppa Volpi a Venezia
Il nuovo film di Paolo Sorrentino supera la prima selezione dei BAFTA e conquista un...
Golden Globes 2026, i vincitori che potrebbero brillare anche agli Oscar: uno è sbalorditivo
Tra conferme e sorprese, i Golden Globes accendono i riflettori sulla stagione degli...
Golden Globes 2026, i migliori momenti della premiazione: Timothée Chalamet commuove
Da Steven Spielberg alla dedica ad Adam Somner, tutti i momenti da ricordare della p...
Tutti al cinema, all'assalto di Buen Camino: Claudia Pandolfi ed Edoardo Leo guidano le nuove uscite
Una panoramica sui migliori film in uscita al cinema in settimana, dalle produzioni ...
Black Panther e il retroscena choc: "La Marvel mi ha mandato in terapia"
Reduce dal successo di Sinners, l'attore Californiano è tornato sulla sua breve pare...
Maccio Capatonda lancia Marty Supreme con un video (virale): le tre folli strategie per il successo di Timothée Chalamet
Il comico Maccio Capatonda ha proposto tre idee esilaranti per promuovere il nuovo f...
Marty Supreme, Libere Recensioni: Thimothée Chalamet da Oscar nella follle vita di un sognatore
Arriva nei cinema italiani uno dei film più attesi dell'anno: e non delude le aspett...