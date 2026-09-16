Ornella Vanoni e Gino Paoli, l’amore in TV tra musica, dolori e retroscena inediti: il racconto (speciale) di Aldo Cazzullo
Oggi mercoledì 16 settembre 2026 va in onda uno speciale appuntamento di Una Giornata Particolare in prima serata su La7 dedicato ai due cantanti
Ci sono storie d’amore e di musica che, anche a distanza di decenni, continuano a suscitare curiosità e a raccontare qualcosa del Paese che le ha viste nascere. È il caso di Ornella Vanoni e Gino Paoli, due protagonisti assoluti della canzone italiana, al centro di uno speciale televisivo che ripercorrerà il loro legame, le loro carriere e gli episodi meno conosciuti delle loro vite. Oggi mercoledì 16 settembre 2026 va infatti in onda Una Giornata Particolare: Speciale Vanoni-Paoli, condotto da Aldo Cazzullo e dedicato alla storia dei due cantanti. Scopriamo tutti i dettagli.
Ornella Vanoni e Gino Paoli, un legame oltre le canzoni
La storia di Ornella Vanoni e Gino Paoli non appartiene soltanto alla musica italiana. Nati nel settembre del 1934 a un giorno di distanza l’uno dall’altra, i due artisti hanno condiviso una stagione irripetibile della cultura italiana, diventando protagonisti di una vicenda artistica e sentimentale rimasta nell’immaginario collettivo. Da una parte la voce sofisticata e la vita milanese di Vanoni, dall’altra la scrittura intima e anima inquieta di Paoli, figura centrale della scuola genovese dei cantautori. Il loro rapporto, segnato da attrazione, distanze e momenti difficili, si è trasformato nel tempo in una relazione umana impossibile da separare dal percorso professionale. Le loro canzoni hanno fatto da colonna sonora a epoche diverse: da ‘L’Appuntamento’ a ‘Sapore di sale’, passando per i grandi palcoscenici e per un mondo dello spettacolo profondamente cambiato. Dietro il successo, però, ci sono anche vicende personali, fragilità e ripartenze.
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Lo speciale di Una giornata particolare firmato da Aldo Cazzullo: immagini, testimonianze e ultime interviste
È proprio questo lato più personale a essere al centro di Una Giornata Particolare: Speciale Vanoni-Paoli, appuntamento condotto da Aldo Cazzullo in onda in prima serata su La7 oggi mercoledì 16 settembre 2026 alle 21:15. La serata nasce in attesa della nuova stagione del programma (al via il 30 settembre) e propone un racconto costruito attorno alle ultime interviste rilasciate dai due protagonisti. Il percorso televisivo attraversa le loro carriere e, contemporaneamente, ripercorre alcune delle trasformazioni che hanno segnato l’Italia: dalla ricostruzione del dopoguerra al boom economico, dagli anni più tormentati della Repubblica fino all’allarmante contemporaneità. A impreziosire il viaggio di Cazzullo arrivano inoltre gli interventi degli ospiti Renzo Piano, Gianni Morandi, Stefania Sandrelli e Antonio Ricci.
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