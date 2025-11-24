Ornella Vanoni, l’ultimo brano inciso con Vasco Rossi prima di morire. Lui svela: “Cose straordinarie”
Il brano nascosto della cantante, che potrebbe vedere la luce postumo, ha emozionato enormemente il cantautore emiliano. Ecco cosa ha detto.
C’è un dettaglio che nelle ultime ore sta tenendo insieme commozione e curiosità: l’esistenza di una registrazione fatta da Ornella Vanoni poco prima di andarsene, un lavoro rimasto in sospeso che ora assume un significato diverso, più intimo e quasi inevitabilmente più potente. Una scelta musicale che lei stessa aveva cercato con determinazione, nonostante le settimane complicate e la fatica che aveva iniziato a pesare sul suo corpo.
Ornella Vanoni: L’ultima incursione in studio per Vasco Rossi
Mario Lavezzi, da sempre al suo fianco nelle decisioni artistiche, ha raccontato che "Ultimamente aveva registrato la cover di Vivere di Vasco Rossi, credo uscirà per la Bmg. Quando l’ho sentita mi è venuta la pelle d’oca, non so che effetto potrà fare ora". Parole che arrivano come un quadro preciso della determinazione con cui la cantante aveva affrontato gli ultimi progetti, anche quando la salute non le dava tregua. In estate aveva superato un ricovero al cuore e un periodo di riabilitazione, poi il problema alla vertebra, ma si era rimessa in piedi, pronta a rientrare nel suo mondo. Proprio in quel periodo aveva voluto incidere Vivere, un brano che per lei era una nuova sfida e, forse senza volerlo, un gesto che oggi sembra racchiudere un’eco più profonda.
Il saluto di Vasco e le parole della casa discografica
La notizia della cover ha raggiunto immediatamente Vasco Rossi, che ha reagito con una sincerità evidente: "È una grande… Non so come spiegare, una grande emozione sapere che la grande Ornella Vanoni… La straordinaria, simpatica, eccezionale Vanoni abbia interpretato proprio poco tempo fa, quindi prima di lasciarci, Vivere che è una canzone che in effetti a questo punto cantata da lei, secondo me, prende una notevole forza. Non so come spiegare… Sono cose straordinarie. Ecco, queste sono le cose che non si possono spiegare con delle parole, ma solo ascoltando e stando in silenzio. Evviva!". La canzone, contenuta originariamente nell’album Gli spari sopra, aveva già un significato forte nel percorso del rocker, ma ora cambia nuovamente pelle col la voce della Vanoni.
La Bmg, interpellata su questa registrazione, ha spiegato che "Con Ornella eravamo attivi a diverse cose molto carine e di profilo. Faremo in modo, nel rispetto dei tempi e del momento così delicato, di gestire eventuali future pubblicazioni. Il dettaglio dei brani è tutto da verificare a livello qualitativo in studio. Di certo sarà nostra premura non pubblicare prodotti che non sono stati approvati da lei e non rispettosi del livello qualitativo alto che lei ci ha abituati ad avere nell’ultimo periodo".
Un rapporto con il repertorio di Vasco che nasce da lontano
Non è una sorpresa vedere Ornella avvicinarsi nuovamente alla scrittura di Vasco Rossi. Aveva già interpretato Ogni volta nel disco Live al Blue Note del 2010, un’operazione che aveva mostrato quanto quel tipo di scrittura potesse adattarsi alla sua voce. Questa nuova incursione sembrava essere una prosecuzione naturale, un modo per rimettersi in gioco pur in un periodo complicato della sua vita.
