Funerali Ornella Vanoni: camera ardente al Piccolo e l’addio deciso dalla cantante con ironia e largo anticipo Milano e l'Italia intera si prepara a dare l'ultimo saluto a Ornella Vanoni, la cantante scomparsa ieri sera nella sua casa: orari, giorno e luogo dei funerali.

L’Italia intera è in lutto e con essa il mondo della musica: ieri sera, nella sua casa di Milano è morta Ornella Vanoni. L’iconica artista amata da tutti si è spenta in tarda serata a causa di un arresto cardiocircolatorio all’età di 91 anni. In questi giorni la capitale della moda si prepara a darle l’ultimo saluto e saranno in migliaia a renderle omaggio. Vediamo quando si terrà la camera ardente, il luogo, gli orari e come aveva deciso già tutto l’artista sul suo funerale.

Funerale Ornella Vanoni: camera ardente, luogo e orario

Un grave lutto ha colpito il pubblico italiano lasciando un vuoto che difficilmente potrà essere colmato. La morte di Ornella Vanoni ha scioccato sia gente comune che artisti e personaggi del mondo dello spettacolo. In tanti le stanno rendendo omaggio e, a tal proposito, la camera ardente sarà allestita al Piccolo Teatro Grassi, come annunciato dall’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi: sarà aperta domenica dalle 10 alle 14 e lunedì dalle 10 alle 13. Non è ancora stata comunicata la data dei funerali.

Maurizio Porro, del Corriere, ha raccontato di aver sentito Vanoni al telefono poco prima del triste epilogo. La cantante gli aveva detto di avere "un dolore a una vertebra" e di sentirsi diversa dal solito: "Non sto bene, non so, mi sento strana". Il dolore lo aveva descritto come "un coltello che ti trapassa la schiena". Vanoni aveva spiegato che sarebbe andata a curarsi in una clinica di Pavia: "Sono bravissimi, li conosco, mi metteranno a posto", aggiungendo che nel frattempo doveva restare ferma.

Funerali Ornella Vanoni: cosa aveva deciso l’artista

Vanoni aveva più volte raccontato con ironia, già nel 2023, di aver pensato al proprio ultimo saluto: in una puntata di Che Tempo Che Fa, l’artista aveva anticipato i dettagli delle sue esequie. Desiderava che Paolo Fresu suonasse al funerale e scherzava sul fatto che, se fosse morto prima lui, sarebbe stata lei a cantare. Aveva inoltre espresso il desiderio di una bara semplice, di essere cremata e che le sue ceneri fossero sparse in mare, possibilmente a Venezia. Con il suo consueto sarcasmo aveva anche rivelato di aver già scelto un abito Dior per l’occasione. Queste le sue parole: "Poi buttatemi in mare, quello che vi pare… Mi piacerebbe Venezia, fate come volete. Non dimenticherò mai la prima volta che ho visto Paolo. Al Tangram di Milano c’era un concerto di un trio meraviglioso tra i quali anche un trombettista italiano. Quando è arrivato faceva paura, tutto spettinato, con la coda tutta storta… poi ha iniziato a suonare e mi ha spezzato il cuore…".

