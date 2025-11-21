Addio a Ornella Vanoni, è morta a 91 anni a Milano: le cause della morte La celebre artista ci ha lasciato la sera del 21 novembre 2025: il motivo e l'intervento vano dei soccorritori del 118

E’ morta Ornella Vanoni. La cantante si è spenta nella sua abitazione di Milano a causa di un malore improvviso. Stando a quanto riportato da Sky TG24, l’artista sarebbe deceduta poco prima delle ore 23:00 per un arresto cardiocircolatorio. A nulla è servito l’intervento dei soccorritori del 118, perché quando sono arrivati sul posto, era troppo tardi: Ornella Vanoni era già priva di vita. E così una delle più grandi interpreti della musica leggera, nonché attrice e conduttrice, in attività dal 1956 e con un centinaio di progetti pubblicati, tra album, EP e raccolte, e oltre 55 milioni di copie vendute, ci ha lasciato. La cantante, irresistibile con la sua ironia pungente, era uno spirito libero anche all’età di 91 anni.

