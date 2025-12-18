Rivoluzione Premio Oscar su YouTube: la cerimonia sarà visibile gratis in tutto il mondo La cerimonia degli Oscar sarà visibile in streaming in tutto il mondo su Youtube: è questa la novità bomba che va però in scena a partire dal 2029

L’industria dell’intrattenimento si sta evolvendo a un ritmo rapido. La nuova e importante svolta arriva in vista della prossima cerimonia degli Oscar. Dopo essere andati in onda su ABC per un decennio, l’assegnazione delle ambitissime statuette dorate andrà in onda in streaming in esclusiva su YouTube, in tutto il mondo e gratuitamente. Ma non accadrà subito: la novità avrà in scena a partire dal 2029.

Gli Oscar in streaming su Youtube dal 2029: disponibili anche numerosi contenuti extra

Lasciandosi alle spalle l’era tradizionale con ABC, gli Oscar subiranno dunque la ‘rivoluzione digitale’ nel 2029. Come riportato da The Hollywood Reporter, dopo il 2028, gli Oscar saranno un evento gratuito su YouTube per i fan di tutto il mondo. La parte entusiasmante di questo cambiamento è che non solo potremo assistere alla magia della notte più prestigiosa, perché saranno vari i contenuti che YouTube metterà a disposizione dei suoi utenti.

Dal 2029, su YouTube saranno infatti disponibili contenuti pre-spettacolo sul red carpet e dietro le quinte dello spettacolo; e ancora l’annuncio delle nomination agli Oscar, i premi dei governatori, il premio commemorativo Thalberg e premio umanitario Jean Hersholt. Inoltre, sulla piattaforma streaming si potrà assistere al pranzo dei candidati agli Oscar, alla cerimonia di premiazione degli Student Academy Awards, e quella scientifica e tecnica. Infine, gli spettatori potranno vedere e ascoltare le interviste a membri dell’Academy e registi e assistere a programmi di formazione cinematografica, podcast e altro ancora.

ABC perde l’esclusiva degli Oscar: la reazione

In seguito a questo annuncio, ABC, che perde dunque l’esclusiva degli Oscar, ha rilasciato una dichiarazione in cui dice "orgogliosa di ospitare gli Oscar da oltre mezzo secolo." E aggiunge: "Attendiamo con ansia le prossime tre trasmissioni, inclusa la celebrazione del centenario dello show nel 2028, e auguriamo all’Academy of Motion Picture Arts and Sciences un successo continuo".

L’industria dell’intrattenimento è cresciuta nel corso degli anni, soprattutto con l’avvento dello streaming. È chiaro che la scelta fatta per gli Oscar nasce anche in virtù della volontà di conquistare quella fascia di pubblico giovane, che guarda contenuti soprattutto online. Ora, se parliamo di YouTube, ha attirato milioni di abbonati in tutto il mondo e, dopo l’aggiunta della cerimonia degli Oscar al suo ‘catalogo’, la sua popolarità raggiungerà sicuramente nuove vette. D’altronde, uno studio recente suggerisce che YouTube diventerà sicuramente uno dei più grandi servizi di pay TV nel prossimo anno. Quindi, si può tranquillamente affermare che, quando gli Academy Awards debutteranno su YouTube, la piattaforma sarà già diventata uno dei principali attori del mondo digitale.

