Che tempo che fa, “Ornella Vanoni senza fine”: sfilata di big sul Nove (e una sorpresa di Fabio Fazio) Domenica 18 gennaio Fabio Fazio e Luciana Littizzetto conducono lo speciale evento dedicato a Ornella Vanoni tra musica, ricordi e ospiti d’eccezione. Ecco le anticipazioni.

Che tempo che fa riparte con una puntata speciale. Oggi, domenica 18 gennaio, sul Nove, andrà in onda lo speciale Che tempo che fa intitolato "Ornella senza fine", condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che rende omaggio alla carriera e alla personalità unica di Ornella Vanoni, l’impareggiabile cantante milanese scomparsa lo scorso 21 novembre all’età di 91 anni. La serata trasformerà gli studi di Che Tempo Che Fa in un luogo di ricordi, sorrisi e grandi emozioni. Amici storici e nuove generazioni di musicisti si alterneranno sul palco per ricordare una voce che continua a vivere nei cuori di tutti. Ecco cosa vedremo e gli ospiti della serata.

Anticipazioni Che tempo che fa, oggi la puntata speciale per Ornella Vanoni

A distanza di quasi un mese dall’ultima puntata del 21 dicembre 2025, stasera Che tempo che fa riparte con una serata speciale – sentitissima – dedicata a Ornella Vanoni. La scelta di Fabio Fazio non è casuale: negli ultimi anni, quel palco era diventato la vera casa televisiva dell’artista, dove aveva mostrato al pubblico più giovane il suo lato ironico, comico e irresistibile, senza mai rinunciare all’eleganza che l’ha resa celebre. La serata si propone come un viaggio tra le tappe fondamentali della carriera di Ornella, mescolando performance musicali, aneddoti e ricordi dei colleghi e degli amici più cari, in un clima che alterna l’inevitabile commozione per la sua scomparsa e la leggerezza che da sempre ha caratterizzato ogni uscita televisiva della cantante.

"Ornella senza fine", gli ospiti di Fazio: da Annalisa a Gianni Morandi

Il cuore della puntata di Che tempo che fa oggi sarà la musica e il cast di ospiti riflette appieno l’influenza e la grandezza di Ornella Vanoni. Sul palco saliranno gli amici storici dell’artista milanese come Gianni Morandi, Loredana Bertè e Fiorella Mannoia, insieme a Toquinho, il chitarrista brasiliano simbolo del legame indissolubile dell’artista con il Brasile e con Vinícius de Moraes. Accanto a loro ci saranno le voci più rappresentative della musica italiana contemporanea: da Elisa a Giuliano Sangiorgi, passando per Malika Ayane, Marco Mengoni, Diodato e Francesco Gabbani, ognuno con il proprio stile e la propria sensibilità per rendere omaggio a Ornella.

Non mancheranno le interpreti femminili più amate del momento, come Emma, Annalisa, Noemi e Arisa, mentre Mahmood porterà il tocco della nuova generazione urban-pop. Infine, Virginia Raffaele regalerà un momento speciale con la sua interpretazione, capace di fondere ironia e affetto, rendendo omaggio alla personalità vivace e complessa di Ornella Vanoni. Lo speciale "Ornella senza fine" si conferma così come un’occasione unica per ascoltare le canzoni che hanno segnato decenni di musica italiana, rivivere momenti indimenticabili e celebrare una delle voci più eleganti, libere e rivoluzionarie del nostro Paese.

Ornella Vanoni, il ‘regalo’ di Fabio Fazio

Fazio ha lavorato duramente durante la pausa invernale di CTCF per organizzare al meglio la puntata speciale dedicata a Ornella Vanoni, alla quale era legato da una solida amicizia. Il conduttore ligure via social ha anche anticipato quello che sarà una delle sorprese della puntata:

"Eccoci qua in una delle pause delle prove di ‘Ornella senza fine…’ ma voglio anticiparvi una cosa che accadrà poi domenica. E devo dire grazie, ma grazie proprio con tutto il cuore, per l’impegno e la velocità, al Sindaco di Milano Beppe Sala e all’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, che ringrazio di cuore, perché riusciremo ad esaudire il desiderio che Ornella aveva manifestato proprio qui e cioè che le venisse intitolata un’aiuola nella sua Milano. Lei teneva molto a questa aiuola. Non vi dico dov’è, ma è in posto perfetto di cui sono sicuro Ornella sarebbe orgogliosa e quindi domenica sera scoprirete anche dove sarà questa aiuola che verrà dedicata a Ornella con tanto di iscrizione"

