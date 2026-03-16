Oscar 2026: Brigitte Bardot e James Van Der Beek tra le star dimenticate da Hollywood: nell'In Memoriam non c'erano Nonostante l’allungamento del segmento "In Memoriam", alcuni nomi illustri non sono stati citati agli Oscar 2026, tra cui Brigitte Bardot e James Van Der Beek

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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La notte degli Oscar ha dedicato uno spazio particolarmente ampio (o, quantomeno, più ampio del solito) al tradizionale segmento In Memoriam, ampliato quest’anno dall’Academy per via dell’alto numero di figure di primo piano scomparse negli ultimi mesi. Tra i nomi ricordati durante la diretta televisiva figuravano Robert Redford, Diane Keaton e Rob Reiner, omaggiati con tributi musicali e interventi di colleghi e amici.

Barbra Streisand e il sentito commiato

Barbra Streisand ha cantato un estratto di The Way We Were, il brano legato al film Come eravamo, interpretato insieme a Redford, in uno dei momenti più emozionanti della serata. Per Rob Reiner si sono alternati sul palco diversi volti noti, da Kiefer Sutherland a Meg Ryan, mentre Diane Keaton è stata ricordata in un segmento più articolato introdotto da Rachel McAdams.

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Nonostante l’allungamento del blocco, l’omaggio non è riuscito a includere tutti i professionisti del mondo dello spettacolo scomparsi tra la scorsa edizione degli Oscar e quella di quest’anno. Tra i nomi assenti nella messa in onda televisiva figurano James Van Der Beek (la cui scomparsa è ancora molto recente), Eric Dane, Malcolm-Jamal Warner, Robert Carradine, June Lockhart, Bud Cort – protagonista del cult Harold e Maude – e l’iconica Brigitte Bardot. Altri artisti sono stati ricordati solo sul sito ufficiale dell’Academy ma non durante la trasmissione televisiva. Tra questi George Wendt, Julian McMahon, James Ransone, Danielle Spencer, Loretta Swit – nota al pubblico per la serie M*A*S*H – e Demond Wilson.

Un segmento che fa discutere

L’assenza di alcuni nomi ha riacceso una polemica che ciclicamente accompagna l’In Memoriam. Anche lo scorso anno il pubblico aveva espresso delusione per la mancata menzione di Michelle Trachtenberg, scomparsa poco prima della cerimonia, così come per l’esclusione di attori come Tony Todd, Chance Perdomo, Alain Delon, Olivia Hussey e del documentarista Morgan Spurlock.

Il segmento resta dunque uno dei momenti più delicati e discussi della serata: se da un lato rappresenta un tributo collettivo alla memoria di chi ha contribuito al cinema, dall’altro ogni omissione viene percepita come una mancanza. L’Academy, come ogni anno, ha ricordato che una lista completa dei professionisti scomparsi è disponibile online, ma la scelta di chi includere nel montaggio televisivo continua a suscitare reazioni tra fan e addetti ai lavori.

Purtroppo, i tempi serrati della cerimonia non permettono di dilungarsi ulteriormente, dunque, nonostante l’incremento di quest’anno, è normale che alcuni nomi restino fuori, anche se noti: può capitare, come in questo caso, con Brigitte Bardot e James Van Der Beek: la prima era un mito in Francia e Italia ma decisamente meno nota negli States; del secondo s’è parlato tanto ultimamente ma era noto più che altro per il suo lavoro televisivo. Come dicevamo, alcuni nomi vengono recuperati, tuttavia, direttamente sul sito dell’Academy.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

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