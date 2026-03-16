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Oscar 2026, la notte dei grandi esclusi: Timothée Chalamet resta a mani vuote e scoppia il caso dei film snobbati

Dai film dati per vincitori agli attori favoritissimi: la notte degli Oscar 2026 lascia fuori nomi pesanti e scatena polemiche che nessuno si aspettava.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Si è conclusa poche ore fa (precisamente nella notte tra il 15 e il 16 marzo) l’attesissima notte degli Oscar 2026, la prestigiosa cerimonia che, ogni anno, come di consueto, assegna i riconoscimenti più importanti in assoluto nel settore cinematografico. E così, dal Dolby Theatre di Los Angeles, sono stati assegnati numerosi premi, tra cui quello di Miglior Film, conquistato da Una Battaglia Dopo L’Altra; mentre Jessie Buckley e Michael B. Jordan sono i Migliori Attori. Tuttavia, questa è stata anche la notte dei grandi esclusi: attori dati per vincitori sicuri ma che sono rimasti a bocca asciutta, tra cui Timothée Chalamet. Ma chi sono gli altri? Di seguito, tutti i dettagli.

Oscar 2026, chi sono i grandi esclusi: tutti i film snobbati dall’Academy

"Non solo gioie ma anche dolori", ci verrebbe da dire. Sì, perché le cerimonie di premiazione hanno sempre dei vincitori e dei vinti. E’ ciò che è successo anche agli Oscar 2026 dove non sono mancati colpi di scena, previsioni errate e riconoscimenti inaspettati. Come avrete capito, diversi film attesi, tra cui Marty Supreme di Josh Safdie, Bugonia di Yorgos Lanthimos, Train Dreams di Netflix e The Secret Agent di Neon, sono rimasti completamente esclusi dai vincitori. In questo paragrafo, vi sveliamo quali sono nello specifico.

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Ryan Coogler, Regia

Ryan Coogler, regista di Sinners, ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura originale, ma ha perso quello per la regia e per il Miglior film contro Paul Thomas Anderson e One Battle After Another.

Stellan Skarsgård

Sean Penn era il favorito per l’Oscar come Miglior attore non protagonista, in competizione con Stellan Skarsgård, ma quest’ultimo non ha partecipato alla cerimonia.

Marty Supreme

Altro grande escluso: il film di Josh Safdie, Marty Supreme, con Timothée Chalamet, pur candidato a diversi premi importanti, non ne ha vinti.

Train Dreams

Train Dreams di Netflix non ha vinto premi, pur essendo candidato a Miglior film, sceneggiatura non originale, canzone originale e fotografia.

Bugonia

Bugonia di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, pur apprezzato dalla critica e candidato a Miglior Film, Miglior Attrice, Miglior Colonna Sonora e Miglior Sceneggiatura, non ha conquistato l’Academy.

The Secret Agent

Altra delusione inaspettata per questa pellicola: nonostante le nomination e i due premi a Cannes, Wagner Moura non ha vinto nulla con The Secret Agent.

Oscar 2026, Una Battaglia Dopo L’Altra vince come Miglior Film

Dunque, agli Oscar 2026, Jessie Buckley (Hamnet), Michael B. Jordan (Sinners – I peccatori), Amy Madigan (Weapons) e Sean Penn (Una battaglia dopo l’altra) hanno vinto rispettivamente come Migliori attori protagonisti e non protagonisti. Paul Thomas Anderson, regista di Una battaglia dopo l’altra, ha dominato la serata con 6 statuette su 11 nomination, tra cui Miglior film e Miglior regia.

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