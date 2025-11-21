Addio a Ornella Vanoni, è morta a 91 anni a Milano: le cause della morte
La celebre artista ci ha lasciato la sera del 21 novembre 2025: il motivo e l'intervento vano dei soccorritori del 118
E’ morta Ornella Vanoni. La cantante si è spenta nella sua abitazione di Milano a causa di un malore improvviso. Stando a quanto riportato da Sky TG24, l’artista sarebbe deceduta poco prima delle ore 23:00 per un arresto cardiocircolatorio. A nulla è servito l’intervento dei soccorritori del 118, perché quando sono arrivati sul posto, era troppo tardi: Ornella Vanoni era già priva di vita. E così una delle più grandi interpreti della musica leggera, nonché attrice e conduttrice, in attività dal 1956 e con un centinaio di progetti pubblicati, tra album, EP e raccolte, e oltre 55 milioni di copie vendute, ci ha lasciato. La cantante, irresistibile con la sua ironia pungente, era uno spirito libero anche all’età di 91 anni.
In aggiornamento. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Guida TV
-
27 Novembre 2025
La vita che verràRai 2
Potrebbe interessarti anche
Amici, pagelle: Vanoni regala saggezza (9), l'omaggio a Beppe Vessicchio (8), la dedica di Annalisa per Maria (8), la gaffe di Lorella Cuccarini (5)
Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 9 novembre dello storico ...
Addio a Peppe Vessicchio, le cause della morte improvvisa a 69 anni
È morto all’età di 69 anni il celebre direttore d’orchestra e volto televisivo: lutt...
Che Tempo che fa, pagelle: il 'Doc' Argentero offeso con Verdone (8), Ornella Vanoni regala bare (7), Greta Thunberg dà buca a Fazio (4)
Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 2 novembre 2025 dello sto...
Amici 25, anticipazioni e caos: lite furiosa tra prof e Alessandra Celentano 'scappa' dallo studio
Questa domenica, 9 novembre, un nuovo e super atteso appuntamento con Amici 25, tale...
Un Posto al Sole, Raffaele sceglie la sua erede e molla tutto: la reazione (inaspettata) di Renato
Le anticipazioni giorno per giorno della soap di Rai 3: cosa succederà nelle puntate...
Che Tempo Che Fa, da Fazio Greta Thunberg e l'attore più amato d'Italia: le anticipazioni
Stasera 2 novembre nuova puntata del talk sul canale Nove: in studio anche Margaret ...
Simone Di Pasquale, il gesto (generoso) per salvare una collega in difficoltà
Le migliori serie TV e soap di venerdì 21 novembre 2025: a Un Posto al Sole il balle...
Le serie TV in onda stasera, lunedì 10 novembre 2025: UPAS, Giulia sconvolta dalla fuga di Gianluca. Cosa farà
Le migliori serie TV e soap opera disponibili nella serata di lunedì 10 novembre 202...