Ornella Vanoni e il ricordo di Fazio in Tv, lo sfogo di Grazia Di Michele: “Sempre gli stessi”

L’amica della cantante milanese si è scagliata sui social contro la serata ‘Ornella senza fine’ andata in onda su Nove: “Mai uno strappo alla regola”

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Grazia Di Michele alza la voce. La cantautrice romana, infatti, ha criticato apertamente la puntata speciale di Che Tempo Che Fa andata in onda la scorsa domenica, intitolata Ornella senza fine e dedicata a Ornella Vanoni, scomparsa lo scorso novembre. Di Michele ha pubblicato sui social un lungo sfogo scagliandosi contro l’omologazione dello show televisivo di Nove (e non solo) e ricordando l’amica Ornella. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Grazia Di Michele contro Fabio Fazio: l’attacco sullo speciale dedicato a Ornella Vanoni

Nella giornata di ieri Grazia Di Michele è tornata a riflettere sullo speciale Ornella senza fine andato in onda la scorsa domenica in prima serata su Nove. Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa hanno dedicato un’intera serata al ricordo di Ornella Vanoni – scomparsa lo scorso 21 novembre – omaggiando la cantante con tantissimi ospiti e testimonianze inedite. In una sorta di piccolo ‘Sanremo’, sul palco si sono alternati Annalisa, Gianni Morandi, Mahmood, Noemi, Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Toquinho. Mengoni, Elisa e tanti altri ancora. Tra gli assenti, però, figurava proprio il nome di Grazia Di Michele, che per Ornella Vanoni ha scritto vari successi come Non era presto per chiamarti amore, Sos, Io credo, Buonanotte piccolina (Ninna nanna per me) e Io con te.

Grazia Di Michele ha condiviso un post sui social proprio per parlare della serata-omaggio alla collega e amica Ornella Vanoni, indirizzandosi direttamente a Fabio Fazio. "Ciao Fabio, mi è dispiaciuto non esserci stata ieri per l’omaggio a Ornella. Non credo che avrei avuto più diritto degli altri ospiti – anche se ho condiviso con Ornella un’amicizia speciale e tanto, tanto tempo per scrivere pezzi di vita con lei e per lei – ma te lo dico perché penso che sarebbe stato un sano strappo alla regola" ha scritto la cantautrice romana, ribadendo la forza di questa regola "che vuole in televisione solo artisti con tanti stream e che sembrano adatti a ogni tipo di evento, che sia Sanremo, il concerto di Natale, come pure il Battiti Live o Una Voce per Padre Pio; piazze e chiese, estate e inverno". Di Michele ha dunque chiesto di "portare in TV anche delle storie artistiche fuori dagli hype, ma che hanno una ragione vera e profonda di condivisione".

La cantautrice ha chiuso con un attacco all’omologazione televisiva che vuole sul piccolo schermo sempre e solo gli stessi artisti, ricordando sia il suo rapporto con Ornella Vanoni sia lo ‘stile’ della compianta amica e collega in vita: "Ho un bagaglio di ricordi legati con fili d’oro e questo è sufficiente per gratificarmi, ma sinceramente mi dispiace che un’amica e un’artista, che ha vissuto nella libertà e nella trasgressione, venga ricordata attraverso un evento che sa di omologazione, un’omologazione che è diventata davvero una storia ‘senza fine’".

