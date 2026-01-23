Trova nel Magazine
Oscar 2026, dove vedere i film candidati prima della notte di premiazioni

Scopri quali imperdibili film candidati agli Oscar 2026 puoi vedere subito sulle principali piattaforme streaming o ancora nelle sale cinematografiche.

La stagione degli Oscar 2026 è ufficialmente iniziata: proprio nella giornata di ieri sono state annunciate le nomination ufficiali, con il film Sinners (I Peccatori) che è riuscito a conquistare il record di 16 candidature. In attesa della magica notte degli Oscar, che si svolgerà il prossimo 15 marzo 2026 al Dolby Theatre di Hollywood, è dunque possibile prepararsi al meglio guardando i film in nomination. Dove trovarli? Dal grande schermo alle piattaforme di streaming, ecco dove vedere tutti i film candidati agli Oscar 2026.

Dove vedere i film candidati agli Oscar 2026 in streaming

Se la comodità di casa è la tua prima scelta, sarai felice di sapere che buona parte dei film candidati agli Oscar 2026 sono già disponibili sulle principali piattaforme streaming, alcuni con opzioni incluse nell’abbonamento e altri con opzioni di noleggio o acquisto on demand. Scopriamoli tutti:

  • Sinners (I Peccatori) – disponibile dal 26 gennaio su Sky Cinema e NOW, e acquistabile su Amazon Prime Video, Rakuten TV, Apple TV, TIM Vision e CHILI
  • Una battaglia dopo l’altra – disponibile su Sky Cinema, NOW, HBO Max, Amazon Prime Video e acquistabile su TIM Vision
  • Frankenstein – disponibile in streaming su Netflix
  • Bugonia – disponibile su Sky Cinema e in streaming su NOW dal 4 febbraio 2026
  • F1: Il Film – disponibile su Apple TV e acquistabile su TIM Vision, Google Play Film, Prime Video, Rakuten TV e CHILI
  • Train Dreams – disponibile in streaming su Netflix
  • KPop Demon Hunters – disponibile su Netflix
  • Elio – disponibile su Sky Cinema e in streaming su Disney Plus
  • Weapons – disponibile su Sky Cinema e NOW
  • Jurassic World – La Rinascita – disponibile su Sky Cinema e NOW
  • Un semplice incidente – disponibile su Sky Cinema da marzo 2026

Dove vedere i film candidati agli Oscar 2026 al cinema

Non tutti i film candidati agli Oscar 2026 sono già passati allo streaming. Ecco allora quali pellicole è ancora possibile vedere nelle sale cinematografiche per vivere un’esperienza visiva ancora più coinvolgente ed emozionante:

  • Sentimental Value – disponibile al cinema dal 22 gennaio 2026
  • Marty Supreme – disponibile al cinema dal 22 gennaio 2026
  • L’agente segreto – disponibile al cinema dal 29 gennaio 2026
  • Hamnet – disponibile al cinema dal 5 febbraio 2026

Non perdere l’occasione di vedere tutti i film candidati agli Oscar 2026 per poter vivere veramente a pieno la magica notte degli Academy Awards. Che tu scelga il comfort di casa o l’atmosfera del grande schermo, ciò che vivrai sarà un ventaglio di emozioni veramente incredibile. Non rimane che scegliere la piattaforma giusta o il cinema più vicino e lasciarsi trasportare dalle storie che stanno conquistando tutti.

