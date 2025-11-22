Ornella Vanoni, chi è l'unico figlio Cristiano Ardenzi: i rimpianti di madre e l'infanzia coi nonni Figlio unico di Ornella Vanoni, Cristiano Ardenzi ha sempre scelto la via della riservatezza, vivendo lontano dalla notorietà che ha accompagnato la madre per tutta la vita.

La morte di Ornella Vanoni, avvenuta nella notte del 21 novembre, ha riportato l’attenzione anche sulla sua vita privata, segnata da grandi amori, scelte difficili e un solo figlio: Cristiano Ardenzi. Figura schiva e lontana dai riflettori, Cristiano è stato una presenza importante ma complessa nella vita dell’artista, che più volte aveva raccontato pubblicamente le fragilità del loro rapporto.

Ornella Vanoni, chi è l’unico figlio Cristiano Ardenzi

Cristiano, l’unico figlio di Ornella Vanoni, nacque nel 1962 dal matrimonio tra la cantante e il produttore teatrale Lucio Ardenzi, un’unione durata dal 1960 al 1965. Fin da giovane, però, il figlio scelse una strada diversa da quella dei genitori: nessuna esposizione mediatica, nessun coinvolgimento nel mondo dello spettacolo. La volontà di proteggere la sua privacy è rimasta immutata nel tempo e ancora oggi non si conosce con certezza quale professione svolga.

Un rapporto segnato dai rimpianti

È stata la stessa Vanoni, negli ultimi anni, a raccontare con sincerità il rapporto complesso con Cristiano. La cantante, spesso lontana da casa per tournée e impegni musicali, affidò il piccolo ai nonni materni, una scelta che lui avrebbe vissuto con sofferenza. Ornella parlava di sensi di colpa profondi, di dialoghi ritrovati solo in parte e di un legame che, pur affettuoso, era stato "logorato dal tempo e dalla distanza". "Mio figlio è grande, grande. Abbiamo avuto un rapporto difficile come spesso accade con i figli di chi fa questo mestiere – confesso Ornella a Verissimo nel 2022 – Come attrice potevo portarlo in giro, come cantante dovevo per forza lasciarlo ai miei, questo non gli ha fatto bene".

Ornella Vanoni, i due nipoti Matteo e Camilla

Se di Cristiano si sa poco, sono state invece le parole della cantante a far conoscere qualcosa in più dei suoi due figli: Matteo, descritto come solare e impegnato a costruirsi una carriera in un’agenzia pubblicitaria, e Camilla, spirito libero e viaggiatrice, tra Nuova Zelanda, Berlino, yoga e cucina. Due giovani molto amati dalla nonna, che spesso parlava di loro con orgoglio e tenerezza. "Matteo è solare, lavora tanto. Fa un lavoro normale, in un’agenzia di pubblicità. Vuole fare carriera. Camilla invece è come Corto Maltese, è tornata dopo 4 anni dalla Nuova Zelanda, con tutti i rasta e con il diploma di insegnante di yoga. Poi è stata un po’ a Milano, ora è a Berlino. Ha preso il diploma di cuoca, è sempre in giro. Ha visto il mondo, mi piacerebbe fare un viaggio con lei".

