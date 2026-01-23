Oscar 2026, dove vedere i film candidati prima della notte di premiazioni
Scopri quali imperdibili film candidati agli Oscar 2026 puoi vedere subito sulle principali piattaforme streaming o ancora nelle sale cinematografiche.
La stagione degli Oscar 2026 è ufficialmente iniziata: proprio nella giornata di ieri sono state annunciate le nomination ufficiali, con il film Sinners (I Peccatori) che è riuscito a conquistare il record di 16 candidature. In attesa della magica notte degli Oscar, che si svolgerà il prossimo 15 marzo 2026 al Dolby Theatre di Hollywood, è dunque possibile prepararsi al meglio guardando i film in nomination. Dove trovarli? Dal grande schermo alle piattaforme di streaming, ecco dove vedere tutti i film candidati agli Oscar 2026.
Dove vedere i film candidati agli Oscar 2026 in streaming
Se la comodità di casa è la tua prima scelta, sarai felice di sapere che buona parte dei film candidati agli Oscar 2026 sono già disponibili sulle principali piattaforme streaming, alcuni con opzioni incluse nell’abbonamento e altri con opzioni di noleggio o acquisto on demand. Scopriamoli tutti:
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
- Sinners (I Peccatori) – disponibile dal 26 gennaio su Sky Cinema e NOW, e acquistabile su Amazon Prime Video, Rakuten TV, Apple TV, TIM Vision e CHILI
- Una battaglia dopo l’altra – disponibile su Sky Cinema, NOW, HBO Max, Amazon Prime Video e acquistabile su TIM Vision
- Frankenstein – disponibile in streaming su Netflix
- Bugonia – disponibile su Sky Cinema e in streaming su NOW dal 4 febbraio 2026
- F1: Il Film – disponibile su Apple TV e acquistabile su TIM Vision, Google Play Film, Prime Video, Rakuten TV e CHILI
- Train Dreams – disponibile in streaming su Netflix
- KPop Demon Hunters – disponibile su Netflix
- Elio – disponibile su Sky Cinema e in streaming su Disney Plus
- Weapons – disponibile su Sky Cinema e NOW
- Jurassic World – La Rinascita – disponibile su Sky Cinema e NOW
- Un semplice incidente – disponibile su Sky Cinema da marzo 2026
Dove vedere i film candidati agli Oscar 2026 al cinema
Non tutti i film candidati agli Oscar 2026 sono già passati allo streaming. Ecco allora quali pellicole è ancora possibile vedere nelle sale cinematografiche per vivere un’esperienza visiva ancora più coinvolgente ed emozionante:
- Sentimental Value – disponibile al cinema dal 22 gennaio 2026
- Marty Supreme – disponibile al cinema dal 22 gennaio 2026
- L’agente segreto – disponibile al cinema dal 29 gennaio 2026
- Hamnet – disponibile al cinema dal 5 febbraio 2026
Non perdere l’occasione di vedere tutti i film candidati agli Oscar 2026 per poter vivere veramente a pieno la magica notte degli Academy Awards. Che tu scelga il comfort di casa o l’atmosfera del grande schermo, ciò che vivrai sarà un ventaglio di emozioni veramente incredibile. Non rimane che scegliere la piattaforma giusta o il cinema più vicino e lasciarsi trasportare dalle storie che stanno conquistando tutti.
Potrebbe interessarti anche
Oscar 2026, Sinners sbaraglia tutti con 16 nomination: Leonardo DiCaprio e Sean Penn tra i candidati
La Notte degli Oscar 2026 si sta avvicinando: scopriamo assieme tutte le candidature...
Golden Globes 2026, i vincitori che potrebbero brillare anche agli Oscar: uno è sbalorditivo
Tra conferme e sorprese, i Golden Globes accendono i riflettori sulla stagione degli...
Toni Servillo alla conquista del Regno Unito: questo film è valso la Coppa Volpi a Venezia
Il nuovo film di Paolo Sorrentino supera la prima selezione dei BAFTA e conquista un...
I migliori film horror ambientati in una sola location: non c'è via d’uscita dal terrore
Da un hotel a una villa isolata, passando per una stazione artica e un obitorio: ecc...
Golden Globe 2026, la miglior canzone va a KPop Demon Hunters: è record assoluto
Il brano Golden si prende la statuetta alla kermesse e vince contro colossi come Wic...
Golden Globe 2026, un attore di 16 anni fa la storia e due icone di ER si scatenano sul palco: chi sono le star
Adolescence porta al trionfo Owen Cooper ai Golden Globes 2026, mentre The Pitt rega...
Laura Pausini e Lady Gaga non sono state sufficienti: Diane Warren adesso ci riprova agli Oscar 2026
La songwriter, quest’anno nominata per la canzone Dear Me di Kesha, non ce l’ha fatt...
L'incubo (forse) continua: in arrivo il film più disturbante che svelerà le origini del male?
Dopo il successo del primo film, Weapons potrebbe avere un secondo film prequel dedi...